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Предприниматель купил новый автомобиль кировским бойцам СВО - РИА Новости, 08.12.2023
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13:18 08.12.2023 (обновлено: 16:02 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/avtomobil-1914591611.html
Предприниматель купил новый автомобиль кировским бойцам СВО
Предприниматель купил новый автомобиль кировским бойцам СВО - РИА Новости, 08.12.2023
Предприниматель купил новый автомобиль кировским бойцам СВО
Предприниматель купил новый автомобиль для участников специальной военной операции из Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:18
2023-12-08T16:02
надежные люди
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Предприниматель купил новый автомобиль для участников специальной военной операции из Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона."Очередная гуманитарная помощь отправлена кировским военнослужащим в зону специальной военной операции. На средства индивидуального предпринимателя приобретен новый автомобиль "УАЗ", - говорится в сообщении. Отмечается, что автомобиль попросили участники СВО, и на их просьбу оперативно откликнулся один из местных бизнесменов. Сообщается, что на передовую отправили очередной автопоезд с гуманитарным грузом. Фуры с лесом и 28 кубометров OSB-плит также предоставили кировские предприниматели. Кроме того, в пятницу на передовую отправится фура с необходимой гуманитарной помощью, собранной фондом "За Вятку".
https://ria.ru/20231205/pomosch-1913814657.html
кировская область
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кировская область
Надежные люди, Кировская область

Предприниматель купил новый автомобиль кировским бойцам СВО

© Правительства Кировской областиНовый автомобиль "УАЗ", приобретенный на нужды участников СВО
Новый автомобиль УАЗ, приобретенный на нужды участников СВО
© Правительства Кировской области
Новый автомобиль "УАЗ", приобретенный на нужды участников СВО
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Предприниматель купил новый автомобиль для участников специальной военной операции из Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Очередная гуманитарная помощь отправлена кировским военнослужащим в зону специальной военной операции. На средства индивидуального предпринимателя приобретен новый автомобиль "УАЗ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобиль попросили участники СВО, и на их просьбу оперативно откликнулся один из местных бизнесменов.
Сообщается, что на передовую отправили очередной автопоезд с гуманитарным грузом. Фуры с лесом и 28 кубометров OSB-плит также предоставили кировские предприниматели. Кроме того, в пятницу на передовую отправится фура с необходимой гуманитарной помощью, собранной фондом "За Вятку".
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