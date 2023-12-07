https://ria.ru/20231207/zelenskiy-1914318631.html

Скоро. Зеленский получил внезапное предупреждение о России

Скоро. Зеленский получил внезапное предупреждение о России - РИА Новости, 07.12.2023

Скоро. Зеленский получил внезапное предупреждение о России

Без внешней поддержки у Киева нет ни денег, ни военных ресурсов для продолжения войны, поэтому без средств Вашингтона правительству Зеленского придется перейти... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:23

2023-12-07T12:23

2023-12-07T12:23

специальная военная операция на украине

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украина

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский скоро будет вынужден так или иначе завершить конфликт, рассказал France 24 специалист по оборонной политике США Майкл Стрикоф. "Без внешней поддержки у Киева нет ни денег, ни военных ресурсов для продолжения войны, поэтому без средств Вашингтона правительству Зеленского придется перейти к следующему этапу, то есть поставить точку в конфликте", — сказал он.При этом, по его мнению, едва ли другие страны без США смогут или захотят полностью взвалить на себя бремя помощи Киеву.Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери украинской армии составили почти 14 тысяч человек.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914292893.html

https://ria.ru/20231207/ssha-1914273831.html

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, вооруженные силы украины