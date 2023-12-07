Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что министр обороны Украины жаловался США на Залужного - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/zaluzhnyy-1914397344.html
В Раде заявили, что министр обороны Украины жаловался США на Залужного
В Раде заявили, что министр обороны Украины жаловался США на Залужного - РИА Новости, 07.12.2023
В Раде заявили, что министр обороны Украины жаловался США на Залужного
Министр обороны Украины Рустем Умеров во время визита в Вашингтон публично раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, предметом критики стали... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:56
2023-12-07T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
валерий залужный
рустем умеров
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780466605_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_885fde840d291e6f8b1b228a0b3b8841.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров во время визита в Вашингтон публично раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, предметом критики стали провал контрнаступления украинской армии, а также признание главкомом тупиковой ситуации на фронте в интервью изданию The Economist, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком находятся с визитом в Вашингтоне. "Умеров публично на встречах в Вашингтоне критиковал Залужного. Говорил о контрнаступлении и статье в The Economist", - написал Гончаренко, не уточнив, откуда у него информация. В свою очередь экс-депутат Рады Игорь Мосейчук заявил, что подобные действия со стороны Умерова приравниваются к диверсии. "Он должен пойти в отставку, чем быстрее, тем лучше", - сказал Мосейчук на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания Klymenko.Time. Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что конфликта между Зеленским и Залужным нет. Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что ни у кого на Украине нет плана войны на следующий год. По словам Арахамии, комитет уже долгое время ждет план военных действий на 2024 год, в котором должны быть указаны конкретные цели и требования Генштаба ВСУ, в том числе в вопросах мобилизации, демобилизации и финансирования. С подобными заявлениями ранее выступала и депутат украинского парламента Марьяна Безуглая. По ее словам, главнокомандующий ВСУ Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Она также заявила, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20231206/ukraina-1913920689.html
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913143311.html
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780466605_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_8688251cf20f818444ae0a98b60276b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, валерий залужный, рустем умеров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Рустем Умеров, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде заявили, что министр обороны Украины жаловался США на Залужного

Гончаренко: министр обороны Украины Умеров в США публично критиковал Залужного

© AP Photo / Sergei Kholodilin/BelTA/PoolМинистр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Sergei Kholodilin/BelTA/Pool
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров во время визита в Вашингтон публично раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, предметом критики стали провал контрнаступления украинской армии, а также признание главкомом тупиковой ситуации на фронте в интервью изданию The Economist, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком находятся с визитом в Вашингтоне.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
План Зеленского раскрыт. В Киеве готовят ответ раздраженным украинцам
6 декабря, 08:00
"Умеров публично на встречах в Вашингтоне критиковал Залужного. Говорил о контрнаступлении и статье в The Economist", - написал Гончаренко, не уточнив, откуда у него информация.
В свою очередь экс-депутат Рады Игорь Мосейчук заявил, что подобные действия со стороны Умерова приравниваются к диверсии. "Он должен пойти в отставку, чем быстрее, тем лучше", - сказал Мосейчук на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания Klymenko.Time.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что конфликта между Зеленским и Залужным нет.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Зеленского охватила паника. Президент Украины испугался собственной армии
4 декабря, 08:00
Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что ни у кого на Украине нет плана войны на следующий год. По словам Арахамии, комитет уже долгое время ждет план военных действий на 2024 год, в котором должны быть указаны конкретные цели и требования Генштаба ВСУ, в том числе в вопросах мобилизации, демобилизации и финансирования. С подобными заявлениями ранее выступала и депутат украинского парламента Марьяна Безуглая. По ее словам, главнокомандующий ВСУ Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Она также заявила, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Зеленский против Залужного: война становится открытой
7 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйРустем УмеровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала