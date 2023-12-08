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В Москве откроют курсы по буддийской философии - РИА Новости, 08.12.2023
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Религия
 
18:20 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/buddiyskaya-1914688003.html
В Москве откроют курсы по буддийской философии
В Москве откроют курсы по буддийской философии - РИА Новости, 08.12.2023
В Москве откроют курсы по буддийской философии
Фонд "Сохраним Тибет" объявил о проведении курсов философии буддизма традиции университета Наланда для всех желающих, рассказала РИА Новости директор фонда... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:20
2023-12-08T18:20
религия
москва
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религия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Фонд "Сохраним Тибет" объявил о проведении курсов философии буддизма традиции университета Наланда для всех желающих, рассказала РИА Новости директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина.Курс, по информации сайта фонда, проводится совместно с Тибетским домом из Дели и Центром тибетской культуры и информации в Москве при поддержке Далай-ламы XIV. Основной преподаватель курса – директор Тибетского дома в Дели геше Дордже Дамдул. Продолжительность курса составит пять месяцев: с января 2024 по май 2024 года, регистрация на него будет открыта до 31 января 2024 года."Ранее в этом году мы запустили полуторагодичный дипломный курс, к сейчас предлагаем более короткий интенсивный курс, на котором будут рассмотрены важнейшие темы буддизма, а том числе буддийская психология, введение в буддийскую логику, краткое изложение позиций философских школ буддизма, бодхичитта и постижение пустоты. Успех русскоязычной версии курса изучения философии буддизма традиции Наланды во многом объясняется систематическим подходом к обучению, преподавательским талантом директора Тибетского дома геше Дордже Дамдула, высоким профессионализмом переводчиков и, пожалуй, самое главное – поддержкой его святейшества далай-ламы, который пользуется огромным авторитетом у российских буддистов", – сказала Жиронкина РИА Новости.Курс вызывает большой интерес, и в фонде этому рады, подчеркнула она.
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РИА Новости
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москва, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), религия
Религия, Москва, Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо), Религия
В Москве откроют курсы по буддийской философии

Фонд "Сохраним Тибет" объявил о проведении курсов буддийской философии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчастник I Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Иволгинском дацане "Хамбын Хурэ"
Участник I Международного буддийского форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Иволгинском дацане Хамбын Хурэ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Фонд "Сохраним Тибет" объявил о проведении курсов философии буддизма традиции университета Наланда для всех желающих, рассказала РИА Новости директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина.
Курс, по информации сайта фонда, проводится совместно с Тибетским домом из Дели и Центром тибетской культуры и информации в Москве при поддержке Далай-ламы XIV. Основной преподаватель курса – директор Тибетского дома в Дели геше Дордже Дамдул. Продолжительность курса составит пять месяцев: с января 2024 по май 2024 года, регистрация на него будет открыта до 31 января 2024 года.
"Ранее в этом году мы запустили полуторагодичный дипломный курс, к сейчас предлагаем более короткий интенсивный курс, на котором будут рассмотрены важнейшие темы буддизма, а том числе буддийская психология, введение в буддийскую логику, краткое изложение позиций философских школ буддизма, бодхичитта и постижение пустоты. Успех русскоязычной версии курса изучения философии буддизма традиции Наланды во многом объясняется систематическим подходом к обучению, преподавательским талантом директора Тибетского дома геше Дордже Дамдула, высоким профессионализмом переводчиков и, пожалуй, самое главное – поддержкой его святейшества далай-ламы, который пользуется огромным авторитетом у российских буддистов", – сказала Жиронкина РИА Новости.
Курс вызывает большой интерес, и в фонде этому рады, подчеркнула она.
Участник I Международного буддийского форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Иволгинском дацане Хамбын Хурэ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В Москве проходит форум российских буддистов
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