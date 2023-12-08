"Ценнее Донбасса". Во Франции сделали выводы о новых потерях Киева
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели французской Figaro негативно отреагировали на заявление главы НАТО Йенса Столтенберга о необходимости поддержки Украины.
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"Что за абсурдный конфликт! Его можно было бы заменить поединком дзюдоистов. Финансовые траты и человеческие жертвы. Единственный способ для Запада выйти из этой ситуации с честью — предложить мирное соглашение. Отдайте Донбасс русским и покончите с этим. Иначе российские войска со временем все равно победят в борьбе на истощение, а нам придется отдать кое-что поценнее Донбасса", — предостерег Loup35.
"Я задаю себе вопрос: если Украина вступит в НАТО, мы будем их союзниками. А значит, будем воевать против России. То есть даже в случае, если Россия и Украина прервут боевые действия сейчас по взаимной договоренности, нам потом, после реализации планов Запада по вступлению Украины, придется послать на фронт наше оружие и наших солдат. Более апокалиптического сценария представить себе невозможно", — возмутился paul giblin.
"Эти люди безответственны. Для генсека НАТО распространять такие заявления, когда мы не в состоянии выполнить хотя бы одно из наших обязательств, это же преступно!" — сделал вывод SLB33510.
"Украина не является членом НАТО, то есть этот господин Столтенберг занимается тем, что его не касается", — заключил Circonspectus.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к "плохим новостям".
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