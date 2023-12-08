Рейтинг@Mail.ru
В очередной европейской стране начались антиукраинские настроения - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/bezhentsy-1914662102.html
В очередной европейской стране начались антиукраинские настроения
В очередной европейской стране начались антиукраинские настроения - РИА Новости, 08.12.2023
В очередной европейской стране начались антиукраинские настроения
Шведы пересмотрели свои взгляды на прием украинских беженцев, сообщает издание Dagens Nyheter. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:01
2023-12-08T17:01
в мире
норвегия
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_0:230:3071:1957_1920x0_80_0_0_db898acf878bb8b62d0a6a34888b2dd3.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Шведы пересмотрели свои взгляды на прием украинских беженцев, сообщает издание Dagens Nyheter.Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией Ipsos."57 процентов респондентов считает, что королевство должно принимать меньше украинцев, чем она это делает сегодня. Это на шесть процентов больше показателя мая 2022 года", — пишет издание.Таким образом, поддержка ужесточения миграционной политики вернулась к уровню, который был до начала спецоперации, указывается в статье.Согласно данным исследования, лишь 14% опрошенных выразили уверенность в том, что их страна должна принимать ещё больше вынужденных переселенцев, отметило издание.Всего в течение года более 50 тысяч украинцев получили вид на жительство в этой стране.Опрос проводился в период с 13 по 26 ноября, в нем приняли участие 1310 человек.В октябре Норвегия приняла решение финансово простимулировать украинских беженцев, которые добровольно решат вернуться домой. Швейцария также заявляла о возможности введения аналогичной выплаты в несколько тысяч долларов на человека.
https://ria.ru/20230329/bezhentsy-1861645675.html
https://ria.ru/20231127/bezhentsy-1912010582.html
норвегия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_383:233:2803:2048_1920x0_80_0_0_84488ba03ee627b20fd1a37e4ff70d22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, швейцария
В мире, Норвегия, Швейцария
В очередной европейской стране начались антиукраинские настроения

Dagens Nyheter: в Швеции устали от украинских беженцев

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Шведы пересмотрели свои взгляды на прием украинских беженцев, сообщает издание Dagens Nyheter.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией Ipsos.
"57 процентов респондентов считает, что королевство должно принимать меньше украинцев, чем она это делает сегодня. Это на шесть процентов больше показателя мая 2022 года", — пишет издание.
Таким образом, поддержка ужесточения миграционной политики вернулась к уровню, который был до начала спецоперации, указывается в статье.
Люди на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Прием украинских беженцев в Европе становится холоднее, считают эксперты
29 марта, 17:13
Согласно данным исследования, лишь 14% опрошенных выразили уверенность в том, что их страна должна принимать ещё больше вынужденных переселенцев, отметило издание.
Всего в течение года более 50 тысяч украинцев получили вид на жительство в этой стране.
Опрос проводился в период с 13 по 26 ноября, в нем приняли участие 1310 человек.
В октябре Норвегия приняла решение финансово простимулировать украинских беженцев, которые добровольно решат вернуться домой. Швейцария также заявляла о возможности введения аналогичной выплаты в несколько тысяч долларов на человека.
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Украинские беженцы преподнесли Дании большой сюрприз
27 ноября, 04:18
 
В миреНорвегияШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала