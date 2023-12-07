https://ria.ru/20231207/zabolevaemost-1914312783.html
В России впервые за три года выявили объединение роста гриппа и COVID-19
В России впервые за три года выявили объединение роста гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2023
В России впервые за три года выявили объединение роста гриппа и COVID-19
Впервые за последние три года в России отмечается объединение подъема гриппа и коронавирусной инфекции, это несёт дополнительные риски, заявила глава... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:09
2023-12-07T12:09
2023-12-07T12:29
здоровье - общество
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грипп
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Впервые за последние три года в России отмечается объединение подъема гриппа и коронавирусной инфекции, это несёт дополнительные риски, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трех лет мы видим объединение подъема гриппа и подъема ковида. Это несет дополнительные риски", — сказала Попова журналистам.Она отметила, что количество заболевших и обратившихся по поводу ОРВИ в РФ превысило 1 миллион человек. Количество обращающихся по поводу ковида тоже увеличивается, уточнила Попова. По ее словам, увеличивается количество госпитализированных, растёт и тяжесть заболевания.
https://ria.ru/20231017/virusy-1903465945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, грипп, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Россия, Грипп, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России впервые за три года выявили объединение роста гриппа и COVID-19
Попова: впервые за 3 года в России идет объединение подъема гриппа и COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Впервые за последние три года в России отмечается объединение подъема гриппа и коронавирусной инфекции, это несёт дополнительные риски, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трех лет мы видим объединение подъема гриппа и подъема ковида. Это несет дополнительные риски", — сказала Попова журналистам.
Она отметила, что количество заболевших и обратившихся по поводу ОРВИ в РФ превысило 1 миллион человек. Количество обращающихся по поводу ковида тоже увеличивается, уточнила Попова. По ее словам, увеличивается количество госпитализированных, растёт и тяжесть заболевания.
Российские медики ожидают тройную эпидемию вирусов