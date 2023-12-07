https://ria.ru/20231207/zelenskiy-1914444718.html

Зеленский прилетит в Аргентину на инаугурацию Милея, пишут СМИ

Зеленский прилетит в Аргентину на инаугурацию Милея, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2023

Зеленский прилетит в Аргентину на инаугурацию Милея, пишут СМИ

В Аргентине ждут Владимира Зеленского на инаугурацию нового президента страны Хавьера Милея, которая пройдет 10 декабря, сообщил аргентинский телеканал TN. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:35

2023-12-07T17:35

2023-12-07T17:35

в мире

аргентина

буэнос-айрес (город)

владимир зеленский

мария захарова

хавьер милей

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек - РИА Новости. В Аргентине ждут Владимира Зеленского на инаугурацию нового президента страны Хавьера Милея, которая пройдет 10 декабря, сообщил аргентинский телеканал TN. Избранный президент Аргентины Милей, который не раз высказывался в поддержку Украины, переговорил с Зеленским через несколько дней после победы на выборах и предложил латиноамериканскую страну в качестве места для проведения мирной конференции по Украине. Милей заявлял, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль. "Зеленский подтвердил, что приедет на инаугурацию Хавьера Милея", - отмечает СМИ. Если поездка состоится, то станет первым визитом Зеленского в регион Латинской Америки. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона открыта к конструктивному диалогу с Буэнос-Айресом по широкому спектру вопросов международной и двусторонней повестки дня.

https://ria.ru/20231207/zelenskmiy-1914417764.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), владимир зеленский, мария захарова, хавьер милей