https://ria.ru/20231207/zelenskiy-1914444718.html
Зеленский прилетит в Аргентину на инаугурацию Милея, пишут СМИ
Зеленский прилетит в Аргентину на инаугурацию Милея, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2023
Зеленский прилетит в Аргентину на инаугурацию Милея, пишут СМИ
В Аргентине ждут Владимира Зеленского на инаугурацию нового президента страны Хавьера Милея, которая пройдет 10 декабря, сообщил аргентинский телеканал TN. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:35
2023-12-07T17:35
2023-12-07T17:35
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
владимир зеленский
мария захарова
хавьер милей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896482428_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_cadf0d615ad90a06cbd1cffc8ebd029b.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек - РИА Новости. В Аргентине ждут Владимира Зеленского на инаугурацию нового президента страны Хавьера Милея, которая пройдет 10 декабря, сообщил аргентинский телеканал TN. Избранный президент Аргентины Милей, который не раз высказывался в поддержку Украины, переговорил с Зеленским через несколько дней после победы на выборах и предложил латиноамериканскую страну в качестве места для проведения мирной конференции по Украине. Милей заявлял, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль. "Зеленский подтвердил, что приедет на инаугурацию Хавьера Милея", - отмечает СМИ. Если поездка состоится, то станет первым визитом Зеленского в регион Латинской Америки. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона открыта к конструктивному диалогу с Буэнос-Айресом по широкому спектру вопросов международной и двусторонней повестки дня.
https://ria.ru/20231207/zelenskmiy-1914417764.html
аргентина
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896482428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad5079536a2f63df2813b998bbfa4a91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), владимир зеленский, мария захарова, хавьер милей
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Владимир Зеленский, Мария Захарова, Хавьер Милей
Зеленский прилетит в Аргентину на инаугурацию Милея, пишут СМИ
TN: в Аргентине ждут Зеленского на инаугурацию нового президента страны Милея