https://ria.ru/20231208/diplomatiya_es-1914484358.html

Грозить и клянчить одновременно: фирменный стиль дипломатии ЕС в Пекине

Грозить и клянчить одновременно: фирменный стиль дипломатии ЕС в Пекине - РИА Новости, 08.12.2023

Грозить и клянчить одновременно: фирменный стиль дипломатии ЕС в Пекине

"Помогите нам выкарабкаться из экономической ямы, но для этого извольте соответствовать нашим политическим установкам". Примерно такую — немыслимую с точки... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T08:00

2023-12-08T08:00

2023-12-08T08:01

китай

европа

экономика

аналитика

евросоюз

санкции в отношении россии

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"Помогите нам выкарабкаться из экономической ямы, но для этого извольте соответствовать нашим политическим установкам". Примерно такую — немыслимую с точки зрения здравого смысла формулу Европа пытается навязать своему предельно важному экономическому партнеру Китаю. Хотя не Европа, а Евросоюз — это не одно и то же.Речь о возобновлении некогда ежегодного механизма саммитов Китай — ЕС, который состоялся вчера. Для этого в Пекин приехали как бы европрезидент — глава Европейского совета Шарль Мишель и как бы премьер — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. И вот мы читаем то, что сказал гостям глава Китая Си Цзиньпин: он призывает к взаимовыгодному партнерству, укреплению политического доверия, а еще надо избегать внешнего вмешательства и строить диалог.И получается, что со стороны Пекина тут одни улыбки панды и речи о естественном партнерстве с европейцами. И с чего же не улыбаться: у Китая все в порядке, а вот у Европы не очень. Напомним, как выглядит формула европейской катастрофы: отказ от российских газа и нефти — поэтому удорожание себестоимости производства — отъезд части этих производств в США — в результате вымывание среднего класса с его покупательской способностью. И не забудем толпы мигрантов. И это если говорить только об экономике.Собственно, прежде всего о ней родной и предполагалось дискутировать в Пекине. Дело в том, что в последние год-два наметилась нехорошая тенденция: Европа жадно и по нарастанию импортирует из Китая все, что угодно, и получает на этом торговый дефицит почти в 400 миллиардов евро в год. Совсем недавно такого не было, баланс сводился ровно.Можно было бы обозначить содержание разговора в Пекине одним словом — торгуются. Причем давно и жестко. Европейцы открыли расследование: а не субсидирует ли азиатский гигант свое автомобильное производство, особенно электрокаров, которое вытесняет все четырехколесное уже и с собственных европейских рынков. При этом ЕС требует по возможности неограниченного доступа к китайскому рынку, предъявив Пекину список из более чем тысячи таких требований. Еще европейцы со злобой замечают, что импорт КНР — не только из Европы — заметно сокращается, а это нечестно, потому что тут опять видна рука правительства, а именно программа "Сделано в Китае — 2025". Импорт этот, короче говоря, успешно замещается.Жесткая, даже силовая торговля — это бывает, и из Пекина доносятся сигналы: мы отлично понимаем ситуацию и могли бы договориться. Но тут начинают вмешиваться посторонние сюжеты, а конкретнее — Европа чувствует себя обязанной жать и давить Китай политически.Впрочем, что значит — Европа? Вообще-то, только за последний год в Китае побывали лидеры Франции, Испании, Германии. И еще были визиты премьер-министра Ли Цяна в две из обозначенных стран в июне. Так что руководство страны отлично понимает запросы и пожелания европейских партнеров, хорошо знает, как там настроен бизнес. И главная проблема попросту в том, что Евросоюз вредит Европе, потому что все время пытается изображать максимальное политическое давление на Пекин с общей идеей: "а мы еще подумаем, стоит ли иметь дело с таким режимом". Ну а кто стоит за структурами ЕС, понятно — США. Те самые, которые и довели европейский "цветущий сад" до нынешнего состояния.Достаточно вспомнить, как брюссельские надсмотрщики за Европой месяцами и годами изводили всех дискуссиями о том, как с точки зрения стратегии и идеологии должно выглядеть развитие отношений с азиатской державой. Получилась опубликованная в июне бумага по стратегии с формулой: Китай для европейцев — это одновременно партнер, конкурент и стратегический вызов. Надо сокращать европейскую зависимость от него. По чисто американской формуле — в одних сферах с Пекином можно сотрудничать, а в других надо проводить с ним "антирисковые меры", то есть все рвать.Мало того, сейчас на саммите был разговор о том, что ЕС недоволен китайскими компаниями, помогающими Москве обходить евросанкции: надо разобраться, какая компания и что делает, но в итоге наказать всех. Вдобавок один из бывших генсеков НАТО Расмуссен напомнил брюссельской паре перед ее поездкой о необходимости поднять вопрос Тайваня.Воспринимают все это в Китае со снисходительной усмешкой: вы еще думаете, что сейчас 1998-й (когда начались такие саммиты)? Кто от кого зависит? Вы хотите вести строгий и суровый разговор с вашим вторым (после США) торговым партнером? Вы провалили украинскую операцию, и ваша парочка вынуждена была сократить визит в Пекин, потому что европейцы переругались насчет дальнейшей помощи Киеву. У вас валится экономика, а события на Ближнем Востоке нанесли по вам дополнительный удар, притом что они привели к чистому дипломатическому и экономическому выигрышу России и того же Китая. И вы еще думали, что можете вести с нами жесткую торговлю?

https://ria.ru/20231011/kitay-1901797733.html

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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китай, европа, экономика, аналитика, евросоюз, санкции в отношении россии