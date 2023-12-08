https://ria.ru/20231208/buddiyskaya-1914688003.html

В Москве откроют курсы по буддийской философии

В Москве откроют курсы по буддийской философии - РИА Новости, 08.12.2023

В Москве откроют курсы по буддийской философии

Фонд "Сохраним Тибет" объявил о проведении курсов философии буддизма традиции университета Наланда для всех желающих, рассказала РИА Новости директор фонда... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:20

2023-12-08T18:20

2023-12-08T18:20

религия

москва

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890769318_0:353:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1649cc2266be1a141ea57f5be18f2a2.jpg

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Фонд "Сохраним Тибет" объявил о проведении курсов философии буддизма традиции университета Наланда для всех желающих, рассказала РИА Новости директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина.Курс, по информации сайта фонда, проводится совместно с Тибетским домом из Дели и Центром тибетской культуры и информации в Москве при поддержке Далай-ламы XIV. Основной преподаватель курса – директор Тибетского дома в Дели геше Дордже Дамдул. Продолжительность курса составит пять месяцев: с января 2024 по май 2024 года, регистрация на него будет открыта до 31 января 2024 года."Ранее в этом году мы запустили полуторагодичный дипломный курс, к сейчас предлагаем более короткий интенсивный курс, на котором будут рассмотрены важнейшие темы буддизма, а том числе буддийская психология, введение в буддийскую логику, краткое изложение позиций философских школ буддизма, бодхичитта и постижение пустоты. Успех русскоязычной версии курса изучения философии буддизма традиции Наланды во многом объясняется систематическим подходом к обучению, преподавательским талантом директора Тибетского дома геше Дордже Дамдула, высоким профессионализмом переводчиков и, пожалуй, самое главное – поддержкой его святейшества далай-ламы, который пользуется огромным авторитетом у российских буддистов", – сказала Жиронкина РИА Новости.Курс вызывает большой интерес, и в фонде этому рады, подчеркнула она.

https://ria.ru/20231208/buddisty-1914561353.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), религия