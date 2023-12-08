https://ria.ru/20231208/avtomobil-1914591611.html

Предприниматель купил новый автомобиль кировским бойцам СВО

Предприниматель купил новый автомобиль кировским бойцам СВО - РИА Новости, 08.12.2023

Предприниматель купил новый автомобиль кировским бойцам СВО

Предприниматель купил новый автомобиль для участников специальной военной операции из Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:18

2023-12-08T13:18

2023-12-08T16:02

надежные люди

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Предприниматель купил новый автомобиль для участников специальной военной операции из Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона."Очередная гуманитарная помощь отправлена кировским военнослужащим в зону специальной военной операции. На средства индивидуального предпринимателя приобретен новый автомобиль "УАЗ", - говорится в сообщении. Отмечается, что автомобиль попросили участники СВО, и на их просьбу оперативно откликнулся один из местных бизнесменов. Сообщается, что на передовую отправили очередной автопоезд с гуманитарным грузом. Фуры с лесом и 28 кубометров OSB-плит также предоставили кировские предприниматели. Кроме того, в пятницу на передовую отправится фура с необходимой гуманитарной помощью, собранной фондом "За Вятку".

https://ria.ru/20231205/pomosch-1913814657.html

кировская область

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кировская область