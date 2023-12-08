https://ria.ru/20231208/brend-1914732875.html

Кубанским производителям помогут продвигать продукцию под местным брендом

Кубанским производителям помогут продвигать продукцию под местным брендом - РИА Новости, 08.12.2023

Кубанским производителям помогут продвигать продукцию под местным брендом

Вопрос о дополнительных мерах продвижения продукции со знаком "Сделано на Кубани" планируется рассмотреть в муниципалитетах Краснодарского края, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T22:32

2023-12-08T22:32

2023-12-08T22:32

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Вопрос о дополнительных мерах продвижения продукции со знаком "Сделано на Кубани" планируется рассмотреть в муниципалитетах Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона (ЗСК). "Предстоит усилить меры, направленные на повышение инвестпривлекательности, реализацию инвестиционных проектов по возведению логистических центров, осуществляющих прием, хранение и поставку сельхозпродукции для торговли. Самим муниципалитетам рекомендовано рассмотреть вопрос о дополнительных мерах продвижения продукции со знаком "Сделано на Кубани", - говорится в сообщении. Отмечается, что в регионе увеличивается число объектов розничной торговли. Так, в январе 2021-го их насчитывалось порядка 56 тысяч, а на начало этого года - уже более 57 тысяч. При этом в целях продвижения местной сельхозпродукции были организованы выставки-презентации на черноморском побережье. Традиционно для стимулирования производства и продажи качественной продукции в регионе проводится краевой конкурс "Сделано на Кубани". В настоящее время этим знаком качества отмечены более тысячи видов товаров 303 предприятий, добавили в пресс-службе. "Краснодарский край по обороту розничной торговли в последние годы стабильно занимает первое место в Южном федеральном округе и третье место среди регионов Российской Федерации. Считаю, мы должны быть первыми не только по объемам, но и по качеству. Для этого необходимо формировать удобную для жителей и гостей края сеть торговых предприятий, широко продвигать продукцию кубанских производителей, создавать благоприятные условия для деятельности организаций торговли и потребительской сферы", – передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.

https://ria.ru/20231208/raskhody-1914678201.html

https://ria.ru/20231123/sbor-1911384186.html

краснодарский край

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краснодарский край