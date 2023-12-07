https://ria.ru/20231207/vystavka-1914468667.html

Кириенко высказался о выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Кириенко высказался о выставке-форуме "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 07.12.2023

Кириенко высказался о выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Выставка-форум "Россия" еще раз показывает, что главное богатство страны, главный предмет гордости - это люди, заявил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:58

2023-12-07T18:58

2023-12-07T19:01

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

сергей кириенко

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Выставка-форум "Россия" еще раз показывает, что главное богатство страны, главный предмет гордости - это люди, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Каждый регион привозит сюда то, чем гордятся жители этого региона. Каждая отрасль и каждая компания привозит то, чем они гордятся и вместе это такое удивительное пространство, где собрано то, чем гордится наша страна и проходя по выставке, видишь счастливые лица ребят, которые сюда приехали, вот это огромное чувство гордости за страну, за то, что в ней сделано и делается, но на этой выставке еще раз видно то, о чем не раз говорил наш президент, что самое главное богатство страны, самый главный предмет гордости - это жители нашей страны, это люди", - сказал Кириенко в ходе церемонии вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года.

https://radiosputnik.ru/20231206/zakharova-1914110164.html

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выставка-форум "россия", россия, сергей кириенко