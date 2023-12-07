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Зеленский прилетит в Аргентину на инаугурацию Милея, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2023
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17:35 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/zelenskiy-1914444718.html
Зеленский прилетит в Аргентину на инаугурацию Милея, пишут СМИ
Зеленский прилетит в Аргентину на инаугурацию Милея, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2023
Зеленский прилетит в Аргентину на инаугурацию Милея, пишут СМИ
В Аргентине ждут Владимира Зеленского на инаугурацию нового президента страны Хавьера Милея, которая пройдет 10 декабря, сообщил аргентинский телеканал TN. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:35
2023-12-07T17:35
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
владимир зеленский
мария захарова
хавьер милей
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек - РИА Новости. В Аргентине ждут Владимира Зеленского на инаугурацию нового президента страны Хавьера Милея, которая пройдет 10 декабря, сообщил аргентинский телеканал TN. Избранный президент Аргентины Милей, который не раз высказывался в поддержку Украины, переговорил с Зеленским через несколько дней после победы на выборах и предложил латиноамериканскую страну в качестве места для проведения мирной конференции по Украине. Милей заявлял, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль. "Зеленский подтвердил, что приедет на инаугурацию Хавьера Милея", - отмечает СМИ. Если поездка состоится, то станет первым визитом Зеленского в регион Латинской Америки. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона открыта к конструктивному диалогу с Буэнос-Айресом по широкому спектру вопросов международной и двусторонней повестки дня.
https://ria.ru/20231207/zelenskmiy-1914417764.html
аргентина
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), владимир зеленский, мария захарова, хавьер милей
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Владимир Зеленский, Мария Захарова, Хавьер Милей
Зеленский прилетит в Аргентину на инаугурацию Милея, пишут СМИ

TN: в Аргентине ждут Зеленского на инаугурацию нового президента страны Милея

© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек - РИА Новости. В Аргентине ждут Владимира Зеленского на инаугурацию нового президента страны Хавьера Милея, которая пройдет 10 декабря, сообщил аргентинский телеканал TN.
Избранный президент Аргентины Милей, который не раз высказывался в поддержку Украины, переговорил с Зеленским через несколько дней после победы на выборах и предложил латиноамериканскую страну в качестве места для проведения мирной конференции по Украине. Милей заявлял, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль.
«
"Зеленский подтвердил, что приедет на инаугурацию Хавьера Милея", - отмечает СМИ.
Если поездка состоится, то станет первым визитом Зеленского в регион Латинской Америки.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона открыта к конструктивному диалогу с Буэнос-Айресом по широкому спектру вопросов международной и двусторонней повестки дня.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
СМИ: Зеленский отменил речь в американском сенате из-за проблем на фронте
Вчера, 16:25
 
В миреАргентинаБуэнос-Айрес (город)Владимир ЗеленскийМария ЗахароваХавьер Милей
 
 
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