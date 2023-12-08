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В Приморье восемь детей пострадали после ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 08.12.2023
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12:22 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/dtp-1914564834.html
В Приморье восемь детей пострадали после ДТП со школьным автобусом
В Приморье восемь детей пострадали после ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 08.12.2023
В Приморье восемь детей пострадали после ДТП со школьным автобусом
Восемь детей получили ушибы после ДТП со школьным автобусом в Приморье, они отправлены на амбулаторное лечение, еще один взрослый госпитализирован, сообщили РИА РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:22
2023-12-08T12:22
происшествия
партизанск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Восемь детей получили ушибы после ДТП со школьным автобусом в Приморье, они отправлены на амбулаторное лечение, еще один взрослый госпитализирован, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. "После ДТП со школьным автобусом в Партизанск в больницу доставлены восемь детей с ушибами мягких тканей. Осмотрены врачами, в госпитализации не нуждаются, отправлены на амбулаторное наблюдение. Также госпитализирован один взрослый, он находится под наблюдением врачей", - сообщил представитель Минздрава.Он добавил, что в Сергеевке во врачебной амбулатории организовали круглосуточный пост для осмотра детей, которых забрали домой родители с места ДТП. Ранее прокуратура сообщила, что днем 8 декабря произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего с экскурсии 21 школьника и одного сопровождающего. Предварительно, водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры, автобус лежит на боку на дороге. В полиции сообщали, что, предварительно, один ребенок получил травму и был госпитализирован, в больницу увезли и 45-летнего водителя Toyota Sprinter. Глава Партизанского городского округа Приморья Олег Бондарев сообщал, что всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП, отправили в больницу на осмотр.
https://ria.ru/20230414/dtp-1865422379.html
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происшествия, партизанск, приморский край
Происшествия, Партизанск, Приморский край
В Приморье восемь детей пострадали после ДТП со школьным автобусом

Минздрав: в Приморье восемь детей получили ушибы после ДТП со школьным автобусом

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто ДТП с участием школьного автобуса в Приморском крае
Место ДТП с участием школьного автобуса в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Место ДТП с участием школьного автобуса в Приморском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Восемь детей получили ушибы после ДТП со школьным автобусом в Приморье, они отправлены на амбулаторное лечение, еще один взрослый госпитализирован, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
"После ДТП со школьным автобусом в Партизанск в больницу доставлены восемь детей с ушибами мягких тканей. Осмотрены врачами, в госпитализации не нуждаются, отправлены на амбулаторное наблюдение. Также госпитализирован один взрослый, он находится под наблюдением врачей", - сообщил представитель Минздрава.
© Прокуратура Приморского края/TelegramМесто ДТП с участием школьного автобуса в Приморском крае
Место ДТП с участием школьного автобуса в Приморском крае
© Прокуратура Приморского края/Telegram
Место ДТП с участием школьного автобуса в Приморском крае
Он добавил, что в Сергеевке во врачебной амбулатории организовали круглосуточный пост для осмотра детей, которых забрали домой родители с места ДТП.
Ранее прокуратура сообщила, что днем 8 декабря произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего с экскурсии 21 школьника и одного сопровождающего. Предварительно, водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры, автобус лежит на боку на дороге. В полиции сообщали, что, предварительно, один ребенок получил травму и был госпитализирован, в больницу увезли и 45-летнего водителя Toyota Sprinter.
Глава Партизанского городского округа Приморья Олег Бондарев сообщал, что всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП, отправили в больницу на осмотр.
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ПроисшествияПартизанскПриморский край
 
 
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