https://ria.ru/20231208/adygeya-1914579792.html
Власти Адыгеи отработают все вопросы с прямой линии Кумпилова
Власти Адыгеи отработают все вопросы с прямой линии Кумпилова - РИА Новости, 08.12.2023
Власти Адыгеи отработают все вопросы с прямой линии Кумпилова
Власти Адыгеи обещают отработать все 1,3 тысячи вопросов, которые поступили на прямую линию с главой республики Муратом Кумпиловым, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:55
2023-12-08T12:55
2023-12-08T12:55
республика адыгея
мурат кумпилов
жкх
благоустройство
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МАЙКОП, 8 дек - РИА Новости. Власти Адыгеи обещают отработать все 1,3 тысячи вопросов, которые поступили на прямую линию с главой республики Муратом Кумпиловым, сообщает пресс-служба регионального правительства. Кумпилов 7 декабря провел прямую линию в вечернем эфире ГТРК "Адыгея", в ходе которой он отвечал на вопросы жителей республики. Разговор главы региона с населением продолжался более двух часов. "Всего до телеэфира и во время программы поступило более 1,3 тысячи вопросов. В ходе программы Мурат Кумпилов ответил на 70 вопросов. Многие проблемы граждан удалось решить еще до программы. Ряд поручений был дан во время прямого эфира. Вместе с тем все поступившие обращения будут обработаны", - говорится в сообщении. Людей интересовали вопросы благоустройства, ЖКХ, лекарственного обеспечения, поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения жилищных условий. "Нам важно прямое общение с жителями. Это действенный механизм, который позволяет определить актуальные задачи, выявить наиболее волнующие жителей проблемы, оказывать адресную помощь. Много инициатив удалось реализовать в результате рассмотрения обращений граждан", – подчеркнул глава Адыгеи в ходе общения с соотечественниками, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20231123/razvitie_sela-1911344787.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, жкх, благоустройство
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, ЖКХ, Благоустройство
МАЙКОП, 8 дек - РИА Новости. Власти Адыгеи обещают отработать все 1,3 тысячи вопросов, которые поступили на прямую линию с главой республики Муратом Кумпиловым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Кумпилов 7 декабря провел прямую линию в вечернем эфире ГТРК "Адыгея", в ходе которой он отвечал на вопросы жителей республики. Разговор главы региона с населением продолжался более двух часов.
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"Всего до телеэфира и во время программы поступило более 1,3 тысячи вопросов. В ходе программы Мурат Кумпилов
ответил на 70 вопросов. Многие проблемы граждан удалось решить еще до программы. Ряд поручений был дан во время прямого эфира. Вместе с тем все поступившие обращения будут обработаны", - говорится в сообщении.
Людей интересовали вопросы благоустройства, ЖКХ, лекарственного обеспечения, поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения жилищных условий.
"Нам важно прямое общение с жителями. Это действенный механизм, который позволяет определить актуальные задачи, выявить наиболее волнующие жителей проблемы, оказывать адресную помощь. Много инициатив удалось реализовать в результате рассмотрения обращений граждан", – подчеркнул глава Адыгеи в ходе общения с соотечественниками, его слова приводит пресс-служба.