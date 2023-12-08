https://ria.ru/20231208/bankrotstvo-1914689864.html

Путин поручил доработать процедуру внесудебного банкротства

Путин поручил доработать процедуру внесудебного банкротства - РИА Новости, 08.12.2023

Путин поручил доработать процедуру внесудебного банкротства

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа доработать процедуру внесудебного банкротства граждан, чтобы максимально перевести ее в... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:25

2023-12-08T18:25

2023-12-08T18:25

владимир путин

россия

экономика

правительство рф

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа доработать процедуру внесудебного банкротства граждан, чтобы максимально перевести ее в электронную форму. "Правительству Российской Федерации обеспечить доработку процедуры внесудебного банкротства граждан в целях максимального ее перевода в электронную форму и исключения необходимости получения гражданами документов и справок на бумажном носителе. Срок – 1 августа 2024 года", - указано в перечне поручений президента, опубликованном в пятницу на сайте Кремля. Кроме того, кабмину поручено "обеспечить широкое информирование населения о новых возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства граждан", в том числе с использованием портала госуслуг.

https://ria.ru/20231208/bankrotstvo-1600141843.html

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владимир путин, россия, экономика, правительство рф