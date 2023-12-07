https://ria.ru/20231207/zabolevaemost-1914312783.html

В России впервые за три года выявили объединение роста гриппа и COVID-19

В России впервые за три года выявили объединение роста гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2023

В России впервые за три года выявили объединение роста гриппа и COVID-19

Впервые за последние три года в России отмечается объединение подъема гриппа и коронавирусной инфекции, это несёт дополнительные риски, заявила глава... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:09

2023-12-07T12:09

2023-12-07T12:29

здоровье - общество

россия

грипп

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136581/95/1365819556_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8fa35009010ae5de9bdd2e08e5dfa437.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Впервые за последние три года в России отмечается объединение подъема гриппа и коронавирусной инфекции, это несёт дополнительные риски, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трех лет мы видим объединение подъема гриппа и подъема ковида. Это несет дополнительные риски", — сказала Попова журналистам.Она отметила, что количество заболевших и обратившихся по поводу ОРВИ в РФ превысило 1 миллион человек. Количество обращающихся по поводу ковида тоже увеличивается, уточнила Попова. По ее словам, увеличивается количество госпитализированных, растёт и тяжесть заболевания.

https://ria.ru/20231017/virusy-1903465945.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, грипп, коронавирус в россии, коронавирус covid-19