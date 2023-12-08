Рейтинг@Mail.ru
Минюст США готовит новое дело против Хантера Байдена, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:23 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/bayden-1914505453.html
Минюст США готовит новое дело против Хантера Байдена, сообщают СМИ
Минюст США готовит новое дело против Хантера Байдена, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.12.2023
Минюст США готовит новое дело против Хантера Байдена, сообщают СМИ
Минюст США готовит новое уголовное дело против сына президента Хантера Байдена, сообщает телеканал СNN. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T03:23
2023-12-08T03:23
в мире
сша
хантер байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785317553_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_a3aeef12931c7e1b55f716ba10c7b244.jpg
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Минюст США готовит новое уголовное дело против сына президента Хантера Байдена, сообщает телеканал СNN. "Федеральная прокуратура составила новое уголовное дело против Хантера Байдена", - сообщает телеканал со ссылкой на осведомленные источники. Как сообщает телеканал, суть новых претензий пока неизвестна, однако спецпрокурор в последние недели работал над делом о налоговых нарушениях. Ранее суд отказался утвердить сделку 53-летнего Байдена-младшего со следствием касательно обвинений о неуплате налогов. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Хантер Байден - первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.
https://ria.ru/20231129/bayden-1912771768.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785317553_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_5946edf95f695d0b328323733bb12707.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, хантер байден
В мире, США, Хантер Байден
Минюст США готовит новое дело против Хантера Байдена, сообщают СМИ

СNN: Минюст США готовит новое уголовное дело против Хантера Байдена

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Минюст США готовит новое уголовное дело против сына президента Хантера Байдена, сообщает телеканал СNN.
«
"Федеральная прокуратура составила новое уголовное дело против Хантера Байдена", - сообщает телеканал со ссылкой на осведомленные источники.
Как сообщает телеканал, суть новых претензий пока неизвестна, однако спецпрокурор в последние недели работал над делом о налоговых нарушениях.
Ранее суд отказался утвердить сделку 53-летнего Байдена-младшего со следствием касательно обвинений о неуплате налогов. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.
Хантер Байден - первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
В конгрессе США заявили, что Хантера Байдена будут допрашивать
29 ноября, 22:10
 
В миреСШАХантер Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала