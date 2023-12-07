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В России впервые за три года выявили объединение роста гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2023
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12:09 07.12.2023 (обновлено: 12:29 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/zabolevaemost-1914312783.html
В России впервые за три года выявили объединение роста гриппа и COVID-19
В России впервые за три года выявили объединение роста гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2023
В России впервые за три года выявили объединение роста гриппа и COVID-19
Впервые за последние три года в России отмечается объединение подъема гриппа и коронавирусной инфекции, это несёт дополнительные риски, заявила глава... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:09
2023-12-07T12:29
здоровье - общество
россия
грипп
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Впервые за последние три года в России отмечается объединение подъема гриппа и коронавирусной инфекции, это несёт дополнительные риски, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.&quot;На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трех лет мы видим объединение подъема гриппа и подъема ковида. Это несет дополнительные риски&quot;, — сказала Попова журналистам.Она отметила, что количество заболевших и обратившихся по поводу ОРВИ в РФ превысило 1 миллион человек. Количество обращающихся по поводу ковида тоже увеличивается, уточнила Попова. По ее словам, увеличивается количество госпитализированных, растёт и тяжесть заболевания.
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здоровье - общество, россия, грипп, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Россия, Грипп, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России впервые за три года выявили объединение роста гриппа и COVID-19

Попова: впервые за 3 года в России идет объединение подъема гриппа и COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Впервые за последние три года в России отмечается объединение подъема гриппа и коронавирусной инфекции, это несёт дополнительные риски, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«

"На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трех лет мы видим объединение подъема гриппа и подъема ковида. Это несет дополнительные риски", — сказала Попова журналистам.

Она отметила, что количество заболевших и обратившихся по поводу ОРВИ в РФ превысило 1 миллион человек. Количество обращающихся по поводу ковида тоже увеличивается, уточнила Попова. По ее словам, увеличивается количество госпитализированных, растёт и тяжесть заболевания.
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