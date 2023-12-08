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Геше Йонтен: буддисты могут принести огромную пользу обществу России - РИА Новости, 09.12.2023
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Религия
 
21:48 08.12.2023 (обновлено: 13:49 09.12.2023)
https://ria.ru/20231208/buddizm-1914790462.html
Геше Йонтен: буддисты могут принести огромную пользу обществу России
Геше Йонтен: буддисты могут принести огромную пользу обществу России - РИА Новости, 09.12.2023
Геше Йонтен: буддисты могут принести огромную пользу обществу России
Российские буддисты могут принести огромную пользу обществу, считает руководитель администрации Центрального хурула (Элиста) геше Йонтен (Сергей Киришов). РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-08T21:48
2023-12-09T13:49
религия
россия
буддизм
элиста
индия
религия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Российские буддисты могут принести огромную пользу обществу, считает руководитель администрации Центрального хурула (Элиста) геше Йонтен (Сергей Киришов). Он принял участие в первом круглом столе московских буддистов, который прошел в пятницу и собрал вместе представителей более 40 столичных организаций, а также делегатов из Петербурга, традиционных буддийских регионов России и гостей из-за рубежа. "У нас уже много специалистов, получивших образование в таких крупнейших центрах буддийской науки, как Дрепунг Гоманг (древний тибетский монастырь-университет, действует в наше время в Индии – ред.). И Россия может стать страной, где будет даваться хорошее буддийское образование, куда смогут приезжать учиться наши зарубежные братья и сестры", – сказал Киришов. Далай-лама, напомнил геше Йонтен, неоднократно говорил, что Россия – это мост между Востоком и Западом. "Такая у нас карма", - пояснил геше. "Российские буддисты должны помогать друг другу и нашему государству улучшать условия для жизни, изучения и практики и учения Будды в России. При этом у нас есть друзья и в Индии, и на Шри-Ланке, и в Непале, и мы должны активно общаться с ними, чтобы люди объединялись вокруг духовно-нравственных и культурных ценностей. Задача российских буддистов – благотворно влиять и помогать всему миру становиться лучше", - заключил Киришов. Тибетский лама традиции Джонанг, представляющий столичную религиозную организацию "Калачакра", Йонтен Гиалтсо выразил уверенность, что представителям разных буддийских направлений нужно объединяться для обсуждения важных вопросов, "чтобы все буддийские традиции сохранялись и развивались в Москве". По его словам, в тибетском буддизме несколько направлений (школ), одни делают упор на медитации, другие – на философии, и необходимо обмениваться опытом, чтобы приносить друг другу пользу. "При этом важно с почтением относиться к другим религиозным воззрениям", - подчеркнул лама. Советник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента России по внутренней политике Павел Костылев рассказал о реализации задач по развитию буддийского образования, среди которых особое место занимает развитие буддийской теологии.
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россия, буддизм, элиста, индия, религия
Религия, Россия, Буддизм, Элиста, Индия, Религия

Геше Йонтен: буддисты могут принести огромную пользу обществу России

© Фото : Артем БуденныйКруглый стол буддистов Москвы, предложивших создать первую Московскую буддийскую академию
Круглый стол буддистов Москвы, предложивших создать первую Московскую буддийскую академию - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : Артем Буденный
Круглый стол буддистов Москвы, предложивших создать первую Московскую буддийскую академию
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Российские буддисты могут принести огромную пользу обществу, считает руководитель администрации Центрального хурула (Элиста) геше Йонтен (Сергей Киришов).
Он принял участие в первом круглом столе московских буддистов, который прошел в пятницу и собрал вместе представителей более 40 столичных организаций, а также делегатов из Петербурга, традиционных буддийских регионов России и гостей из-за рубежа.
"У нас уже много специалистов, получивших образование в таких крупнейших центрах буддийской науки, как Дрепунг Гоманг (древний тибетский монастырь-университет, действует в наше время в Индии – ред.). И Россия может стать страной, где будет даваться хорошее буддийское образование, куда смогут приезжать учиться наши зарубежные братья и сестры", – сказал Киришов.
Далай-лама, напомнил геше Йонтен, неоднократно говорил, что Россия – это мост между Востоком и Западом. "Такая у нас карма", - пояснил геше.
«
"Российские буддисты должны помогать друг другу и нашему государству улучшать условия для жизни, изучения и практики и учения Будды в России. При этом у нас есть друзья и в Индии, и на Шри-Ланке, и в Непале, и мы должны активно общаться с ними, чтобы люди объединялись вокруг духовно-нравственных и культурных ценностей. Задача российских буддистов – благотворно влиять и помогать всему миру становиться лучше", - заключил Киришов.
Тибетский лама традиции Джонанг, представляющий столичную религиозную организацию "Калачакра", Йонтен Гиалтсо выразил уверенность, что представителям разных буддийских направлений нужно объединяться для обсуждения важных вопросов, "чтобы все буддийские традиции сохранялись и развивались в Москве".
По его словам, в тибетском буддизме несколько направлений (школ), одни делают упор на медитации, другие – на философии, и необходимо обмениваться опытом, чтобы приносить друг другу пользу.
"При этом важно с почтением относиться к другим религиозным воззрениям", - подчеркнул лама.
Советник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента России по внутренней политике Павел Костылев рассказал о реализации задач по развитию буддийского образования, среди которых особое место занимает развитие буддийской теологии.
 
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