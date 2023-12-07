https://ria.ru/20231207/zaluzhnyy-1914397344.html

В Раде заявили, что министр обороны Украины жаловался США на Залужного

В Раде заявили, что министр обороны Украины жаловался США на Залужного - РИА Новости, 07.12.2023

В Раде заявили, что министр обороны Украины жаловался США на Залужного

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время визита в Вашингтон публично раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, предметом критики стали... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:56

2023-12-07T15:56

2023-12-07T15:56

специальная военная операция на украине

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украина

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вооруженные силы украины

валерий залужный

рустем умеров

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров во время визита в Вашингтон публично раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, предметом критики стали провал контрнаступления украинской армии, а также признание главкомом тупиковой ситуации на фронте в интервью изданию The Economist, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком находятся с визитом в Вашингтоне. "Умеров публично на встречах в Вашингтоне критиковал Залужного. Говорил о контрнаступлении и статье в The Economist", - написал Гончаренко, не уточнив, откуда у него информация. В свою очередь экс-депутат Рады Игорь Мосейчук заявил, что подобные действия со стороны Умерова приравниваются к диверсии. "Он должен пойти в отставку, чем быстрее, тем лучше", - сказал Мосейчук на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания Klymenko.Time. Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что конфликта между Зеленским и Залужным нет. Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что ни у кого на Украине нет плана войны на следующий год. По словам Арахамии, комитет уже долгое время ждет план военных действий на 2024 год, в котором должны быть указаны конкретные цели и требования Генштаба ВСУ, в том числе в вопросах мобилизации, демобилизации и финансирования. С подобными заявлениями ранее выступала и депутат украинского парламента Марьяна Безуглая. По ее словам, главнокомандующий ВСУ Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Она также заявила, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20231206/ukraina-1913920689.html

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913143311.html

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, валерий залужный, рустем умеров, ситуация в днр и лнр