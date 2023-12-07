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В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.12.2023

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы слышны в Хмельницкой области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T02:32

2023-12-07T02:32

2023-12-07T02:32

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Хмельницкой области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Телеканал также сообщает со ссылкой на первого замглавы военной администрации Хмельницкой области Украины Сергея Тюрина, что в регионе работает ПВО. Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231206/dnepropetrovsk-1914199133.html

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хмельницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия, в мире