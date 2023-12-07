https://ria.ru/20231207/volonterstvo-1914465956.html

Кириенко рассказал о волонтерстве в России

Кириенко рассказал о волонтерстве в России - РИА Новости, 07.12.2023

Кириенко рассказал о волонтерстве в России

За шесть лет существования в России Дня волонтёра и добровольца, волонтёрство проделало огромный путь, с 3% жителей страны, участвовавших в волонтёрском... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:44

2023-12-07T18:44

2023-12-07T18:45

общество

россия

сергей кириенко

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. За шесть лет существования в России Дня волонтёра и добровольца, волонтёрство проделало огромный путь, с 3% жителей страны, участвовавших в волонтёрском движении в 2013 году, это число возросло до 28% в 2023, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "За эти шесть лет, у нас сам праздник, 5 декабря, День волонтера и добровольца, это решение нашего президента Владимира Владимировича Путина, которое он принял в 2017 году, прошло всего шесть лет, но за это время, мне кажется, волонтерство и добровольчество в России прошло какую-то огромную дистанцию. В 2013 году, когда делались первые замеры, в России в год, хотя бы в одном волонтёрском добровольческом проекте принимало участие 3% жителей страны... В 2017, когда президент принял решение учредить государственный праздник день волонтёра и добровольца, у нас в год принимало участие уже 7% жителей страны, последний опрос ВЦИОМа, который был сделан в ноябре - 28%", - сказал Кириенко в ходе церемонии вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года.

https://ria.ru/20231206/vospitanie-1914171254.html

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общество, россия, сергей кириенко