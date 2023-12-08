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Запад не смог разобщить Россию и Белоруссию, заявил Грызлов - РИА Новости, 08.12.2023
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Союзное государство
 
18:59 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/belorussiya-1914703473.html
Запад не смог разобщить Россию и Белоруссию, заявил Грызлов
Запад не смог разобщить Россию и Белоруссию, заявил Грызлов - РИА Новости, 08.12.2023
Запад не смог разобщить Россию и Белоруссию, заявил Грызлов
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что предпринимаемые Западом попытки разобщить Москву и Минск, помешать союзному строительству оказались... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:59
2023-12-08T18:59
союзное государство
в мире
россия
белоруссия
борис грызлов
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что предпринимаемые Западом попытки разобщить Москву и Минск, помешать союзному строительству оказались провальными: дружба российского и белорусского народов каждый раз с достоинством проходила проверки на прочность. "Наши успехи не остались незамеченным. Многократные, но неизбежно провальные попытки коллективного Запада разобщить нас, остановить прогресс можно считать своего рода признанием достижений России и Беларуси. Наши противники уже использовали все возможные средства и способы, чтобы помешать союзному строительству. Но дружба российского и белорусского народов каждый раз с достоинством проходила испытания и проверки на прочность", - сказал Грызлов, выступая с приветственным словом на концерте по случаю 24-й годовщины подписания Договора о создании Союзного государства. Дипломат подчеркнул, что Москва и Минск – стратегические партнёры и на мировой арене, проводящие единую внешнеполитическую линию, нацеленную на построение подлинно справедливого многополярного международного порядка. "Союзное государство никогда не возводило барьеры и не замыкалось в себе. Наша модель международного сотрудничества базируется на взаимовыгодном и равноправном партнёрстве и ориентирована в будущее, а не в прошлое", - продолжил он. Глава российской дипмиссии отметил, что 24 года назад Россия и Белоруссия сделали поистине исторический шаг. "Мы приняли судьбоносное решение о совместном строительстве единого Союзного государства. В основе этого выбора – наша славная история, неразрывные родственные связи, общность языка, культуры, ценностей, веры и традиций, великое духовно-цивилизационное наследие и интеллектуальное достояние. На протяжении веков два братских народа вместе защищали свою свободу и независимость, рука об руку трудились ради общего благополучия и процветания. Прошедшие годы наглядно показали, каких колоссальных успехов можно добиться, работая сообща", - констатировал Грызлов. Он отметил, что "подписанный в этот день почти четверть века назад исторический договор позволил России и Беларуси создать интеграционное объединение XXI века, которое охватывает буквально все сферы жизни, при этом не посягая на суверенитет и независимость стран-участниц". "У нас за плечами много общих достижений и побед. Мы можем по праву ими гордиться, но по опыту знаем, что с каждым успешно реализованным проектом и начинанием горизонты сотрудничества только расширяются, а за ними открываются новые перспективы. Цели становятся более амбициозными, задачи – более масштабными. Оглядываясь на уже пройденный путь, ни на секунду не сомневаюсь в нашем общем успехе", - заявил Грызлов.
https://ria.ru/20231129/integratsiya-1912691835.html
https://ria.ru/20231030/lukashenko-1906122361.html
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в мире, россия, белоруссия, борис грызлов
Союзное государство, В мире, Россия, Белоруссия, Борис Грызлов
Запад не смог разобщить Россию и Белоруссию, заявил Грызлов

Грызлов: попытки Запада помешать интеграции Москвы и Минска провалились

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что предпринимаемые Западом попытки разобщить Москву и Минск, помешать союзному строительству оказались провальными: дружба российского и белорусского народов каждый раз с достоинством проходила проверки на прочность.
"Наши успехи не остались незамеченным. Многократные, но неизбежно провальные попытки коллективного Запада разобщить нас, остановить прогресс можно считать своего рода признанием достижений России и Беларуси. Наши противники уже использовали все возможные средства и способы, чтобы помешать союзному строительству. Но дружба российского и белорусского народов каждый раз с достоинством проходила испытания и проверки на прочность", - сказал Грызлов, выступая с приветственным словом на концерте по случаю 24-й годовщины подписания Договора о создании Союзного государства.
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Москва и Минск подготовили новый интеграционный пакет на ближайшие три года
29 ноября, 16:48
Дипломат подчеркнул, что Москва и Минск – стратегические партнёры и на мировой арене, проводящие единую внешнеполитическую линию, нацеленную на построение подлинно справедливого многополярного международного порядка. "Союзное государство никогда не возводило барьеры и не замыкалось в себе. Наша модель международного сотрудничества базируется на взаимовыгодном и равноправном партнёрстве и ориентирована в будущее, а не в прошлое", - продолжил он.
Глава российской дипмиссии отметил, что 24 года назад Россия и Белоруссия сделали поистине исторический шаг. "Мы приняли судьбоносное решение о совместном строительстве единого Союзного государства. В основе этого выбора – наша славная история, неразрывные родственные связи, общность языка, культуры, ценностей, веры и традиций, великое духовно-цивилизационное наследие и интеллектуальное достояние. На протяжении веков два братских народа вместе защищали свою свободу и независимость, рука об руку трудились ради общего благополучия и процветания. Прошедшие годы наглядно показали, каких колоссальных успехов можно добиться, работая сообща", - констатировал Грызлов. Он отметил, что "подписанный в этот день почти четверть века назад исторический договор позволил России и Беларуси создать интеграционное объединение XXI века, которое охватывает буквально все сферы жизни, при этом не посягая на суверенитет и независимость стран-участниц".
"У нас за плечами много общих достижений и побед. Мы можем по праву ими гордиться, но по опыту знаем, что с каждым успешно реализованным проектом и начинанием горизонты сотрудничества только расширяются, а за ними открываются новые перспективы. Цели становятся более амбициозными, задачи – более масштабными. Оглядываясь на уже пройденный путь, ни на секунду не сомневаюсь в нашем общем успехе", - заявил Грызлов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Лукашенко предложил новый метод интеграции стран бывшего СССР
30 октября, 12:00
 
Союзное государствоВ миреРоссияБелоруссияБорис Грызлов
 
 
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