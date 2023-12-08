https://ria.ru/20231208/brend-1914732875.html
Кубанским производителям помогут продвигать продукцию под местным брендом
Кубанским производителям помогут продвигать продукцию под местным брендом - РИА Новости, 08.12.2023
Кубанским производителям помогут продвигать продукцию под местным брендом
Вопрос о дополнительных мерах продвижения продукции со знаком "Сделано на Кубани" планируется рассмотреть в муниципалитетах Краснодарского края, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T22:32
2023-12-08T22:32
2023-12-08T22:32
краснодарский край
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a92aa086ae8be7dbddee46e246ac291.jpg
КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Вопрос о дополнительных мерах продвижения продукции со знаком "Сделано на Кубани" планируется рассмотреть в муниципалитетах Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона (ЗСК). "Предстоит усилить меры, направленные на повышение инвестпривлекательности, реализацию инвестиционных проектов по возведению логистических центров, осуществляющих прием, хранение и поставку сельхозпродукции для торговли. Самим муниципалитетам рекомендовано рассмотреть вопрос о дополнительных мерах продвижения продукции со знаком "Сделано на Кубани", - говорится в сообщении. Отмечается, что в регионе увеличивается число объектов розничной торговли. Так, в январе 2021-го их насчитывалось порядка 56 тысяч, а на начало этого года - уже более 57 тысяч. При этом в целях продвижения местной сельхозпродукции были организованы выставки-презентации на черноморском побережье. Традиционно для стимулирования производства и продажи качественной продукции в регионе проводится краевой конкурс "Сделано на Кубани". В настоящее время этим знаком качества отмечены более тысячи видов товаров 303 предприятий, добавили в пресс-службе. "Краснодарский край по обороту розничной торговли в последние годы стабильно занимает первое место в Южном федеральном округе и третье место среди регионов Российской Федерации. Считаю, мы должны быть первыми не только по объемам, но и по качеству. Для этого необходимо формировать удобную для жителей и гостей края сеть торговых предприятий, широко продвигать продукцию кубанских производителей, создавать благоприятные условия для деятельности организаций торговли и потребительской сферы", – передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.
https://ria.ru/20231208/raskhody-1914678201.html
https://ria.ru/20231123/sbor-1911384186.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_ae960f2b6e974333767126b4f30a51e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
Кубанским производителям помогут продвигать продукцию под местным брендом
Кубанским производителям помогут продвигать продукцию под местным брендом
КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости.
Вопрос о дополнительных мерах продвижения продукции со знаком "Сделано на Кубани" планируется рассмотреть в муниципалитетах Краснодарского края, сообщили в пресс-службе
Законодательного собрания региона (ЗСК).
"Предстоит усилить меры, направленные на повышение инвестпривлекательности, реализацию инвестиционных проектов по возведению логистических центров, осуществляющих прием, хранение и поставку сельхозпродукции для торговли. Самим муниципалитетам рекомендовано рассмотреть вопрос о дополнительных мерах продвижения продукции со знаком "Сделано на Кубани", - говорится в сообщении.
Расходы бюджета Краснодарского края в 2024 году превысят 515 млрд рублей
Отмечается, что в регионе увеличивается число объектов розничной торговли. Так, в январе 2021-го их насчитывалось порядка 56 тысяч, а на начало этого года - уже более 57 тысяч.
При этом в целях продвижения местной сельхозпродукции были организованы выставки-презентации на черноморском побережье. Традиционно для стимулирования производства и продажи качественной продукции в регионе проводится краевой конкурс "Сделано на Кубани". В настоящее время этим знаком качества отмечены более тысячи видов товаров 303 предприятий, добавили в пресс-службе.
"Краснодарский край по обороту розничной торговли в последние годы стабильно занимает первое место в Южном федеральном округе и третье место среди регионов Российской Федерации. Считаю, мы должны быть первыми не только по объемам, но и по качеству. Для этого необходимо формировать удобную для жителей и гостей края сеть торговых предприятий, широко продвигать продукцию кубанских производителей, создавать благоприятные условия для деятельности организаций торговли и потребительской сферы", – передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.
В Краснодарском крае расширят географию курортного сбора