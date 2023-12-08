https://ria.ru/20231208/dtp-1914564834.html
В Приморье восемь детей пострадали после ДТП со школьным автобусом
В Приморье восемь детей пострадали после ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 08.12.2023
В Приморье восемь детей пострадали после ДТП со школьным автобусом
Восемь детей получили ушибы после ДТП со школьным автобусом в Приморье, они отправлены на амбулаторное лечение, еще один взрослый госпитализирован, сообщили РИА РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:22
2023-12-08T12:22
2023-12-08T12:22
происшествия
партизанск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Восемь детей получили ушибы после ДТП со школьным автобусом в Приморье, они отправлены на амбулаторное лечение, еще один взрослый госпитализирован, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. "После ДТП со школьным автобусом в Партизанск в больницу доставлены восемь детей с ушибами мягких тканей. Осмотрены врачами, в госпитализации не нуждаются, отправлены на амбулаторное наблюдение. Также госпитализирован один взрослый, он находится под наблюдением врачей", - сообщил представитель Минздрава.Он добавил, что в Сергеевке во врачебной амбулатории организовали круглосуточный пост для осмотра детей, которых забрали домой родители с места ДТП. Ранее прокуратура сообщила, что днем 8 декабря произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего с экскурсии 21 школьника и одного сопровождающего. Предварительно, водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры, автобус лежит на боку на дороге. В полиции сообщали, что, предварительно, один ребенок получил травму и был госпитализирован, в больницу увезли и 45-летнего водителя Toyota Sprinter. Глава Партизанского городского округа Приморья Олег Бондарев сообщал, что всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП, отправили в больницу на осмотр.
https://ria.ru/20230414/dtp-1865422379.html
партизанск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, партизанск, приморский край
Происшествия, Партизанск, Приморский край
В Приморье восемь детей пострадали после ДТП со школьным автобусом
Минздрав: в Приморье восемь детей получили ушибы после ДТП со школьным автобусом
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Восемь детей получили ушибы после ДТП со школьным автобусом в Приморье, они отправлены на амбулаторное лечение, еще один взрослый госпитализирован, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
"После ДТП со школьным автобусом в Партизанск
в больницу доставлены восемь детей с ушибами мягких тканей. Осмотрены врачами, в госпитализации не нуждаются, отправлены на амбулаторное наблюдение. Также госпитализирован один взрослый, он находится под наблюдением врачей", - сообщил представитель Минздрава.
Он добавил, что в Сергеевке
во врачебной амбулатории организовали круглосуточный пост для осмотра детей, которых забрали домой родители с места ДТП.
Ранее прокуратура сообщила, что днем 8 декабря произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего с экскурсии 21 школьника и одного сопровождающего. Предварительно, водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры, автобус лежит на боку на дороге. В полиции сообщали, что, предварительно, один ребенок получил травму и был госпитализирован, в больницу увезли и 45-летнего водителя Toyota Sprinter.
Глава Партизанского городского округа Приморья Олег Бондарев сообщал, что всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП, отправили в больницу на осмотр.
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