https://ria.ru/20231208/artilleriya-1914507804.html
Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ агитлистовками
Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ агитлистовками - РИА Новости, 08.12.2023
Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ агитлистовками
Артиллеристы группировки войск "Центр" обстреляли позиций украинских войск на Краснолиманском направлении агитационными снарядами калибра 122 миллиметра,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T05:04
2023-12-08T05:04
2023-12-08T05:39
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902668887_0:144:3143:1912_1920x0_80_0_0_83258a47a13b7906e63cc72a89467df6.jpg
ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" обстреляли позиций украинских войск на Краснолиманском направлении агитационными снарядами калибра 122 миллиметра, которые содержат листовки с призывами сложить оружие, сообщили журналистам в Минобороны России. "Перед проведением стрельб агитационными снарядами специалисты артиллерийских подразделений группировки войск "Центр" подготовили боеприпасы без поражающих элементов, вместо которых в снаряд были заложены рулоны с агитационными листовками на русском и украинском языках", - сообщили в МО.В ведомстве добавили, что каждый снаряд содержит около 500 листовок с призывом о добровольной сдаче в плен. Военнослужащим ВСУ гарантируют сохранение жизни, оказание помощи, а также призывают помнить, что их жизнь дороже преступных замыслов нынешнего военно-политического руководства страны. Агитационный боеприпас имеет отличительный от обычных снарядов красный цвет и надпись "Агит", а взрыватель имеет таймер срабатывания, который настраивается в зависимости от дальности расположения цели. Дальность стрельбы таким снарядом позволяет артиллеристам работать по целям на расстоянии более 10 километров.
https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914507172.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902668887_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e519e38202b90cd0d9915a6eb03d5bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина
Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ агитлистовками
МО: артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ под Красным Лиманом агитлистовками
ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" обстреляли позиций украинских войск на Краснолиманском направлении агитационными снарядами калибра 122 миллиметра, которые содержат листовки с призывами сложить оружие, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Перед проведением стрельб агитационными снарядами специалисты артиллерийских подразделений группировки войск "Центр" подготовили боеприпасы без поражающих элементов, вместо которых в снаряд были заложены рулоны с агитационными листовками на русском и украинском языках", - сообщили в МО.
В ведомстве добавили, что каждый снаряд содержит около 500 листовок с призывом о добровольной сдаче в плен. Военнослужащим ВСУ
гарантируют сохранение жизни, оказание помощи, а также призывают помнить, что их жизнь дороже преступных замыслов нынешнего военно-политического руководства страны.
Агитационный боеприпас имеет отличительный от обычных снарядов красный цвет и надпись "Агит", а взрыватель имеет таймер срабатывания, который настраивается в зависимости от дальности расположения цели. Дальность стрельбы таким снарядом позволяет артиллеристам работать по целям на расстоянии более 10 километров.
Штурмовики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на опорном пункте с помощью FPV-дрона