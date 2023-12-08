Рейтинг@Mail.ru
"Бутербродекс" во второй половине ноября вырос на 0,9 пункта - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/buterbrodeks-1914516577.html
"Бутербродекс" во второй половине ноября вырос на 0,9 пункта
"Бутербродекс" во второй половине ноября вырос на 0,9 пункта - РИА Новости, 08.12.2023
"Бутербродекс" во второй половине ноября вырос на 0,9 пункта
"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине ноября вырос на... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T08:16
2023-12-08T08:16
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768102401_0:158:3092:1897_1920x0_80_0_0_fccba3e90d4914cf648c9ea167518685.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине ноября вырос на 0,9 пункта - до 123,4 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. За период с 16 по 30 ноября средний чек вырос по огурцам (на 13,9%, до 123 рублей), кофе (на 2,1%, до 192 рублей), сливочному маслу (на 0,6%, до 157 рублей) и сыру (на 0,5%, до 198 рублей). Снизился он по ветчине (на 7,7%, до 203 рублей) и сахару (на 3,1%, до 63 рублей). На прежнем уровне средний чек сохранился по батону (38 рублей). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 0,9 пункта и составил 123,4 пункта.
https://ria.ru/20231129/indeks-1912710124.html
https://ria.ru/20231206/myaso-1914206810.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768102401_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_dbbc6a4561d15ba1c42955a87b82b289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
"Бутербродекс" во второй половине ноября вырос на 0,9 пункта

"Индекс кофе с бутербродом" во второй половине ноября вырос до 123,4 пункта

© Depositphotos.com / Evgeny TomeevБутерброды с сыром
Бутерброды с сыром - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Depositphotos.com / Evgeny Tomeev
Бутерброды с сыром. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине ноября вырос на 0,9 пункта - до 123,4 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
Приготовление салата Оливье - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
В Госдуме предложили Росстату составить индекс новогоднего стола
29 ноября, 17:37
По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
За период с 16 по 30 ноября средний чек вырос по огурцам (на 13,9%, до 123 рублей), кофе (на 2,1%, до 192 рублей), сливочному маслу (на 0,6%, до 157 рублей) и сыру (на 0,5%, до 198 рублей). Снизился он по ветчине (на 7,7%, до 203 рублей) и сахару (на 3,1%, до 63 рублей). На прежнем уровне средний чек сохранился по батону (38 рублей).
Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 0,9 пункта и составил 123,4 пункта.
Продажа мяса птицы - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
В России подешевело мясо кур
6 декабря, 19:10
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала