https://ria.ru/20231208/buterbrodeks-1914516577.html

"Бутербродекс" во второй половине ноября вырос на 0,9 пункта

"Бутербродекс" во второй половине ноября вырос на 0,9 пункта - РИА Новости, 08.12.2023

"Бутербродекс" во второй половине ноября вырос на 0,9 пункта

"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине ноября вырос на... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T08:16

2023-12-08T08:16

2023-12-08T08:16

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768102401_0:158:3092:1897_1920x0_80_0_0_fccba3e90d4914cf648c9ea167518685.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине ноября вырос на 0,9 пункта - до 123,4 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. За период с 16 по 30 ноября средний чек вырос по огурцам (на 13,9%, до 123 рублей), кофе (на 2,1%, до 192 рублей), сливочному маслу (на 0,6%, до 157 рублей) и сыру (на 0,5%, до 198 рублей). Снизился он по ветчине (на 7,7%, до 203 рублей) и сахару (на 3,1%, до 63 рублей). На прежнем уровне средний чек сохранился по батону (38 рублей). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 0,9 пункта и составил 123,4 пункта.

https://ria.ru/20231129/indeks-1912710124.html

https://ria.ru/20231206/myaso-1914206810.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия