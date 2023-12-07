https://ria.ru/20231207/zakonoproekt-1914385928.html

В Госдуму внесли проект о привлечении казачьих обществ для защиты границы

В Госдуму внесли проект о привлечении казачьих обществ для защиты границы - РИА Новости, 07.12.2023

В Госдуму внесли проект о привлечении казачьих обществ для защиты границы

В Госдуму внесен законопроект о наделении президента РФ правом привлекать казачьи общества в субъектах России для защиты границы и борьбы с диверсионными... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:23

2023-12-07T15:23

2023-12-07T15:23

российское казачество

россия

госдума рф

единая россия

виктор водолацкий

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о наделении президента РФ правом привлекать казачьи общества в субъектах России для защиты границы и борьбы с диверсионными группами, он доступен в электронной базе ГД. Законопроект внесли депутаты "Единой России" Виктор Водолацкий и Алексей Езубов. "Проектируемые изменения... предлагают наделить президента Российской Федерации правом принимать альтернативное решение о привлечении должностными лицами субъектов Российской Федерации казачьих обществ для оказания содействия органам власти и местного самоуправления в проведении мероприятий, связанных с защитой Государственной границы Российской Федерации, борьбой с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями с использованием боевого ручного стрелкового оружия. Такое решение может быть принято президентом Российской Федерации с учетом особенностей конкретного субъекта Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Авторы отдельно отмечают, что все необходимое взаимодействие с казачьими обществами может осуществляться в рамках уже отработанных процедур привлечения казачества для оказания содействия органам власти на основании соответствующих соглашений с такими органами. "Предлагаемые законопроектом инициативы полностью соответствуют утвержденной указом президента от 9 августа 2020 г. № 505 Стратегии развития российского казачества на 2021-2030 годы, согласно которой участие казачества в укреплении обороны страны и ее безопасности провозглашается в качестве одного из приоритетов государственной политики", - также подчеркивается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20231204/kazachestvo-1913603421.html

https://ria.ru/20231130/bpla-1912913052.html

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россия, госдума рф, единая россия, виктор водолацкий