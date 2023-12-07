https://ria.ru/20231207/yavlinskiy-1914446315.html

Явлинский призвал США и их союзников добиваться переговоров по Украине

Явлинский призвал США и их союзников добиваться переговоров по Украине - РИА Новости, 07.12.2023

Явлинский призвал США и их союзников добиваться переговоров по Украине

Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский призвал США и их союзников добиваться переговоров о прекращении конфликта на РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:41

2023-12-07T17:41

2023-12-07T17:41

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский призвал США и их союзников добиваться переговоров о прекращении конфликта на Украине, считая, что они неизбежны, передает агентство Блумберг. "Явлинский направил свое основное сообщение США и их союзникам, призвав их добиваться переговоров о прекращении... конфликта", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на Явлинского. По его мнению, мирные переговоры могут начаться "в течение месяца, года или двух лет", но они неизбежны. Явлинский отметил, что чем дольше Украина и Запад ждут, тем хуже будут условия на переговорах. "Какую цену мы заплатим к тому времени?" - риторически спросил он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

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григорий явлинский, яблоко, украина, в мире, сша