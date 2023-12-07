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Кириенко: более 70 процентов россиян хотят, чтобы их дети были волонтерами - РИА Новости, 07.12.2023
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19:03 07.12.2023 (обновлено: 21:07 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/volonterstvo-1914485120.html
Кириенко: более 70 процентов россиян хотят, чтобы их дети были волонтерами
Кириенко: более 70 процентов россиян хотят, чтобы их дети были волонтерами - РИА Новости, 07.12.2023
Кириенко: более 70 процентов россиян хотят, чтобы их дети были волонтерами
Более 70% россиян хотят, чтобы их дети и внуки были волонтёрами или добровольцами, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:03
2023-12-07T21:07
общество
сергей кириенко
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Более 70% россиян хотят, чтобы их дети и внуки были волонтёрами или добровольцами, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Самая порадовавшая меня цифра была другая, задавался вопрос взрослым людям, хотели бы вы, чтобы ваши дети и внуки стали волонтёрами и добровольцами, и на этот вопрос 76% россиян сказали, что хотели бы и мечтали бы", — сказал Кириенко в ходе церемонии вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года. По его словам, это значит, что та задача, которую поставил президент, запустив программу государственной поддержки добровольчества и волонтёрства, чтобы волонтёрство стало не просто уделом отдельных неравнодушных людей, а стало культурой в России, она была выполнена. Он отметил, что на премию #МЫВМЕСТЕ поступило почти 40 тысяч заявок из 95 стран мира, но почти 10 тысяч заявок - от детей и школьников. "Эта передача веры, убеждений, традиций, она происходит, это значит, что волонтерство и добровольчество в России будет развиваться дальше и, честно говоря, это вызывает невероятное чувство гордости за нашу страну", - заключил Кириенко.
https://ria.ru/20231207/volonterstvo-1914465956.html
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общество, сергей кириенко, россия
Общество, Сергей Кириенко, Россия
Кириенко: более 70 процентов россиян хотят, чтобы их дети были волонтерами

Кириенко: 76% россиян хотят, чтобы их дети и внуки были волонтерами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Более 70% россиян хотят, чтобы их дети и внуки были волонтёрами или добровольцами, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
"Самая порадовавшая меня цифра была другая, задавался вопрос взрослым людям, хотели бы вы, чтобы ваши дети и внуки стали волонтёрами и добровольцами, и на этот вопрос 76% россиян сказали, что хотели бы и мечтали бы", — сказал Кириенко в ходе церемонии вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года.
По его словам, это значит, что та задача, которую поставил президент, запустив программу государственной поддержки добровольчества и волонтёрства, чтобы волонтёрство стало не просто уделом отдельных неравнодушных людей, а стало культурой в России, она была выполнена.
Он отметил, что на премию #МЫВМЕСТЕ поступило почти 40 тысяч заявок из 95 стран мира, но почти 10 тысяч заявок - от детей и школьников.
"Эта передача веры, убеждений, традиций, она происходит, это значит, что волонтерство и добровольчество в России будет развиваться дальше и, честно говоря, это вызывает невероятное чувство гордости за нашу страну", - заключил Кириенко.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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