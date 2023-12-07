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Кириенко высказался о выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Кириенко высказался о выставке-форуме "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 07.12.2023
Кириенко высказался о выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Выставка-форум "Россия" еще раз показывает, что главное богатство страны, главный предмет гордости - это люди, заявил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:58
2023-12-07T18:58
2023-12-07T19:01
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
сергей кириенко
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Выставка-форум "Россия" еще раз показывает, что главное богатство страны, главный предмет гордости - это люди, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Каждый регион привозит сюда то, чем гордятся жители этого региона. Каждая отрасль и каждая компания привозит то, чем они гордятся и вместе это такое удивительное пространство, где собрано то, чем гордится наша страна и проходя по выставке, видишь счастливые лица ребят, которые сюда приехали, вот это огромное чувство гордости за страну, за то, что в ней сделано и делается, но на этой выставке еще раз видно то, о чем не раз говорил наш президент, что самое главное богатство страны, самый главный предмет гордости - это жители нашей страны, это люди", - сказал Кириенко в ходе церемонии вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года.
https://radiosputnik.ru/20231206/zakharova-1914110164.html
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выставка-форум "россия", россия, сергей кириенко
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Сергей Кириенко
Кириенко высказался о выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Кириенко: выставка "Россия" показывает, что главное богатство страны - это люди
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Выставка-форум "Россия" еще раз показывает, что главное богатство страны, главный предмет гордости - это люди, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
"Каждый регион привозит сюда то, чем гордятся жители этого региона. Каждая отрасль и каждая компания привозит то, чем они гордятся и вместе это такое удивительное пространство, где собрано то, чем гордится наша страна и проходя по выставке, видишь счастливые лица ребят, которые сюда приехали, вот это огромное чувство гордости за страну, за то, что в ней сделано и делается, но на этой выставке еще раз видно то, о чем не раз говорил наш президент, что самое главное богатство страны, самый главный предмет гордости - это жители нашей страны, это люди", - сказал Кириенко в ходе церемонии вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года.
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