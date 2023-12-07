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Япония и Россия договорились по квотам на вылов рыбы в 200-мильной зоне - РИА Новости, 07.12.2023
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06:40 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/yaponiya-1914256634.html
Япония и Россия договорились по квотам на вылов рыбы в 200-мильной зоне
Япония и Россия договорились по квотам на вылов рыбы в 200-мильной зоне - РИА Новости, 07.12.2023
Япония и Россия договорились по квотам на вылов рыбы в 200-мильной зоне
Япония и Россия договорились по квотам на вылов рыбы в 200-мильной зоне друг друга на 2024 год, сообщило управление по рыбному хозяйству министерства сельского, РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T06:40
2023-12-07T06:40
япония
экономика
россия
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ТОКИО, 7 дек – РИА Новости. Япония и Россия договорились по квотам на вылов рыбы в 200-мильной зоне друг друга на 2024 год, сообщило управление по рыбному хозяйству министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии. Переговоры начались 27 ноября и проходили в режиме онлайн. Они проходят в ежегодном формате с 1984 года и оговаривают квоты на вылов рыбы и количество судов, которые могут вести промысел в 200-мильной зоне исключительной экономической зоны на взаимной основе. В 2024 году страны сократят квоты на вылов рыба на взаимной основе на 6 тысяч тонн – с 50 тысяч в этом году до 44 тысяч в будущем. В текущем году сокрашение квот по сравнению с 2022 годом составило 25 тысяч тонн с каждой стороны. В 2024 году российские рыбаки получат квоту на вылов в 200-мильной зоне Японии 32 тысяч тонн скумбрии (в 2023 году - 40 тысяч тонн), 10 тысяч тонн дальневосточной сардины (в 2023 году - 8 тысяч тонн), 2 тысячи тонн трески, как и в 2023 году. Таким образом общее количество сократилось с 50 тысяч до 44 тысяч тонн. Число кораблей, участвующих в промысле, сократилось на 10 – 79 против 89. Японские рыбаки получили квоту на промысел в российской 200-мильной зоне также на 6 тысяч тонн меньше, чем в текущем году: 25 824 тонны сайры (в 2023 году - 31 824 тонны), тихоокеанского кальмара 5619 тонн, как и в 2023 году, тихоокеанской трески 3200 тонн, как и в 2023 году. В промысле будут участвовать 585 судов, как и в этом году.
https://ria.ru/20230911/ryba-1896028925.html
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япония, экономика, россия
Япония, Экономика, Россия
Япония и Россия договорились по квотам на вылов рыбы в 200-мильной зоне

Токио и Москва согласовали квоты на вылов рыбы в 200-мильной зоне в 2024 году

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкДобыча минтая на Курилах
Добыча минтая на Курилах - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Добыча минтая на Курилах. Архивное фото
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ТОКИО, 7 дек – РИА Новости. Япония и Россия договорились по квотам на вылов рыбы в 200-мильной зоне друг друга на 2024 год, сообщило управление по рыбному хозяйству министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.
Переговоры начались 27 ноября и проходили в режиме онлайн. Они проходят в ежегодном формате с 1984 года и оговаривают квоты на вылов рыбы и количество судов, которые могут вести промысел в 200-мильной зоне исключительной экономической зоны на взаимной основе.
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В 2024 году страны сократят квоты на вылов рыба на взаимной основе на 6 тысяч тонн – с 50 тысяч в этом году до 44 тысяч в будущем. В текущем году сокрашение квот по сравнению с 2022 годом составило 25 тысяч тонн с каждой стороны.
В 2024 году российские рыбаки получат квоту на вылов в 200-мильной зоне Японии 32 тысяч тонн скумбрии (в 2023 году - 40 тысяч тонн), 10 тысяч тонн дальневосточной сардины (в 2023 году - 8 тысяч тонн), 2 тысячи тонн трески, как и в 2023 году. Таким образом общее количество сократилось с 50 тысяч до 44 тысяч тонн. Число кораблей, участвующих в промысле, сократилось на 10 – 79 против 89.
Японские рыбаки получили квоту на промысел в российской 200-мильной зоне также на 6 тысяч тонн меньше, чем в текущем году: 25 824 тонны сайры (в 2023 году - 31 824 тонны), тихоокеанского кальмара 5619 тонн, как и в 2023 году, тихоокеанской трески 3200 тонн, как и в 2023 году. В промысле будут участвовать 585 судов, как и в этом году.
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