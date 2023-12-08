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Власти Адыгеи отработают все вопросы с прямой линии Кумпилова - РИА Новости, 08.12.2023
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Республика Адыгея
 
12:55 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/adygeya-1914579792.html
Власти Адыгеи отработают все вопросы с прямой линии Кумпилова
Власти Адыгеи отработают все вопросы с прямой линии Кумпилова - РИА Новости, 08.12.2023
Власти Адыгеи отработают все вопросы с прямой линии Кумпилова
Власти Адыгеи обещают отработать все 1,3 тысячи вопросов, которые поступили на прямую линию с главой республики Муратом Кумпиловым, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:55
2023-12-08T12:55
республика адыгея
мурат кумпилов
жкх
благоустройство
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МАЙКОП, 8 дек - РИА Новости. Власти Адыгеи обещают отработать все 1,3 тысячи вопросов, которые поступили на прямую линию с главой республики Муратом Кумпиловым, сообщает пресс-служба регионального правительства. Кумпилов 7 декабря провел прямую линию в вечернем эфире ГТРК "Адыгея", в ходе которой он отвечал на вопросы жителей республики. Разговор главы региона с населением продолжался более двух часов. "Всего до телеэфира и во время программы поступило более 1,3 тысячи вопросов. В ходе программы Мурат Кумпилов ответил на 70 вопросов. Многие проблемы граждан удалось решить еще до программы. Ряд поручений был дан во время прямого эфира. Вместе с тем все поступившие обращения будут обработаны", - говорится в сообщении. Людей интересовали вопросы благоустройства, ЖКХ, лекарственного обеспечения, поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения жилищных условий. "Нам важно прямое общение с жителями. Это действенный механизм, который позволяет определить актуальные задачи, выявить наиболее волнующие жителей проблемы, оказывать адресную помощь. Много инициатив удалось реализовать в результате рассмотрения обращений граждан", – подчеркнул глава Адыгеи в ходе общения с соотечественниками, его слова приводит пресс-служба.
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мурат кумпилов, жкх, благоустройство
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, ЖКХ, Благоустройство

Власти Адыгеи отработают все вопросы с прямой линии Кумпилова

© Фото : Пресс-служба правительства АдыгеиВласти Адыгеи отработают все вопросы с прямой линии Кумпилова
Власти Адыгеи отработают все вопросы с прямой линии Кумпилова - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Адыгеи
Власти Адыгеи отработают все вопросы с прямой линии Кумпилова
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МАЙКОП, 8 дек - РИА Новости. Власти Адыгеи обещают отработать все 1,3 тысячи вопросов, которые поступили на прямую линию с главой республики Муратом Кумпиловым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Кумпилов 7 декабря провел прямую линию в вечернем эфире ГТРК "Адыгея", в ходе которой он отвечал на вопросы жителей республики. Разговор главы региона с населением продолжался более двух часов.
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"Всего до телеэфира и во время программы поступило более 1,3 тысячи вопросов. В ходе программы Мурат Кумпилов ответил на 70 вопросов. Многие проблемы граждан удалось решить еще до программы. Ряд поручений был дан во время прямого эфира. Вместе с тем все поступившие обращения будут обработаны", - говорится в сообщении.
Людей интересовали вопросы благоустройства, ЖКХ, лекарственного обеспечения, поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения жилищных условий.
"Нам важно прямое общение с жителями. Это действенный механизм, который позволяет определить актуальные задачи, выявить наиболее волнующие жителей проблемы, оказывать адресную помощь. Много инициатив удалось реализовать в результате рассмотрения обращений граждан", – подчеркнул глава Адыгеи в ходе общения с соотечественниками, его слова приводит пресс-служба.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловЖКХБлагоустройство
 
 
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