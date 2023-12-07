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Украинского морпеха приговорили к 24 годам за убийства в Мариуполе - РИА Новости, 07.12.2023
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14:50 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/vsu-1914372420.html
Украинского морпеха приговорили к 24 годам за убийства в Мариуполе
Украинского морпеха приговорили к 24 годам за убийства в Мариуполе - РИА Новости, 07.12.2023
Украинского морпеха приговорили к 24 годам за убийства в Мариуполе
Суд приговорил украинского военного, который по приказу застрелил невооруженных мирных жителей, к 24 годам колонии строгого режима, он признал вину, сообщается... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:50
2023-12-07T14:50
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безопасность
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Суд приговорил украинского военного, который по приказу застрелил невооруженных мирных жителей, к 24 годам колонии строгого режима, он признал вину, сообщается в Telegram-канале СК России. В прокуратуре ДНР ранее сообщили РИА Новости, что с 20 марта по 3 апреля 2022 года военнослужащий морской пехоты Денис Мирза, находясь на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, отдал приказ военнослужащему Николаю Олексенко об "устранении" идущих по улице трех мирных жителей. Мирза исполнил преступный приказ и теперь осужден пожизненно. "Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора технику роты огневой поддержки 501-го отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Николаю Олексенко ... Приговором суда ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Следствие и суд установили, что Олексенко при стрельбе предполагал, что мирные жители "придерживаются пророссийских взглядов". В результате его стрельбы весной погибли двое мужчин, которые не участвовали в вооруженном конфликте. "В ходе допроса Олексенко признал вину и рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231130/mariupol-1912971584.html
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безопасность, украина, россия, мариуполь, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинского морпеха приговорили к 24 годам за убийства в Мариуполе

Украинский морпех Алексенко получил 24 года за убийства жителей Мариуполя

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Суд приговорил украинского военного, который по приказу застрелил невооруженных мирных жителей, к 24 годам колонии строгого режима, он признал вину, сообщается в Telegram-канале СК России.
В прокуратуре ДНР ранее сообщили РИА Новости, что с 20 марта по 3 апреля 2022 года военнослужащий морской пехоты Денис Мирза, находясь на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, отдал приказ военнослужащему Николаю Олексенко об "устранении" идущих по улице трех мирных жителей. Мирза исполнил преступный приказ и теперь осужден пожизненно.
"Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора технику роты огневой поддержки 501-го отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Николаю Олексенко ... Приговором суда ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Следствие и суд установили, что Олексенко при стрельбе предполагал, что мирные жители "придерживаются пророссийских взглядов". В результате его стрельбы весной погибли двое мужчин, которые не участвовали в вооруженном конфликте. "В ходе допроса Олексенко признал вину и рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений", - добавляется в сообщении.
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Боевик "Азова"* получил 24 года за убийство жительницы Мариуполя
30 ноября, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияМариупольВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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