https://ria.ru/20231207/zhelaniya-1914262042.html
Хабаровский губернатор Дегтярев исполнит новогодние желания трех детей
Хабаровский губернатор Дегтярев исполнит новогодние желания трех детей - РИА Новости, 07.12.2023
Хабаровский губернатор Дегтярев исполнит новогодние желания трех детей
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев исполнит три новогодних желания детей в этом году. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T08:31
2023-12-07T08:31
2023-12-07T08:31
хабаровский край
хабаровский край
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михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев исполнит три новогодних желания детей в этом году. Глава региона провел седьмую по счету "прямую линию" с жителями края. На площадке Тихоокеанского государственного университета губернатор пообщался с жителями края и представителями медиасообщества. В ходе онлайн-включения Дегтярев ответил более чем на 30 вопросов. По традиции, в конце мероприятия он снял с "Елки желаний" три шара с пожеланиями от детей. "Даниил из Дебальцево (ДНР -ред.), шесть лет, я хочу напомнить, что к нашим ребятам из Хабаровского края присоединились дети из Дебальцево, мечтает о самокате. Даниила обеспечим самокатом. Куплю и передам. Вячеслав из поселка Хор, ему 12 лет, наш парень, мечтает о батуте. Батут купим - передадим. И, Ирина из Амурска, 6 лет, мечтает поплавать с дельфином в дельфинарии. Сделаем, Ирина, обязательно", - прокомментировал губернатор в прямом эфире, снятые наугад желания, описанные на бумажных елочных шарах. Дегтярев дал старт краевой "Елке желаний", и отметил, чтобы все министры, главы, мэры и депутаты исполнили желания детей. Трансляция онлайн-включения прошла на четырех краевых телеканалах, в эфире радиостанции "Восток России", официальном Rutube-канале и страницах социальных сетей правительства региона, а также в личных аккаунтах губернатора. Люди обращались как во время прямой линии, так и заранее направляли свои запросы удобным для себя способом: сообщением на WhatsApp или позвонив по многоканальному телефону. Всего поступило свыше 2000 смс-сообщений и свыше 580 звонков. Все они в ближайшее время будут отработаны профильными министерствами и ведомствами.
https://ria.ru/20231204/kuratory-1913583688.html
https://ria.ru/20231206/vystavka_rossiya-1914025446.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хабаровский край, донецкая народная республика, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровский край, Донецкая Народная Республика, Михаил Дегтярев
ХАБАРОВСК, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев исполнит три новогодних желания детей в этом году.
Глава региона провел седьмую по счету "прямую линию" с жителями края. На площадке Тихоокеанского государственного университета губернатор пообщался с жителями края и представителями медиасообщества. В ходе онлайн-включения Дегтярев ответил более чем на 30 вопросов. По традиции, в конце мероприятия он снял с "Елки желаний" три шара с пожеланиями от детей.
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"Даниил из Дебальцево
(ДНР
-ред.), шесть лет, я хочу напомнить, что к нашим ребятам из Хабаровского края присоединились дети из Дебальцево, мечтает о самокате. Даниила обеспечим самокатом. Куплю и передам. Вячеслав из поселка Хор, ему 12 лет, наш парень, мечтает о батуте. Батут купим - передадим. И, Ирина из Амурска
, 6 лет, мечтает поплавать с дельфином в дельфинарии. Сделаем, Ирина, обязательно", - прокомментировал губернатор в прямом эфире, снятые наугад желания, описанные на бумажных елочных шарах.
Дегтярев дал старт краевой "Елке желаний", и отметил, чтобы все министры, главы, мэры и депутаты исполнили желания детей.
Трансляция онлайн-включения прошла на четырех краевых телеканалах, в эфире радиостанции "Восток России", официальном Rutube-канале и страницах социальных сетей правительства региона, а также в личных аккаунтах губернатора. Люди обращались как во время прямой линии, так и заранее направляли свои запросы удобным для себя способом: сообщением на WhatsApp или позвонив по многоканальному телефону. Всего поступило свыше 2000 смс-сообщений и свыше 580 звонков. Все они в ближайшее время будут отработаны профильными министерствами и ведомствами.
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