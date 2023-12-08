https://ria.ru/20231208/dtp-1914593540.html

В МВД назвали причину ДТП со школьным автобусом в Приморском крае

В МВД назвали причину ДТП со школьным автобусом в Приморском крае - РИА Новости, 08.12.2023

В МВД назвали причину ДТП со школьным автобусом в Приморском крае

Причиной аварии со школьным автобусом в Приморье, в результате которой дети получили ушибы, а взрослый госпитализирован, предварительно, стала невнимательность... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:31

2023-12-08T13:31

2023-12-08T13:31

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Причиной аварии со школьным автобусом в Приморье, в результате которой дети получили ушибы, а взрослый госпитализирован, предварительно, стала невнимательность водителя и нарушения правил дорожного движения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД региона. Ранее в Минздраве Приморья рассказали агентству, что восемь детей получили ушибы после ДТП со школьным автобусом, они отправлены на амбулаторное лечение, еще один взрослый госпитализирован. "Невнимательность водителя автобуса и нарушение им правил дорожного движения, предварительно, стали причиной ДТП", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что документы у водителя школьного автобуса были в порядке, правильно оформленные, режим труда и отдыха был соблюден. Автобус двигался "со включенным маячком". Позже в полиции РИА Новости уточнили, что в автобусе находились дети в возрасте от 10 до 15 лет. "Пострадавший водитель Toyota Sprinter (машины, с которой столкнулся школьный автобус - ред.), которого увезли в больницу, получил перелом бедра", - добавил собеседник агентства. Ранее прокуратура сообщила, что днем 8 декабря произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего с экскурсии 21 школьника и одного сопровождающего. Предварительно, водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры, автобус лежит на боку на дороге. В полиции сообщали, что, предварительно, один ребенок получил травму и был госпитализирован, в больницу увезли и 45-летнего водителя Toyota Sprinter. Глава Партизанского городского округа Приморья Олег Бондарев сообщал, что всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП, отправили в больницу на осмотр.

https://ria.ru/20230414/dtp-1865422379.html

приморский край

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край