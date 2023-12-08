https://ria.ru/20231208/artilleriya-1914507804.html

Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ агитлистовками

Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ агитлистовками - РИА Новости, 08.12.2023

Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ агитлистовками

Артиллеристы группировки войск "Центр" обстреляли позиций украинских войск на Краснолиманском направлении агитационными снарядами калибра 122 миллиметра,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T05:04

2023-12-08T05:04

2023-12-08T05:39

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ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" обстреляли позиций украинских войск на Краснолиманском направлении агитационными снарядами калибра 122 миллиметра, которые содержат листовки с призывами сложить оружие, сообщили журналистам в Минобороны России. "Перед проведением стрельб агитационными снарядами специалисты артиллерийских подразделений группировки войск "Центр" подготовили боеприпасы без поражающих элементов, вместо которых в снаряд были заложены рулоны с агитационными листовками на русском и украинском языках", - сообщили в МО.В ведомстве добавили, что каждый снаряд содержит около 500 листовок с призывом о добровольной сдаче в плен. Военнослужащим ВСУ гарантируют сохранение жизни, оказание помощи, а также призывают помнить, что их жизнь дороже преступных замыслов нынешнего военно-политического руководства страны. Агитационный боеприпас имеет отличительный от обычных снарядов красный цвет и надпись "Агит", а взрыватель имеет таймер срабатывания, который настраивается в зависимости от дальности расположения цели. Дальность стрельбы таким снарядом позволяет артиллеристам работать по целям на расстоянии более 10 километров.

https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914507172.html

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