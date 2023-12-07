https://ria.ru/20231207/yakutiya-1914255286.html

В некоторых районах Якутии температура воздуха упала ниже 45 градусов

В некоторых районах Якутии температура воздуха упала ниже 45 градусов - РИА Новости, 07.12.2023

В некоторых районах Якутии температура воздуха упала ниже 45 градусов

Мороз в минус 45 градусов и ниже установился в ряде районов Якутии, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T06:12

2023-12-07T06:12

2023-12-07T06:12

якутск

арктика

оймякон

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ЯКУТСК, 7 дек - РИА Новости. Мороз в минус 45 градусов и ниже установился в ряде районов Якутии, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным управления, на большей части республики в четверг отмечается небольшой снег, в населенных пунктах морозный туман. На побережье Арктики сильный ветер со скоростью до 15-17 метров в секунду. "В девяти пунктах наблюдения зарегистрирована температура воздуха минус 45 градусов и ниже", - говорится в сообщнении. Самая холодная погода установилась в селах Оймякон Оймяконского района и Бердигестяхх Горного района, где минус 53 градуса по Цельсию. Густой туман и аномально холодная погода с понижением среднесуточной температуры ниже климатической нормы на 7 градусов и более прогнозируется 7 и 8 декабря в Якутске и его окрестностях. В 6:00 (0:00 мск) в городе минус 45 градусов. Аэропорт "Якутск" сообщает о тумане. "Метеорологическая видимость составляет от 300 метров. Несмотря на ограничения по видимости, все рейсы по центральному расписанию (авиакомпаний S7, "Аэрофлот", "Якутия") прибыли в Якутск в штатном режиме. Вылеты выполняются. Расписание полетов корректируется в соответствии с метеоданными", - отметили в пресс-службе аэропорта. Задерживаются внутрирегиональные рейсы.

https://ria.ru/20231206/moroz-1914029724.html

https://ria.ru/20231206/moroz-1914104610.html

якутск

арктика

оймякон

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якутск, арктика, оймякон, аэрофлот, новый год, s7 airlines, общество