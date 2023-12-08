https://ria.ru/20231208/bayden-1914505453.html

Минюст США готовит новое дело против Хантера Байдена, сообщают СМИ

Минюст США готовит новое дело против Хантера Байдена, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.12.2023

Минюст США готовит новое дело против Хантера Байдена, сообщают СМИ

Минюст США готовит новое уголовное дело против сына президента Хантера Байдена, сообщает телеканал СNN. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T03:23

2023-12-08T03:23

2023-12-08T03:23

в мире

сша

хантер байден

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Минюст США готовит новое уголовное дело против сына президента Хантера Байдена, сообщает телеканал СNN. "Федеральная прокуратура составила новое уголовное дело против Хантера Байдена", - сообщает телеканал со ссылкой на осведомленные источники. Как сообщает телеканал, суть новых претензий пока неизвестна, однако спецпрокурор в последние недели работал над делом о налоговых нарушениях. Ранее суд отказался утвердить сделку 53-летнего Байдена-младшего со следствием касательно обвинений о неуплате налогов. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Хантер Байден - первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.

https://ria.ru/20231129/bayden-1912771768.html

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в мире, сша, хантер байден