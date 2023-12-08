https://ria.ru/20231208/bezhentsy-1914591134.html
Меликов рассказал о прибывших в Дагестан палестинских беженцах
Меликов рассказал о прибывших в Дагестан палестинских беженцах - РИА Новости, 08.12.2023
Меликов рассказал о прибывших в Дагестан палестинских беженцах
Прибывшие в Дагестан беженцы из Палестины безмерно благодарят президента России и руководство республики, рассказал РИА Новости глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:18
2023-12-08T13:18
2023-12-08T13:18
выставка-форум "россия"
россия
палестина
сергей меликов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
выставка-форум "россия"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Прибывшие в Дагестан беженцы из Палестины безмерно благодарят президента России и руководство республики, рассказал РИА Новости глава региона Сергей Меликов. "Вы знаете, очень трогательные впечатления остались от встреч с этими людьми. На самом деле, первое, что мы от них слышим, это слова благодарности в адрес президента РФ, в адрес руководства МЧС, руководства республики… Это просто непередаваемые эмоции у людей, такое впечатление, что они на сегодняшний день только в России увидели защиту. Они так и говорят об этом: "Нас спасла Россия"… Безмерная благодарность у них", - сказал Меликов в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.По его словам, сейчас палестинские беженцы, прибывшие в регион, обеспечены всем необходимым. "Сегодня рано говорить о каких-то планах, я думаю, что эти планы на жизнь дальнейшую выстроят они сами. Из тех гостей, которых мы приняли из Палестины у себя в Дагестане, абсолютное большинство образованных медицинских специалистов - мужчин, которые в свою очередь заканчивали медицинские вузы в Советском Союзе или в России", - рассказал глава региона. Меликов отметил, что будут учтены "любые пожелания" прибывших палестинцев по дальнейшей жизни в России в рамках российского законодательства. Ранее в пресс-службе главы Дагестана сообщали, что специальная рабочая группа займется трудоустройством прибывших в регион беженцев из Палестины. С 25 ноября в Дагестан прибыли четыре группы эвакуированных из сектора Газа - всего более 150 человек, в том числе свыше 70 детей. Они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения.
https://ria.ru/20231202/gaza-1913340355.html
https://ria.ru/20231201/gaza-1913066742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, палестина, сергей меликов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, выставка-форум "россия", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, сектор газа
Выставка-форум "Россия", Россия, Палестина, Сергей Меликов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Выставка-форум "Россия", МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Сектор Газа
Меликов рассказал о прибывших в Дагестан палестинских беженцах
Меликов: прибывшие в Дагестан палестинские беженцы безмерно благодарны России
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Прибывшие в Дагестан беженцы из Палестины безмерно благодарят президента России и руководство республики, рассказал РИА Новости глава региона Сергей Меликов.
"Вы знаете, очень трогательные впечатления остались от встреч с этими людьми. На самом деле, первое, что мы от них слышим, это слова благодарности в адрес президента РФ, в адрес руководства МЧС
, руководства республики… Это просто непередаваемые эмоции у людей, такое впечатление, что они на сегодняшний день только в России увидели защиту. Они так и говорят об этом: "Нас спасла Россия"… Безмерная благодарность у них", - сказал Меликов в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
В секторе Газа погиб палестинский врач с российским гражданством
По его словам, сейчас палестинские беженцы, прибывшие в регион, обеспечены всем необходимым. "Сегодня рано говорить о каких-то планах, я думаю, что эти планы на жизнь дальнейшую выстроят они сами. Из тех гостей, которых мы приняли из Палестины у себя в Дагестане, абсолютное большинство образованных медицинских специалистов - мужчин, которые в свою очередь заканчивали медицинские вузы в Советском Союзе или в России", - рассказал глава региона.
Меликов отметил, что будут учтены "любые пожелания" прибывших палестинцев по дальнейшей жизни в России в рамках российского законодательства.
Ранее в пресс-службе главы Дагестана сообщали, что специальная рабочая группа займется трудоустройством прибывших в регион беженцев из Палестины.
С 25 ноября в Дагестан прибыли четыре группы эвакуированных из сектора Газа - всего более 150 человек, в том числе свыше 70 детей. Они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения.
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