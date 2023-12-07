https://ria.ru/20231207/volonterstvo-1914485120.html

Кириенко: более 70 процентов россиян хотят, чтобы их дети были волонтерами

Кириенко: более 70 процентов россиян хотят, чтобы их дети были волонтерами - РИА Новости, 07.12.2023

Кириенко: более 70 процентов россиян хотят, чтобы их дети были волонтерами

Более 70% россиян хотят, чтобы их дети и внуки были волонтёрами или добровольцами, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T19:03

2023-12-07T19:03

2023-12-07T21:07

общество

сергей кириенко

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Более 70% россиян хотят, чтобы их дети и внуки были волонтёрами или добровольцами, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Самая порадовавшая меня цифра была другая, задавался вопрос взрослым людям, хотели бы вы, чтобы ваши дети и внуки стали волонтёрами и добровольцами, и на этот вопрос 76% россиян сказали, что хотели бы и мечтали бы", — сказал Кириенко в ходе церемонии вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года. По его словам, это значит, что та задача, которую поставил президент, запустив программу государственной поддержки добровольчества и волонтёрства, чтобы волонтёрство стало не просто уделом отдельных неравнодушных людей, а стало культурой в России, она была выполнена. Он отметил, что на премию #МЫВМЕСТЕ поступило почти 40 тысяч заявок из 95 стран мира, но почти 10 тысяч заявок - от детей и школьников. "Эта передача веры, убеждений, традиций, она происходит, это значит, что волонтерство и добровольчество в России будет развиваться дальше и, честно говоря, это вызывает невероятное чувство гордости за нашу страну", - заключил Кириенко.

https://ria.ru/20231207/volonterstvo-1914465956.html

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общество, сергей кириенко, россия