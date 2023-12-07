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Выборы президента США пройдут в жестком противостоянии, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.12.2023
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12:24 07.12.2023 (обновлено: 14:03 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/vybory-1914319239.html
Выборы президента США пройдут в жестком противостоянии, заявил Нарышкин
Выборы президента США пройдут в жестком противостоянии, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.12.2023
Выборы президента США пройдут в жестком противостоянии, заявил Нарышкин
Президентские выборы в США в следующем году пройдут в атмосфере жесткого противостояния между глобалистами и приверженцами реализма и традиционных ценностей,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:24
2023-12-07T14:03
сша
россия
сергей нарышкин
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президентские выборы в США в следующем году пройдут в атмосфере жесткого противостояния между глобалистами и приверженцами реализма и традиционных ценностей, прогнозирует директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Полагаю, что в 2024 году большинство избирательных кампаний на Западе – от выборов в Европарламент до президентских выборов в США — будут проходить в атмосфере жесткого противостояния между глобалистами с одной стороны и приверженцами реализма во внешней политике и традиционных ценностей в социальной сфере — с другой", - написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик"."И хотя сейчас вряд ли имеет смысл прогнозировать конкретные результаты будущих кампаний, можно с абсолютной точностью предсказать, что ответственность за неизбежный рост внутренней напряженности в своих странах западные политики будут по привычке пытаться возложить на Россию, а также на Китай и другие государства, имеющие смелость предлагать миру собственное, альтернативное тоталитарно-либеральному "концлагерю" видение настоящего и будущего", - добавил директор СВР.
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сша, россия, сергей нарышкин, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
США, Россия, Сергей Нарышкин, В мире, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Выборы президента США пройдут в жестком противостоянии, заявил Нарышкин

Нарышкин: на выборах президента США будут бороться глобалисты и традиционалисты

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Акция сторонников Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президентские выборы в США в следующем году пройдут в атмосфере жесткого противостояния между глобалистами и приверженцами реализма и традиционных ценностей, прогнозирует директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Полагаю, что в 2024 году большинство избирательных кампаний на Западе – от выборов в Европарламент до президентских выборов в США — будут проходить в атмосфере жесткого противостояния между глобалистами с одной стороны и приверженцами реализма во внешней политике и традиционных ценностей в социальной сфере — с другой", - написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик".
"И хотя сейчас вряд ли имеет смысл прогнозировать конкретные результаты будущих кампаний, можно с абсолютной точностью предсказать, что ответственность за неизбежный рост внутренней напряженности в своих странах западные политики будут по привычке пытаться возложить на Россию, а также на Китай и другие государства, имеющие смелость предлагать миру собственное, альтернативное тоталитарно-либеральному "концлагерю" видение настоящего и будущего", - добавил директор СВР.
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СШАРоссияСергей НарышкинВ миреСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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