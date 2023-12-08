https://ria.ru/20231208/bezhentsy-1914591134.html

Меликов рассказал о прибывших в Дагестан палестинских беженцах

Меликов рассказал о прибывших в Дагестан палестинских беженцах - РИА Новости, 08.12.2023

Меликов рассказал о прибывших в Дагестан палестинских беженцах

Прибывшие в Дагестан беженцы из Палестины безмерно благодарят президента России и руководство республики, рассказал РИА Новости глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:18

2023-12-08T13:18

2023-12-08T13:18

выставка-форум "россия"

россия

палестина

сергей меликов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

выставка-форум "россия"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Прибывшие в Дагестан беженцы из Палестины безмерно благодарят президента России и руководство республики, рассказал РИА Новости глава региона Сергей Меликов. "Вы знаете, очень трогательные впечатления остались от встреч с этими людьми. На самом деле, первое, что мы от них слышим, это слова благодарности в адрес президента РФ, в адрес руководства МЧС, руководства республики… Это просто непередаваемые эмоции у людей, такое впечатление, что они на сегодняшний день только в России увидели защиту. Они так и говорят об этом: "Нас спасла Россия"… Безмерная благодарность у них", - сказал Меликов в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.По его словам, сейчас палестинские беженцы, прибывшие в регион, обеспечены всем необходимым. "Сегодня рано говорить о каких-то планах, я думаю, что эти планы на жизнь дальнейшую выстроят они сами. Из тех гостей, которых мы приняли из Палестины у себя в Дагестане, абсолютное большинство образованных медицинских специалистов - мужчин, которые в свою очередь заканчивали медицинские вузы в Советском Союзе или в России", - рассказал глава региона. Меликов отметил, что будут учтены "любые пожелания" прибывших палестинцев по дальнейшей жизни в России в рамках российского законодательства. Ранее в пресс-службе главы Дагестана сообщали, что специальная рабочая группа займется трудоустройством прибывших в регион беженцев из Палестины. С 25 ноября в Дагестан прибыли четыре группы эвакуированных из сектора Газа - всего более 150 человек, в том числе свыше 70 детей. Они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения.

https://ria.ru/20231202/gaza-1913340355.html

https://ria.ru/20231201/gaza-1913066742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, палестина, сергей меликов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, выставка-форум "россия", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, сектор газа