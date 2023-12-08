https://ria.ru/20231208/bakterii-1914628448.html

Опасные бактерии с Украины все чаще завозятся в Европу, пишет CDC

Опасные бактерии с Украины все чаще завозятся в Европу, пишет CDC - РИА Новости, 08.12.2023

Опасные бактерии с Украины все чаще завозятся в Европу, пишет CDC

Опасные бактерии, устойчивые к противомикробным препаратам, все больше распространяются по Украине и завозятся украинскими гражданами в Европу, сообщают Центры... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:10

2023-12-08T15:10

2023-12-08T15:10

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Опасные бактерии, устойчивые к противомикробным препаратам, все больше распространяются по Украине и завозятся украинскими гражданами в Европу, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) – федеральное агентство минздрава США. Ранее британская газета Financial Times сообщала, что украинские беженцы и отправленные на лечение военные завозят в Европу устойчивые к антибиотикам инфекции. Издание также напоминало о том, что ранее в этом году в военном госпитале США в Германии врачи обнаружили у раненого украинского военнослужащего инфекцию, которая была устойчива почти ко всем имеющимся антибиотикам. В частности, у больного в организме выявили акинетобактерию Баумана (A. Baumannii), энтерококк фэциум (Enterococcus faecium), клебсиеллу пневмонии (Klebsiella pneumoniae) и два различных вида синегнойной палочки (P. Aeruginosa). "Сочетание высоких довоенных показателей резистентности к противомикробным препаратам, увеличения распространенности травматических ранений и связанной с войной нагрузки на медицинские учреждения на Украине приводит к увеличению числа случаев обнаружения полирезистентных организмов, проникающих в Европу", - говорится в отчете CDC. Отмечается, что устойчивость бактерий к противомикробным препаратам приводит к большему числу смертей по всему миру, чем ВИЧ и малярия.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

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в мире, украина, европа, сша