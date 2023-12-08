https://ria.ru/20231208/deputat-1914725250.html
Обвиняемому в коррупции молдавскому депутату грозит 15 лет тюрьмы
Обвиняемому в коррупции молдавскому депутату грозит 15 лет тюрьмы - РИА Новости, 08.12.2023
Обвиняемому в коррупции молдавскому депутату грозит 15 лет тюрьмы
Независимому депутату парламента Молдавии и члену оппозиционной партии "Возрождение" Александру Нестеровскому грозит до 15 лет лишения свободы из-за обвинений в РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T21:11
2023-12-08T21:11
2023-12-08T21:11
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КИШИНЕВ, 8 дек - РИА Новости. Независимому депутату парламента Молдавии и члену оппозиционной партии "Возрождение" Александру Нестеровскому грозит до 15 лет лишения свободы из-за обвинений в коррупции, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры. В сентябре парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение об его аресте и помещении в СИЗО на 30 суток. Сам Нестеровский заявлял журналистам, что не согласен с обвинением. До середины ноября он находился в СИЗО, затем его перевели под домашний арест. "Уголовное дело по обвинению депутата парламента Молдавии Александра Нестеровского передано в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook*.По версии следствия, его обвиняют в пассивной коррупции в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы, а также в подготовке финансирования политических партий из запрещенных законом источников. Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри Молдавии. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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в мире, молдавия, кишинев, возрождение
В мире, Молдавия, Кишинев, Возрождение
Обвиняемому в коррупции молдавскому депутату грозит 15 лет тюрьмы
Обвиняемому в коррупции молдавскому депутату Нестеровскому грозит 15 лет тюрьмы
КИШИНЕВ, 8 дек - РИА Новости. Независимому депутату парламента Молдавии и члену оппозиционной партии "Возрождение" Александру Нестеровскому грозит до 15 лет лишения свободы из-за обвинений в коррупции, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры.
В сентябре парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева
вынес решение об его аресте и помещении в СИЗО на 30 суток. Сам Нестеровский заявлял журналистам, что не согласен с обвинением. До середины ноября он находился в СИЗО, затем его перевели под домашний арест.
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"Уголовное дело по обвинению депутата парламента Молдавии Александра Нестеровского передано в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook*.
По версии следствия, его обвиняют в пассивной коррупции в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы, а также в подготовке финансирования политических партий из запрещенных законом источников.
Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС
, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри Молдавии. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС
).
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.