https://ria.ru/20231208/adygeya-1914579792.html

Власти Адыгеи отработают все вопросы с прямой линии Кумпилова

Власти Адыгеи отработают все вопросы с прямой линии Кумпилова - РИА Новости, 08.12.2023

Власти Адыгеи отработают все вопросы с прямой линии Кумпилова

Власти Адыгеи обещают отработать все 1,3 тысячи вопросов, которые поступили на прямую линию с главой республики Муратом Кумпиловым, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:55

2023-12-08T12:55

2023-12-08T12:55

республика адыгея

мурат кумпилов

жкх

благоустройство

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МАЙКОП, 8 дек - РИА Новости. Власти Адыгеи обещают отработать все 1,3 тысячи вопросов, которые поступили на прямую линию с главой республики Муратом Кумпиловым, сообщает пресс-служба регионального правительства. Кумпилов 7 декабря провел прямую линию в вечернем эфире ГТРК "Адыгея", в ходе которой он отвечал на вопросы жителей республики. Разговор главы региона с населением продолжался более двух часов. "Всего до телеэфира и во время программы поступило более 1,3 тысячи вопросов. В ходе программы Мурат Кумпилов ответил на 70 вопросов. Многие проблемы граждан удалось решить еще до программы. Ряд поручений был дан во время прямого эфира. Вместе с тем все поступившие обращения будут обработаны", - говорится в сообщении. Людей интересовали вопросы благоустройства, ЖКХ, лекарственного обеспечения, поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения жилищных условий. "Нам важно прямое общение с жителями. Это действенный механизм, который позволяет определить актуальные задачи, выявить наиболее волнующие жителей проблемы, оказывать адресную помощь. Много инициатив удалось реализовать в результате рассмотрения обращений граждан", – подчеркнул глава Адыгеи в ходе общения с соотечественниками, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20231123/razvitie_sela-1911344787.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, жкх, благоустройство