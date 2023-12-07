https://ria.ru/20231207/zaderzhanie-1914272863.html

В Калининградской области задержали мужчину за госизмену

В Калининградской области задержали мужчину за госизмену - РИА Новости, 07.12.2023

В Калининградской области задержали мужчину за госизмену

Жителя Калининградской области задержали за государственную измену: по заданию Киева подыскал исполнителей для поджогов в 15 регионах России, сообщает в четверг РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T09:49

2023-12-07T09:49

2023-12-07T10:34

калининградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

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безопасность

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Жителя Калининградской области задержали за государственную измену: по заданию Киева подыскал исполнителей для поджогов в 15 регионах России, сообщает в четверг ФСБ РФ."Выявлена и пресечена противоправная деятельность пособника украинских спецслужб. <...> В отношении жителя Калининградской области 2002 года рождения возбуждены уголовные дела по статьям "Содействие в диверсионной деятельности" и "Государственная измена"", - говорится в релизе.По данным ведомства, подозреваемый в мессенджерах стал сотрудничать с сотрудником спецслужб Украины, по заданию которого за деньги искал людей для поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры.С февраля по март этого года подозреваемый привлек к диверсиям "ряд лиц, проживающих в 15 регионах России". Установлено более 15 случаев поджогов, организованных фигурантом, при этом правоохранительные органы предотвратили пять из них и задержали 10 исполнителей."Также в рамках расследования уголовного дела задокументирован факт передачи сотруднику специальных служб Украины сведений о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области, в которой ранее служил подозреваемый", - указано в сообщении.

https://ria.ru/20231109/gosizmena-1908524161.html

https://ria.ru/20231207/fsb-1914263484.html

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Задержание калининградца, завербованного СБУ, и других поджигателей Задержание калининградца, завербованного СБУ, и других поджигателей 2023-12-07T09:49 true PT1M38S

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калининградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, россия, безопасность