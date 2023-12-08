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Опасные бактерии с Украины все чаще завозятся в Европу, пишет CDC - РИА Новости, 08.12.2023
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15:10 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/bakterii-1914628448.html
Опасные бактерии с Украины все чаще завозятся в Европу, пишет CDC
Опасные бактерии с Украины все чаще завозятся в Европу, пишет CDC - РИА Новости, 08.12.2023
Опасные бактерии с Украины все чаще завозятся в Европу, пишет CDC
Опасные бактерии, устойчивые к противомикробным препаратам, все больше распространяются по Украине и завозятся украинскими гражданами в Европу, сообщают Центры... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:10
2023-12-08T15:10
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Опасные бактерии, устойчивые к противомикробным препаратам, все больше распространяются по Украине и завозятся украинскими гражданами в Европу, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) – федеральное агентство минздрава США. Ранее британская газета Financial Times сообщала, что украинские беженцы и отправленные на лечение военные завозят в Европу устойчивые к антибиотикам инфекции. Издание также напоминало о том, что ранее в этом году в военном госпитале США в Германии врачи обнаружили у раненого украинского военнослужащего инфекцию, которая была устойчива почти ко всем имеющимся антибиотикам. В частности, у больного в организме выявили акинетобактерию Баумана (A. Baumannii), энтерококк фэциум (Enterococcus faecium), клебсиеллу пневмонии (Klebsiella pneumoniae) и два различных вида синегнойной палочки (P. Aeruginosa). "Сочетание высоких довоенных показателей резистентности к противомикробным препаратам, увеличения распространенности травматических ранений и связанной с войной нагрузки на медицинские учреждения на Украине приводит к увеличению числа случаев обнаружения полирезистентных организмов, проникающих в Европу", - говорится в отчете CDC. Отмечается, что устойчивость бактерий к противомикробным препаратам приводит к большему числу смертей по всему миру, чем ВИЧ и малярия.
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в мире, украина, европа, сша
В мире, Украина, Европа, США
Опасные бактерии с Украины все чаще завозятся в Европу, пишет CDC

CDC: опасные бактерии все больше распространяются по Украине, завозятся в Европу

© National Institutes of HealthБактерии
Бактерии
© National Institutes of Health
Бактерии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Опасные бактерии, устойчивые к противомикробным препаратам, все больше распространяются по Украине и завозятся украинскими гражданами в Европу, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) – федеральное агентство минздрава США.
Ранее британская газета Financial Times сообщала, что украинские беженцы и отправленные на лечение военные завозят в Европу устойчивые к антибиотикам инфекции. Издание также напоминало о том, что ранее в этом году в военном госпитале США в Германии врачи обнаружили у раненого украинского военнослужащего инфекцию, которая была устойчива почти ко всем имеющимся антибиотикам. В частности, у больного в организме выявили акинетобактерию Баумана (A. Baumannii), энтерококк фэциум (Enterococcus faecium), клебсиеллу пневмонии (Klebsiella pneumoniae) и два различных вида синегнойной палочки (P. Aeruginosa).
«
"Сочетание высоких довоенных показателей резистентности к противомикробным препаратам, увеличения распространенности травматических ранений и связанной с войной нагрузки на медицинские учреждения на Украине приводит к увеличению числа случаев обнаружения полирезистентных организмов, проникающих в Европу", - говорится в отчете CDC.
Отмечается, что устойчивость бактерий к противомикробным препаратам приводит к большему числу смертей по всему миру, чем ВИЧ и малярия.
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