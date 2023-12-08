https://ria.ru/20231208/boeviki-1914696270.html

В ДНР уничтожили украинских боевиков с американскими шевронами

В ДНР уничтожили украинских боевиков с американскими шевронами - РИА Новости, 08.12.2023

В ДНР уничтожили украинских боевиков с американскими шевронами

Несколько боевиков ВСУ с шевронами на которых изображен флаг США были уничтожены в районе села Богдановка в ДНР, рассказал РИА Новости командир одного из... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:40

2023-12-08T18:40

2023-12-08T19:35

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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АРТЕМОВСК (ДНР), 8 дек – РИА Новости. Несколько боевиков ВСУ с шевронами на которых изображен флаг США были уничтожены в районе села Богдановка в ДНР, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов подразделения "Север-V" Южной группировки войск с позывным "Чибилия". Ранее подразделения "Север-V" Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка. "Это "мобики" (шеврон погибшего мобилизованного бойцы ВСУ – ред.). А это (шеврон с изображением флага США – ред.), скорее всего, наемники", - сказал командир, демонстрируя шевроны с ликвидированных на украинских позициях бойцов противника. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении военнослужащие "Южной группировки войск" нанесли поражение живой силе и технике 5-й, 80-й штурмовых, 28-й, 30-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Артёмовского, Клещеевки, Богдановки, Курдюмовки и Андреевки в ДНР.

донецкая народная республика

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Работа российских военнослужащих под Артемовском Отряды подразделения "Север-V" Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести наступательные действия на этом направлении, сообщил РИА Новости один из командиров данного подразделения. 2023-12-08T18:40 true PT3M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины