https://ria.ru/20231208/dtp-1914593540.html
В МВД назвали причину ДТП со школьным автобусом в Приморском крае
В МВД назвали причину ДТП со школьным автобусом в Приморском крае - РИА Новости, 08.12.2023
В МВД назвали причину ДТП со школьным автобусом в Приморском крае
Причиной аварии со школьным автобусом в Приморье, в результате которой дети получили ушибы, а взрослый госпитализирован, предварительно, стала невнимательность... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:31
2023-12-08T13:31
2023-12-08T13:31
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Причиной аварии со школьным автобусом в Приморье, в результате которой дети получили ушибы, а взрослый госпитализирован, предварительно, стала невнимательность водителя и нарушения правил дорожного движения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД региона. Ранее в Минздраве Приморья рассказали агентству, что восемь детей получили ушибы после ДТП со школьным автобусом, они отправлены на амбулаторное лечение, еще один взрослый госпитализирован. "Невнимательность водителя автобуса и нарушение им правил дорожного движения, предварительно, стали причиной ДТП", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что документы у водителя школьного автобуса были в порядке, правильно оформленные, режим труда и отдыха был соблюден. Автобус двигался "со включенным маячком". Позже в полиции РИА Новости уточнили, что в автобусе находились дети в возрасте от 10 до 15 лет. "Пострадавший водитель Toyota Sprinter (машины, с которой столкнулся школьный автобус - ред.), которого увезли в больницу, получил перелом бедра", - добавил собеседник агентства. Ранее прокуратура сообщила, что днем 8 декабря произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего с экскурсии 21 школьника и одного сопровождающего. Предварительно, водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры, автобус лежит на боку на дороге. В полиции сообщали, что, предварительно, один ребенок получил травму и был госпитализирован, в больницу увезли и 45-летнего водителя Toyota Sprinter. Глава Партизанского городского округа Приморья Олег Бондарев сообщал, что всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП, отправили в больницу на осмотр.
https://ria.ru/20230414/dtp-1865422379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В МВД назвали причину ДТП со школьным автобусом в Приморском крае
ДТП со школьным автобусом в Приморье произошло из-за невнимательности водителя
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Причиной аварии со школьным автобусом в Приморье, в результате которой дети получили ушибы, а взрослый госпитализирован, предварительно, стала невнимательность водителя и нарушения правил дорожного движения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД региона.
Ранее в Минздраве Приморья рассказали агентству, что восемь детей получили ушибы после ДТП со школьным автобусом, они отправлены на амбулаторное лечение, еще один взрослый госпитализирован.
«
"Невнимательность водителя автобуса и нарушение им правил дорожного движения, предварительно, стали причиной ДТП", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что документы у водителя школьного автобуса были в порядке, правильно оформленные, режим труда и отдыха был соблюден. Автобус двигался "со включенным маячком".
Позже в полиции РИА Новости уточнили, что в автобусе находились дети в возрасте от 10 до 15 лет. "Пострадавший водитель Toyota Sprinter (машины, с которой столкнулся школьный автобус - ред.), которого увезли в больницу, получил перелом бедра", - добавил собеседник агентства.
Ранее прокуратура сообщила, что днем 8 декабря произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего с экскурсии 21 школьника и одного сопровождающего. Предварительно, водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры, автобус лежит на боку на дороге. В полиции сообщали, что, предварительно, один ребенок получил травму и был госпитализирован, в больницу увезли и 45-летнего водителя Toyota Sprinter. Глава Партизанского городского округа Приморья Олег Бондарев сообщал, что всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП, отправили в больницу на осмотр.
ДТП с участием школьных автобусов в России в 2021-2023 годах