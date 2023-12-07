Рейтинг@Mail.ru
Кириенко рассказал о волонтерстве в России - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 07.12.2023 (обновлено: 18:45 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/volonterstvo-1914465956.html
Кириенко рассказал о волонтерстве в России
Кириенко рассказал о волонтерстве в России - РИА Новости, 07.12.2023
Кириенко рассказал о волонтерстве в России
За шесть лет существования в России Дня волонтёра и добровольца, волонтёрство проделало огромный путь, с 3% жителей страны, участвовавших в волонтёрском... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:44
2023-12-07T18:45
общество
россия
сергей кириенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877624745_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_f8885dcd7779324e21d811ab898bd740.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. За шесть лет существования в России Дня волонтёра и добровольца, волонтёрство проделало огромный путь, с 3% жителей страны, участвовавших в волонтёрском движении в 2013 году, это число возросло до 28% в 2023, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "За эти шесть лет, у нас сам праздник, 5 декабря, День волонтера и добровольца, это решение нашего президента Владимира Владимировича Путина, которое он принял в 2017 году, прошло всего шесть лет, но за это время, мне кажется, волонтерство и добровольчество в России прошло какую-то огромную дистанцию. В 2013 году, когда делались первые замеры, в России в год, хотя бы в одном волонтёрском добровольческом проекте принимало участие 3% жителей страны... В 2017, когда президент принял решение учредить государственный праздник день волонтёра и добровольца, у нас в год принимало участие уже 7% жителей страны, последний опрос ВЦИОМа, который был сделан в ноябре - 28%", - сказал Кириенко в ходе церемонии вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года.
https://ria.ru/20231206/vospitanie-1914171254.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877624745_122:0:1101:734_1920x0_80_0_0_faed61f824931cfb3a4fb4a7c1b1df6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кириенко
Общество, Россия, Сергей Кириенко
Кириенко рассказал о волонтерстве в России

Кириенко: к волонтерскому движению в РФ присоединились 28% россиян

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. За шесть лет существования в России Дня волонтёра и добровольца, волонтёрство проделало огромный путь, с 3% жителей страны, участвовавших в волонтёрском движении в 2013 году, это число возросло до 28% в 2023, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
"За эти шесть лет, у нас сам праздник, 5 декабря, День волонтера и добровольца, это решение нашего президента Владимира Владимировича Путина, которое он принял в 2017 году, прошло всего шесть лет, но за это время, мне кажется, волонтерство и добровольчество в России прошло какую-то огромную дистанцию. В 2013 году, когда делались первые замеры, в России в год, хотя бы в одном волонтёрском добровольческом проекте принимало участие 3% жителей страны... В 2017, когда президент принял решение учредить государственный праздник день волонтёра и добровольца, у нас в год принимало участие уже 7% жителей страны, последний опрос ВЦИОМа, который был сделан в ноябре - 28%", - сказал Кириенко в ходе церемонии вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года.
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Эксперты обсудили взаимодействие по вопросам воспитания в РФ и Белоруссии
6 декабря, 17:20
 
ОбществоРоссияСергей Кириенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала