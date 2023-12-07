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В некоторых районах Якутии температура воздуха упала ниже 45 градусов - РИА Новости, 07.12.2023
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06:12 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/yakutiya-1914255286.html
В некоторых районах Якутии температура воздуха упала ниже 45 градусов
В некоторых районах Якутии температура воздуха упала ниже 45 градусов - РИА Новости, 07.12.2023
В некоторых районах Якутии температура воздуха упала ниже 45 градусов
Мороз в минус 45 градусов и ниже установился в ряде районов Якутии, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T06:12
2023-12-07T06:12
якутск
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оймякон
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ЯКУТСК, 7 дек - РИА Новости. Мороз в минус 45 градусов и ниже установился в ряде районов Якутии, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным управления, на большей части республики в четверг отмечается небольшой снег, в населенных пунктах морозный туман. На побережье Арктики сильный ветер со скоростью до 15-17 метров в секунду. "В девяти пунктах наблюдения зарегистрирована температура воздуха минус 45 градусов и ниже", - говорится в сообщнении. Самая холодная погода установилась в селах Оймякон Оймяконского района и Бердигестяхх Горного района, где минус 53 градуса по Цельсию. Густой туман и аномально холодная погода с понижением среднесуточной температуры ниже климатической нормы на 7 градусов и более прогнозируется 7 и 8 декабря в Якутске и его окрестностях. В 6:00 (0:00 мск) в городе минус 45 градусов. Аэропорт "Якутск" сообщает о тумане. "Метеорологическая видимость составляет от 300 метров. Несмотря на ограничения по видимости, все рейсы по центральному расписанию (авиакомпаний S7, "Аэрофлот", "Якутия") прибыли в Якутск в штатном режиме. Вылеты выполняются. Расписание полетов корректируется в соответствии с метеоданными", - отметили в пресс-службе аэропорта. Задерживаются внутрирегиональные рейсы.
https://ria.ru/20231206/moroz-1914029724.html
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якутск, арктика, оймякон, аэрофлот, новый год, s7 airlines, общество
Якутск, Арктика, Оймякон, Аэрофлот, Новый год, S7 Airlines, Общество
В некоторых районах Якутии температура воздуха упала ниже 45 градусов

В ряде районов Якутии зафиксировали мороз в 45 градусов и ниже

© РИА Новости / Виктория Сергеева | Перейти в медиабанкМестные жители на одной из улиц в Якутске
Местные жители на одной из улиц в Якутске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Виктория Сергеева
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Местные жители на одной из улиц в Якутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 7 дек - РИА Новости. Мороз в минус 45 градусов и ниже установился в ряде районов Якутии, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным управления, на большей части республики в четверг отмечается небольшой снег, в населенных пунктах морозный туман. На побережье Арктики сильный ветер со скоростью до 15-17 метров в секунду.
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"В девяти пунктах наблюдения зарегистрирована температура воздуха минус 45 градусов и ниже", - говорится в сообщнении.
Самая холодная погода установилась в селах Оймякон Оймяконского района и Бердигестяхх Горного района, где минус 53 градуса по Цельсию.
Густой туман и аномально холодная погода с понижением среднесуточной температуры ниже климатической нормы на 7 градусов и более прогнозируется 7 и 8 декабря в Якутске и его окрестностях. В 6:00 (0:00 мск) в городе минус 45 градусов.
Аэропорт "Якутск" сообщает о тумане. "Метеорологическая видимость составляет от 300 метров. Несмотря на ограничения по видимости, все рейсы по центральному расписанию (авиакомпаний S7, "Аэрофлот", "Якутия") прибыли в Якутск в штатном режиме. Вылеты выполняются. Расписание полетов корректируется в соответствии с метеоданными", - отметили в пресс-службе аэропорта.
Задерживаются внутрирегиональные рейсы.
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ЯкутскАрктикаОймяконАэрофлотНовый годS7 AirlinesОбщество
 
 
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