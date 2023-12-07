https://ria.ru/20231207/yaponiya-1914248754.html

Япония дополнительно выделит Украине миллиард долларов

Япония дополнительно выделит Украине миллиард долларов - РИА Новости, 07.12.2023

Япония дополнительно выделит Украине миллиард долларов

Япония выделит дополнительную помощь Украине в размере 1 миллиарда долларов, сообщил японский МИД по итогам онлайн-саммита G7. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T03:10

2023-12-07T03:10

2023-12-07T03:10

фумио кисида

g7

всемирный банк

япония

украина

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ТОКИО, 7 дек – РИА Новости. Япония выделит дополнительную помощь Украине в размере 1 миллиарда долларов, сообщил японский МИД по итогам онлайн-саммита G7. "(Премьер Фумио Кисида) заявил, что Япония в этот раз приняла решение выделить Украине дополнительную помощь в размере 1 миллиарда долларов, включая гуманитарную помощь и помощь на восстановление. Есть готовность оказать эту помощь, которая вместе с предоставлением гарантий займов Всемирному банку составит 4,5 миллиарда долларов", - сообщил МИД. Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит заем Украине под гарантии правительства Японии. Саммит стран G7 состоялся в среду в режиме онлайн, он подвел итоги председательства Японии в группе.

https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914247077.html

япония

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фумио кисида, g7, всемирный банк, япония, украина