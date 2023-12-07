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Япония дополнительно выделит Украине миллиард долларов - РИА Новости, 07.12.2023
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03:10 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/yaponiya-1914248754.html
Япония дополнительно выделит Украине миллиард долларов
Япония дополнительно выделит Украине миллиард долларов - РИА Новости, 07.12.2023
Япония дополнительно выделит Украине миллиард долларов
Япония выделит дополнительную помощь Украине в размере 1 миллиарда долларов, сообщил японский МИД по итогам онлайн-саммита G7. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T03:10
2023-12-07T03:10
фумио кисида
g7
всемирный банк
япония
украина
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ТОКИО, 7 дек – РИА Новости. Япония выделит дополнительную помощь Украине в размере 1 миллиарда долларов, сообщил японский МИД по итогам онлайн-саммита G7. "(Премьер Фумио Кисида) заявил, что Япония в этот раз приняла решение выделить Украине дополнительную помощь в размере 1 миллиарда долларов, включая гуманитарную помощь и помощь на восстановление. Есть готовность оказать эту помощь, которая вместе с предоставлением гарантий займов Всемирному банку составит 4,5 миллиарда долларов", - сообщил МИД. Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит заем Украине под гарантии правительства Японии. Саммит стран G7 состоялся в среду в режиме онлайн, он подвел итоги председательства Японии в группе.
https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914247077.html
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фумио кисида, g7, всемирный банк, япония, украина
Фумио Кисида, G7, Всемирный банк, Япония, Украина
Япония дополнительно выделит Украине миллиард долларов

МИД Япония: Токио выделит Украине помощь в размере миллиарда долларов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ТОКИО, 7 дек – РИА Новости. Япония выделит дополнительную помощь Украине в размере 1 миллиарда долларов, сообщил японский МИД по итогам онлайн-саммита G7.
«
"(Премьер Фумио Кисида) заявил, что Япония в этот раз приняла решение выделить Украине дополнительную помощь в размере 1 миллиарда долларов, включая гуманитарную помощь и помощь на восстановление. Есть готовность оказать эту помощь, которая вместе с предоставлением гарантий займов Всемирному банку составит 4,5 миллиарда долларов", - сообщил МИД.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит заем Украине под гарантии правительства Японии.
Саммит стран G7 состоялся в среду в режиме онлайн, он подвел итоги председательства Японии в группе.
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Фумио КисидаG7Всемирный банкЯпонияУкраина
 
 
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