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В ДНР уничтожили украинских боевиков с американскими шевронами
В ДНР уничтожили украинских боевиков с американскими шевронами - РИА Новости, 08.12.2023
В ДНР уничтожили украинских боевиков с американскими шевронами
Несколько боевиков ВСУ с шевронами на которых изображен флаг США были уничтожены в районе села Богдановка в ДНР, рассказал РИА Новости командир одного из... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:40
2023-12-08T18:40
2023-12-08T19:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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АРТЕМОВСК (ДНР), 8 дек – РИА Новости. Несколько боевиков ВСУ с шевронами на которых изображен флаг США были уничтожены в районе села Богдановка в ДНР, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов подразделения "Север-V" Южной группировки войск с позывным "Чибилия". Ранее подразделения "Север-V" Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка. "Это "мобики" (шеврон погибшего мобилизованного бойцы ВСУ – ред.). А это (шеврон с изображением флага США – ред.), скорее всего, наемники", - сказал командир, демонстрируя шевроны с ликвидированных на украинских позициях бойцов противника. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении военнослужащие "Южной группировки войск" нанесли поражение живой силе и технике 5-й, 80-й штурмовых, 28-й, 30-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Артёмовского, Клещеевки, Богдановки, Курдюмовки и Андреевки в ДНР.
донецкая народная республика
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Работа российских военнослужащих под Артемовском
Отряды подразделения "Север-V" Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести наступательные действия на этом направлении, сообщил РИА Новости один из командиров данного подразделения.
2023-12-08T18:40
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РИА Новости
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР уничтожили украинских боевиков с американскими шевронами
Командир "Севера-V": в ДНР уничтожили боевиков ВСУ с шевронами с флагами США