https://ria.ru/20231207/vzryv-1914472276.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области - РИА Новости, 07.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области

Взрыв прогремел в городе Миргород Полтавской области на Украине, сообщает телеканал "5" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T19:29

2023-12-07T19:29

2023-12-07T19:29

специальная военная операция на украине

украина

в мире

полтавская область

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Миргород Полтавской области на Украине, сообщает телеканал "5" в Telegram-канале."Взрыв в Миргороде", - говорится в сообщении.Официальной информации о взрывах не поступало. Ранее в четверг в Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231207/vzryvy-1914247189.html

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полтавская область

харьковская область

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украина, в мире, полтавская область, харьковская область, вооруженные силы рф