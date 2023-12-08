Рейтинг@Mail.ru
"Ценнее Донбасса". Во Франции сделали выводы о новых потерях Киева - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/donbass-1914502512.html
"Ценнее Донбасса". Во Франции сделали выводы о новых потерях Киева
"Ценнее Донбасса". Во Франции сделали выводы о новых потерях Киева - РИА Новости, 08.12.2023
"Ценнее Донбасса". Во Франции сделали выводы о новых потерях Киева
Читатели французской Figaro негативно отреагировали на заявление главы НАТО Йенса Столтенберга о необходимости поддержки Украины. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T01:43
2023-12-08T01:43
украина
россия
киев
йенс столтенберг
ard
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869091898_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b6cb3e188d3243d8b540b2244ac1ba2.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели французской Figaro негативно отреагировали на заявление главы НАТО Йенса Столтенберга о необходимости поддержки Украины.&quot;Что за абсурдный конфликт! Его можно было бы заменить поединком дзюдоистов. Финансовые траты и человеческие жертвы. Единственный способ для Запада выйти из этой ситуации с честью — предложить мирное соглашение. Отдайте Донбасс русским и покончите с этим. Иначе российские войска со временем все равно победят в борьбе на истощение, а нам придется отдать кое-что поценнее Донбасса&quot;, — предостерег Loup35."Я задаю себе вопрос: если Украина вступит в НАТО, мы будем их союзниками. А значит, будем воевать против России. То есть даже в случае, если Россия и Украина прервут боевые действия сейчас по взаимной договоренности, нам потом, после реализации планов Запада по вступлению Украины, придется послать на фронт наше оружие и наших солдат. Более апокалиптического сценария представить себе невозможно", — возмутился paul giblin."Совершенно аморальная битва братьев, которую развязали украинские ультрас (радикальные националистические группировки. — Прим. ред.), которых в свою очередь поддерживает не их народ, а США и Польша. В общем, позор!" — резюмировал CIBICHE."Эти люди безответственны. Для генсека НАТО распространять такие заявления, когда мы не в состоянии выполнить хотя бы одно из наших обязательств, это же преступно!" — сделал вывод SLB33510."Украина не является членом НАТО, то есть этот господин Столтенберг занимается тем, что его не касается", — заключил Circonspectus.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к "плохим новостям".Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231208/ssha-1914500220.html
https://ria.ru/20231207/zelenskiy-1914479232.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869091898_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_5958b4ee4c667e3db82b3679977c0122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, йенс столтенберг, ard, нато
Украина, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, ARD, НАТО

"Ценнее Донбасса". Во Франции сделали выводы о новых потерях Киева

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели французской Figaro негативно отреагировали на заявление главы НАТО Йенса Столтенберга о необходимости поддержки Украины.
«

"Что за абсурдный конфликт! Его можно было бы заменить поединком дзюдоистов. Финансовые траты и человеческие жертвы. Единственный способ для Запада выйти из этой ситуации с честью — предложить мирное соглашение. Отдайте Донбасс русским и покончите с этим. Иначе российские войска со временем все равно победят в борьбе на истощение, а нам придется отдать кое-что поценнее Донбасса", — предостерег Loup35.

"Я задаю себе вопрос: если Украина вступит в НАТО, мы будем их союзниками. А значит, будем воевать против России. То есть даже в случае, если Россия и Украина прервут боевые действия сейчас по взаимной договоренности, нам потом, после реализации планов Запада по вступлению Украины, придется послать на фронт наше оружие и наших солдат. Более апокалиптического сценария представить себе невозможно", — возмутился paul giblin.
"Совершенно аморальная битва братьев, которую развязали украинские ультрас (радикальные националистические группировки. — Прим. ред.), которых в свою очередь поддерживает не их народ, а США и Польша. В общем, позор!" — резюмировал CIBICHE.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Такер Карлсон рассказал об угрозах главы Пентагона из-за помощи Киеву
00:20
"Эти люди безответственны. Для генсека НАТО распространять такие заявления, когда мы не в состоянии выполнить хотя бы одно из наших обязательств, это же преступно!" — сделал вывод SLB33510.
"Украина не является членом НАТО, то есть этот господин Столтенберг занимается тем, что его не касается", — заключил Circonspectus.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к "плохим новостям".
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Отличный сигнал. В Киеве набросились на Зеленского из-за скорой катастрофы
Вчера, 20:18
 
УкраинаРоссияКиевЙенс СтолтенбергARDНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала