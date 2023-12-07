Скоро. Зеленский получил внезапное предупреждение о России
France 24: Зеленскому скоро придется поставить точку в конфликте с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский скоро будет вынужден так или иначе завершить конфликт, рассказал France 24 специалист по оборонной политике США Майкл Стрикоф.
"Без внешней поддержки у Киева нет ни денег, ни военных ресурсов для продолжения войны, поэтому без средств Вашингтона правительству Зеленского придется перейти к следующему этапу, то есть поставить точку в конфликте", — сказал он.
"Без внешней поддержки у Киева нет ни денег, ни военных ресурсов для продолжения войны, поэтому без средств Вашингтона правительству Зеленского придется перейти к следующему этапу, то есть поставить точку в конфликте", — сказал он.
При этом, по его мнению, едва ли другие страны без США смогут или захотят полностью взвалить на себя бремя помощи Киеву.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери украинской армии составили почти 14 тысяч человек.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери украинской армии составили почти 14 тысяч человек.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.