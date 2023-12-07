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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области - РИА Новости, 07.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Взрыв прогремел в городе Миргород Полтавской области на Украине, сообщает телеканал "5" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:29
2023-12-07T19:29
2023-12-07T19:29
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Миргород Полтавской области на Украине, сообщает телеканал "5" в Telegram-канале."Взрыв в Миргороде", - говорится в сообщении.Официальной информации о взрывах не поступало. Ранее в четверг в Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина, в мире, полтавская область, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Полтавская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Телеканал "5": в Миргороде прогремел взрыв