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Итоговое PR событие года – Baltic Winter – успешно завершилось в Москве - РИА Новости, 08.12.2023
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https://ria.ru/20231208/baltic_winter-1914579439.html
Итоговое PR событие года – Baltic Winter – успешно завершилось в Москве
Итоговое PR событие года – Baltic Winter – успешно завершилось в Москве - РИА Новости, 08.12.2023
Итоговое PR событие года – Baltic Winter – успешно завершилось в Москве
В этом году в конференции, организованной агентством SPN Communications, главной особенностью мероприятия стали PR-битвы. В формате интерактивных дискуссий... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:54
2023-12-08T12:54
пресс-релизы
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МОСКВА, 8 дек – Организационный комитет Baltic Winter. В этом году в конференции, организованной агентством SPN Communications, главной особенностью мероприятия стали PR-битвы. В формате интерактивных дискуссий профессионалы коммуникационной сферы обсуждали самые насущные вопросы. В Москве на один день отель Арарат Парк Хаятт стал площадкой, где обсудили самые актуальные тренды уходящего 2023 года и поговорят о важных практических навыках для успешной работы в 2024-м. Baltic Winter — это продолжение известного петербургского форума по коммуникациям Baltic Weekend, но с абсолютно новыми спикерами и темами, которые не успели обсудить в деловой программе сентябрьского форума. С приветственным словом к гостям выступил генеральный директор SPN Communications, вице-президент, РАСО и председатель организационного комитета Baltic Winter Андрей Баранников. Акцентом конференции стало противостояние Станислава Апетьяна, генерального директора "Новые отраслевые медиа"‎ и Андрея Цыпера, исполнительного директора по медиа "Rambler&amp;Co"‎. Кроме этого, прошла PR-битва при поддержке Ассоциации менеджеров между бумерами и блогерами: мы старые и ничего понимаем. А также дружеская дуэль молодых специалистов и работодателей. Одиночные выступления открыл совладелец и исполнительный директор ГК "ЭФКО" Сергей Иванов. От первого лица он расскажет о том, как топ-менеджеры и собственники бизнеса видят роль коммуникаций. Выступление Романа Карманова, генерального директора ПФКИ, началось с завораживающего ролика по теме "Синергия бизнеса и государства в поддержке творческих сообществ". Затем в своей речи он отметил партнерство важным для реализации креативных идей и рассказал про президентский фонд культурных инициатив. Кроме этого, Алексей Боков, продюсер, основатель BOKOVFACTORY, CEO StartADS, представил слушателям формулы инфоповодов. Спикер рассказал, формула создания инфоповода и также уверил, что в сфере создания трендов важно не боятся отказов. Среди других не менее интересных тем: дискуссия и о новом прочтении темы ESG - кажется, в этих буквах многие разочаровались, но как показывает практика, запрос на системные добрые дела есть и у клиентов корпораций, и у их сотрудников. Ксения Трифонова, директор по внешним и внутренним коммуникациям, Школа управления "Сколково", Анна Харнас, заместитель генерального директора, блок маркетинговых коммуникаций и коммерческой деятельности проекта Игры Будущего, Мария Смыслова, руководитель практики внутрикорпоративных коммуникаций, СИБУР и другие спикеры в жаркой дискуссии определяли какое будущее ждет ESG в будущем в России. Также на Baltic Winter обсудили тему продвижения территорий - сейчас она более чем актуальна. Спикеры поделились своими успешными кейсами и выявили основные драйверы продвижения. В числе спикеров: Игорь Писарский, председатель совета директоров Р.И.М. Porter Novelli, Юлия Мишина, руководитель благотворительного фонда, ОМК, Анна Старкова, директор по стратегическим коммуникациям, Wildberries и другие. В рамках конференции прошла презентация коммуникационного проекта "Как Все" при поддержке АНО "ИРИ". Проект призван рассказать жителям России о возможностях для инвалидов, их психологической и социальной поддержки. "Мы делаем проект не "для" людей с ограниченными возможностями здоровья, а "вместе" с ними", - таков главный посыл в выступлении Ирины Дрозденко, директора "Мультицентра социальной и трудовой интеграции". Со словами поддержки также выступил Алексей Гореславский, генеральный директор, АНО "ИРИ". А значимость социальных проектов также подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Вечер дня завершился вечерним приемом, неформальной программой и приятным предновогодним нетворкингом. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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353
60
353
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Итоговое PR событие года – Baltic Winter – успешно завершилось в Москве

© Фото : Baltic Weekend / TelegramКонференция Baltic Winter 2023
Конференция Baltic Winter 2023 - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : Baltic Weekend / Telegram
Конференция Baltic Winter 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – Организационный комитет Baltic Winter. В этом году в конференции, организованной агентством SPN Communications, главной особенностью мероприятия стали PR-битвы. В формате интерактивных дискуссий профессионалы коммуникационной сферы обсуждали самые насущные вопросы.
В Москве на один день отель Арарат Парк Хаятт стал площадкой, где обсудили самые актуальные тренды уходящего 2023 года и поговорят о важных практических навыках для успешной работы в 2024-м. Baltic Winter — это продолжение известного петербургского форума по коммуникациям Baltic Weekend, но с абсолютно новыми спикерами и темами, которые не успели обсудить в деловой программе сентябрьского форума.
С приветственным словом к гостям выступил генеральный директор SPN Communications, вице-президент, РАСО и председатель организационного комитета Baltic Winter Андрей Баранников.
Акцентом конференции стало противостояние Станислава Апетьяна, генерального директора "Новые отраслевые медиа"‎ и Андрея Цыпера, исполнительного директора по медиа "Rambler&Co"‎. Кроме этого, прошла PR-битва при поддержке Ассоциации менеджеров между бумерами и блогерами: мы старые и ничего понимаем. А также дружеская дуэль молодых специалистов и работодателей.
Одиночные выступления открыл совладелец и исполнительный директор ГК "ЭФКО" Сергей Иванов. От первого лица он расскажет о том, как топ-менеджеры и собственники бизнеса видят роль коммуникаций. Выступление Романа Карманова, генерального директора ПФКИ, началось с завораживающего ролика по теме "Синергия бизнеса и государства в поддержке творческих сообществ". Затем в своей речи он отметил партнерство важным для реализации креативных идей и рассказал про президентский фонд культурных инициатив.
Кроме этого, Алексей Боков, продюсер, основатель BOKOVFACTORY, CEO StartADS, представил слушателям формулы инфоповодов. Спикер рассказал, формула создания инфоповода и также уверил, что в сфере создания трендов важно не боятся отказов.
Среди других не менее интересных тем: дискуссия и о новом прочтении темы ESG - кажется, в этих буквах многие разочаровались, но как показывает практика, запрос на системные добрые дела есть и у клиентов корпораций, и у их сотрудников. Ксения Трифонова, директор по внешним и внутренним коммуникациям, Школа управления "Сколково", Анна Харнас, заместитель генерального директора, блок маркетинговых коммуникаций и коммерческой деятельности проекта Игры Будущего, Мария Смыслова, руководитель практики внутрикорпоративных коммуникаций, СИБУР и другие спикеры в жаркой дискуссии определяли какое будущее ждет ESG в будущем в России.
Также на Baltic Winter обсудили тему продвижения территорий - сейчас она более чем актуальна. Спикеры поделились своими успешными кейсами и выявили основные драйверы продвижения. В числе спикеров: Игорь Писарский, председатель совета директоров Р.И.М. Porter Novelli, Юлия Мишина, руководитель благотворительного фонда, ОМК, Анна Старкова, директор по стратегическим коммуникациям, Wildberries и другие.
В рамках конференции прошла презентация коммуникационного проекта "Как Все" при поддержке АНО "ИРИ". Проект призван рассказать жителям России о возможностях для инвалидов, их психологической и социальной поддержки. "Мы делаем проект не "для" людей с ограниченными возможностями здоровья, а "вместе" с ними", - таков главный посыл в выступлении Ирины Дрозденко, директора "Мультицентра социальной и трудовой интеграции". Со словами поддержки также выступил Алексей Гореславский, генеральный директор, АНО "ИРИ". А значимость социальных проектов также подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Вечер дня завершился вечерним приемом, неформальной программой и приятным предновогодним нетворкингом.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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