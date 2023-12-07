Рейтинг@Mail.ru
Хабаровский губернатор Дегтярев исполнит новогодние желания трех детей - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
 
08:31 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/zhelaniya-1914262042.html
Хабаровский губернатор Дегтярев исполнит новогодние желания трех детей
Хабаровский губернатор Дегтярев исполнит новогодние желания трех детей - РИА Новости, 07.12.2023
Хабаровский губернатор Дегтярев исполнит новогодние желания трех детей
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев исполнит три новогодних желания детей в этом году. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T08:31
2023-12-07T08:31
хабаровский край
хабаровский край
донецкая народная республика
михаил дегтярев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878636624_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0893dcbec9b7027229d425fa4f11baf1.jpg
ХАБАРОВСК, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев исполнит три новогодних желания детей в этом году. Глава региона провел седьмую по счету "прямую линию" с жителями края. На площадке Тихоокеанского государственного университета губернатор пообщался с жителями края и представителями медиасообщества. В ходе онлайн-включения Дегтярев ответил более чем на 30 вопросов. По традиции, в конце мероприятия он снял с "Елки желаний" три шара с пожеланиями от детей. "Даниил из Дебальцево (ДНР -ред.), шесть лет, я хочу напомнить, что к нашим ребятам из Хабаровского края присоединились дети из Дебальцево, мечтает о самокате. Даниила обеспечим самокатом. Куплю и передам. Вячеслав из поселка Хор, ему 12 лет, наш парень, мечтает о батуте. Батут купим - передадим. И, Ирина из Амурска, 6 лет, мечтает поплавать с дельфином в дельфинарии. Сделаем, Ирина, обязательно", - прокомментировал губернатор в прямом эфире, снятые наугад желания, описанные на бумажных елочных шарах. Дегтярев дал старт краевой "Елке желаний", и отметил, чтобы все министры, главы, мэры и депутаты исполнили желания детей. Трансляция онлайн-включения прошла на четырех краевых телеканалах, в эфире радиостанции "Восток России", официальном Rutube-канале и страницах социальных сетей правительства региона, а также в личных аккаунтах губернатора. Люди обращались как во время прямой линии, так и заранее направляли свои запросы удобным для себя способом: сообщением на WhatsApp или позвонив по многоканальному телефону. Всего поступило свыше 2000 смс-сообщений и свыше 580 звонков. Все они в ближайшее время будут отработаны профильными министерствами и ведомствами.
https://ria.ru/20231204/kuratory-1913583688.html
https://ria.ru/20231206/vystavka_rossiya-1914025446.html
хабаровский край
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878636624_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27ea76a5441a621a1c96fd4dbfe6afb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, донецкая народная республика, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровский край, Донецкая Народная Республика, Михаил Дегтярев

Хабаровский губернатор Дегтярев исполнит новогодние желания трех детей

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев исполнит три новогодних желания детей в этом году.
Глава региона провел седьмую по счету "прямую линию" с жителями края. На площадке Тихоокеанского государственного университета губернатор пообщался с жителями края и представителями медиасообщества. В ходе онлайн-включения Дегтярев ответил более чем на 30 вопросов. По традиции, в конце мероприятия он снял с "Елки желаний" три шара с пожеланиями от детей.
Вид на город Хабаровск - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Число социальных кураторов увеличат в Хабаровском крае в 2024 году
4 декабря, 11:46
"Даниил из Дебальцево (ДНР -ред.), шесть лет, я хочу напомнить, что к нашим ребятам из Хабаровского края присоединились дети из Дебальцево, мечтает о самокате. Даниила обеспечим самокатом. Куплю и передам. Вячеслав из поселка Хор, ему 12 лет, наш парень, мечтает о батуте. Батут купим - передадим. И, Ирина из Амурска, 6 лет, мечтает поплавать с дельфином в дельфинарии. Сделаем, Ирина, обязательно", - прокомментировал губернатор в прямом эфире, снятые наугад желания, описанные на бумажных елочных шарах.
Дегтярев дал старт краевой "Елке желаний", и отметил, чтобы все министры, главы, мэры и депутаты исполнили желания детей.
Трансляция онлайн-включения прошла на четырех краевых телеканалах, в эфире радиостанции "Восток России", официальном Rutube-канале и страницах социальных сетей правительства региона, а также в личных аккаунтах губернатора. Люди обращались как во время прямой линии, так и заранее направляли свои запросы удобным для себя способом: сообщением на WhatsApp или позвонив по многоканальному телефону. Всего поступило свыше 2000 смс-сообщений и свыше 580 звонков. Все они в ближайшее время будут отработаны профильными министерствами и ведомствами.
Международная выставка-форум Россия
Хабаровский край наградили за вклад в создание экспозиции выставки "Россия"
Вчера, 07:41
 
Хабаровский крайХабаровский крайДонецкая Народная РеспубликаМихаил Дегтярев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала