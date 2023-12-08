https://ria.ru/20231208/bezhentsy-1914662102.html

В очередной европейской стране начались антиукраинские настроения

В очередной европейской стране начались антиукраинские настроения - РИА Новости, 08.12.2023

В очередной европейской стране начались антиукраинские настроения

Шведы пересмотрели свои взгляды на прием украинских беженцев, сообщает издание Dagens Nyheter. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:01

2023-12-08T17:01

2023-12-08T17:01

в мире

норвегия

швейцария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_0:230:3071:1957_1920x0_80_0_0_db898acf878bb8b62d0a6a34888b2dd3.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Шведы пересмотрели свои взгляды на прием украинских беженцев, сообщает издание Dagens Nyheter.Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией Ipsos."57 процентов респондентов считает, что королевство должно принимать меньше украинцев, чем она это делает сегодня. Это на шесть процентов больше показателя мая 2022 года", — пишет издание.Таким образом, поддержка ужесточения миграционной политики вернулась к уровню, который был до начала спецоперации, указывается в статье.Согласно данным исследования, лишь 14% опрошенных выразили уверенность в том, что их страна должна принимать ещё больше вынужденных переселенцев, отметило издание.Всего в течение года более 50 тысяч украинцев получили вид на жительство в этой стране.Опрос проводился в период с 13 по 26 ноября, в нем приняли участие 1310 человек.В октябре Норвегия приняла решение финансово простимулировать украинских беженцев, которые добровольно решат вернуться домой. Швейцария также заявляла о возможности введения аналогичной выплаты в несколько тысяч долларов на человека.

https://ria.ru/20230329/bezhentsy-1861645675.html

https://ria.ru/20231127/bezhentsy-1912010582.html

норвегия

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, норвегия, швейцария