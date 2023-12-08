https://ria.ru/20231208/bayden-1914633675.html

"Он в отчаянии". В Китае ответили на дерзкое заявление Байдена о Путине

"Он в отчаянии". В Китае ответили на дерзкое заявление Байдена о Путине - РИА Новости, 08.12.2023

"Он в отчаянии". В Китае ответили на дерзкое заявление Байдена о Путине

Президент США Джо Байден попытался запугать конгресс безосновательными заявлениями об угрозе со стороны президента России Владимира Путина, чтобы добиться... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:23

2023-12-08T15:23

2023-12-08T15:23

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден попытался запугать конгресс безосновательными заявлениями об угрозе со стороны президента России Владимира Путина, чтобы добиться нового пакета помощи Украине, пишет китайское издание Global Times.Ранее в среду американский лидер заявил, что если конгресс не поддержит запрос Белого дома о новой помощи Киеву, это может привести к вовлечению США в конфликт с Россией из-за якобы возможных планов президент Владимира Путина напасть на союзников по НАТО."В то время как у США заканчиваются деньги на поддержку Киева, президент Джо Байден в отчаянии перешел к, казалось бы, устрашающим высказываниям, чтобы "напугать" Конгресс и заставить его как можно скорее предоставить Украине больше помощи", — говорится в материале.Отмечается, что "сенсационные" слова Байдена также говорят о планах Белого дома и дальше пытаться сдерживать Россию, используя Украину в качестве инструмента для достижения своей цели."Тем не менее, оказание дополнительной помощи Украине — это не решение, которое поможет избежать войны между странами, обладающими двумя сильнейшими армиями в мире. США и НАТО должны понять, что <…> устранить Россию невозможно", — делается вывод в статье.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html

https://ria.ru/20231208/ssha-1914513303.html

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в мире, политика, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, нато