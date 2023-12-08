https://ria.ru/20231208/deputat-1914725250.html

Обвиняемому в коррупции молдавскому депутату грозит 15 лет тюрьмы

Обвиняемому в коррупции молдавскому депутату грозит 15 лет тюрьмы - РИА Новости, 08.12.2023

Обвиняемому в коррупции молдавскому депутату грозит 15 лет тюрьмы

Независимому депутату парламента Молдавии и члену оппозиционной партии "Возрождение" Александру Нестеровскому грозит до 15 лет лишения свободы из-за обвинений в РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T21:11

2023-12-08T21:11

2023-12-08T21:11

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КИШИНЕВ, 8 дек - РИА Новости. Независимому депутату парламента Молдавии и члену оппозиционной партии "Возрождение" Александру Нестеровскому грозит до 15 лет лишения свободы из-за обвинений в коррупции, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры. В сентябре парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение об его аресте и помещении в СИЗО на 30 суток. Сам Нестеровский заявлял журналистам, что не согласен с обвинением. До середины ноября он находился в СИЗО, затем его перевели под домашний арест. "Уголовное дело по обвинению депутата парламента Молдавии Александра Нестеровского передано в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook*.По версии следствия, его обвиняют в пассивной коррупции в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы, а также в подготовке финансирования политических партий из запрещенных законом источников. Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри Молдавии. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

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в мире, молдавия, кишинев, возрождение