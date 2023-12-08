https://ria.ru/20231208/donbass-1914502512.html

"Ценнее Донбасса". Во Франции сделали выводы о новых потерях Киева

"Ценнее Донбасса". Во Франции сделали выводы о новых потерях Киева - РИА Новости, 08.12.2023

"Ценнее Донбасса". Во Франции сделали выводы о новых потерях Киева

Читатели французской Figaro негативно отреагировали на заявление главы НАТО Йенса Столтенберга о необходимости поддержки Украины. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T01:43

2023-12-08T01:43

2023-12-08T01:43

украина

россия

киев

йенс столтенберг

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели французской Figaro негативно отреагировали на заявление главы НАТО Йенса Столтенберга о необходимости поддержки Украины."Что за абсурдный конфликт! Его можно было бы заменить поединком дзюдоистов. Финансовые траты и человеческие жертвы. Единственный способ для Запада выйти из этой ситуации с честью — предложить мирное соглашение. Отдайте Донбасс русским и покончите с этим. Иначе российские войска со временем все равно победят в борьбе на истощение, а нам придется отдать кое-что поценнее Донбасса", — предостерег Loup35."Я задаю себе вопрос: если Украина вступит в НАТО, мы будем их союзниками. А значит, будем воевать против России. То есть даже в случае, если Россия и Украина прервут боевые действия сейчас по взаимной договоренности, нам потом, после реализации планов Запада по вступлению Украины, придется послать на фронт наше оружие и наших солдат. Более апокалиптического сценария представить себе невозможно", — возмутился paul giblin."Совершенно аморальная битва братьев, которую развязали украинские ультрас (радикальные националистические группировки. — Прим. ред.), которых в свою очередь поддерживает не их народ, а США и Польша. В общем, позор!" — резюмировал CIBICHE."Эти люди безответственны. Для генсека НАТО распространять такие заявления, когда мы не в состоянии выполнить хотя бы одно из наших обязательств, это же преступно!" — сделал вывод SLB33510."Украина не является членом НАТО, то есть этот господин Столтенберг занимается тем, что его не касается", — заключил Circonspectus.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к "плохим новостям".Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231208/ssha-1914500220.html

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украина, россия, киев, йенс столтенберг, ard, нато