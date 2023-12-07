Кириенко рассказал о волонтерстве в России
Кириенко: к волонтерскому движению в РФ присоединились 28% россиян
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. За шесть лет существования в России Дня волонтёра и добровольца, волонтёрство проделало огромный путь, с 3% жителей страны, участвовавших в волонтёрском движении в 2013 году, это число возросло до 28% в 2023, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
"За эти шесть лет, у нас сам праздник, 5 декабря, День волонтера и добровольца, это решение нашего президента Владимира Владимировича Путина, которое он принял в 2017 году, прошло всего шесть лет, но за это время, мне кажется, волонтерство и добровольчество в России прошло какую-то огромную дистанцию. В 2013 году, когда делались первые замеры, в России в год, хотя бы в одном волонтёрском добровольческом проекте принимало участие 3% жителей страны... В 2017, когда президент принял решение учредить государственный праздник день волонтёра и добровольца, у нас в год принимало участие уже 7% жителей страны, последний опрос ВЦИОМа, который был сделан в ноябре - 28%", - сказал Кириенко в ходе церемонии вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года.