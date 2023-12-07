https://ria.ru/20231207/vybory-1914393720.html

СМИ раскрыли, что ждет Украину после выборов в США

СМИ раскрыли, что ждет Украину после выборов в США - РИА Новости, 07.12.2023

СМИ раскрыли, что ждет Украину после выборов в США

В случае победы кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах, США могут переложить все свои обязательства перед Украиной на Европейский... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:47

2023-12-07T15:47

2023-12-07T15:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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джо байден

евросоюз

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В случае победы кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах, США могут переложить все свои обязательства перед Украиной на Европейский союз, пишет Global times."Если республиканцы победят на выборах 2024 года, они могут внести серьезные коррективы в свою союзническую политику, в том числе переложить ответственность за соответствующую помощь Украине на Европу", — говорится в материале.Отмечается, что поддержка Киева со стороны ЕС — это капля в море. А подобные действия со стороны Вашингтона неизбежно приведут к подрыву доверия между союзниками.Кроме того, автор статьи добавил, что республиканцы не могут отказаться от использования проблемы Украины для того, чтобы поставить президента США Джо Байдена и демократов в неловкое положение. Они ясно дали понять, что глава Белого дома не справился с текущей ситуацией."Украина становится жертвой партийной политики США", — резюмировал автор статьи.В Соединенных Штатах все сильнее растет недовольство многомиллиардными тратами на помощь Украине. Из-за этого президенту США Джо Байдену даже пришлось выступить со специальным обращением к конгрессу. Он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам главы Белого дома, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.

https://ria.ru/20231207/rossiya-1914267335.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914383662.html

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в мире, украина, сша, киев, джо байден, евросоюз