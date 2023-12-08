https://ria.ru/20231208/dtp-1914564834.html

В Приморье восемь детей пострадали после ДТП со школьным автобусом

В Приморье восемь детей пострадали после ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 08.12.2023

В Приморье восемь детей пострадали после ДТП со школьным автобусом

Восемь детей получили ушибы после ДТП со школьным автобусом в Приморье, они отправлены на амбулаторное лечение, еще один взрослый госпитализирован, сообщили РИА РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:22

2023-12-08T12:22

2023-12-08T12:22

происшествия

партизанск

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914538193_6:0:2545:1428_1920x0_80_0_0_bd8b3d5bd2eea41b9f6af7d73e3f0615.png

ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Восемь детей получили ушибы после ДТП со школьным автобусом в Приморье, они отправлены на амбулаторное лечение, еще один взрослый госпитализирован, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. "После ДТП со школьным автобусом в Партизанск в больницу доставлены восемь детей с ушибами мягких тканей. Осмотрены врачами, в госпитализации не нуждаются, отправлены на амбулаторное наблюдение. Также госпитализирован один взрослый, он находится под наблюдением врачей", - сообщил представитель Минздрава.Он добавил, что в Сергеевке во врачебной амбулатории организовали круглосуточный пост для осмотра детей, которых забрали домой родители с места ДТП. Ранее прокуратура сообщила, что днем 8 декабря произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего с экскурсии 21 школьника и одного сопровождающего. Предварительно, водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры, автобус лежит на боку на дороге. В полиции сообщали, что, предварительно, один ребенок получил травму и был госпитализирован, в больницу увезли и 45-летнего водителя Toyota Sprinter. Глава Партизанского городского округа Приморья Олег Бондарев сообщал, что всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП, отправили в больницу на осмотр.

https://ria.ru/20230414/dtp-1865422379.html

партизанск

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, партизанск, приморский край