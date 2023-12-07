https://ria.ru/20231207/vizit-1914388435.html
Арабский эксперт прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд
Арабский эксперт прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд - РИА Новости, 07.12.2023
Арабский эксперт прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд
Визит президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию показал, что возможность России влиять на ситуацию на Ближнем Востоке увеличивается в связи с РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:29
2023-12-07T15:29
2023-12-07T15:29
в мире
россия
саудовская аравия
ближний восток
владимир путин
салман бен абдель азиз аль сауд
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию показал, что возможность России влиять на ситуацию на Ближнем Востоке увеличивается в связи с ослаблением влияния западных стран, высказал мнение РИА Новости член Ассоциации журналистов Саудовской Аравии, политический аналитик Абдель Азиз Муниф бен Разин. "Визит президента России в королевство, несомненно, имеет очень большое значение. В свете неэффективной роли западных стран по разным направлениям на Ближнем Востоке, Россия и Китай стали занимать серьезные позиции в решении проблем региона, в частности, в связи с обострением палестино-израильского конфликта", - отметил бен Разин. По его словам, наследный принц Саудовской Аравии прикладывает усилия на уровне контактов с ведущими мировыми державами для координации совместных международных действий, направленных на прекращение военных операций в секторе Газа. Аналитик отметил, что визит Путина совпал с председательством королевства на внеочередном совместном арабо-исламском саммите в ноябре по ситуации в секторе Газа, где прозвучало требование немедленного прекращения военных операций в Газе, защиты гражданского населения и доставки гуманитарной помощи пострадавшим. "Поддержка России этих требований усиливает позицию королевства, которое всегда отдавало приоритет справедливому решению палестинского вопроса", - указал он. "Россия поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта, Ираном, палестинцами, Израилем, Саудовской Аравией, поэтому в отличие от Запада она может оказать положительное влияние на конфликт на Ближнем Востоке, тем более, Россия обладает для этого эффективными инструментами, ей доверяют в арабском мире", - добавил саудовский эксперт. По его мнению, международное партнерство, объединившее королевство и Российскую Федерацию в "большой двадцатке", в которую входят сильнейшие экономики мира, помогло развитию взаимопонимания между двумя странами и продвижению их отношений к более тесному совместному сотрудничеству в политической, экономической, научной, культурной и энергетической областях. Он заявил, что наследный принц королевства впервые посетил Российскую Федерацию в 2015 году, после чего последовало несколько его визитов с 2015 по 2018 годы. Взаимные визиты официальных лиц двух стран способствовали развитию двусторонних отношений и завершились посещением Москвы королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в Москву в 2017 году, добавил эксперт.
https://ria.ru/20231206/putin-1914211437.html
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
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в мире, россия, саудовская аравия, ближний восток, владимир путин, салман бен абдель азиз аль сауд
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Владимир Путин, Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
Арабский эксперт прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд
Эксперт бен Разин: визит Путина в КСА показал рост влияния РФ на Ближнем Востоке
ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию показал, что возможность России влиять на ситуацию на Ближнем Востоке увеличивается в связи с ослаблением влияния западных стран, высказал мнение РИА Новости член Ассоциации журналистов Саудовской Аравии, политический аналитик Абдель Азиз Муниф бен Разин.
"Визит президента России в королевство, несомненно, имеет очень большое значение. В свете неэффективной роли западных стран по разным направлениям на Ближнем Востоке, Россия и Китай
стали занимать серьезные позиции в решении проблем региона, в частности, в связи с обострением палестино-израильского конфликта", - отметил бен Разин.
Зачем аравийским принцам и иранскому президенту нужен Путин
По его словам, наследный принц Саудовской Аравии прикладывает усилия на уровне контактов с ведущими мировыми державами для координации совместных международных действий, направленных на прекращение военных операций в секторе Газа. Аналитик отметил, что визит Путина совпал с председательством королевства на внеочередном совместном арабо-исламском саммите в ноябре по ситуации в секторе Газа, где прозвучало требование немедленного прекращения военных операций в Газе, защиты гражданского населения и доставки гуманитарной помощи пострадавшим. "Поддержка России этих требований усиливает позицию королевства, которое всегда отдавало приоритет справедливому решению палестинского вопроса", - указал он.
"Россия поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта, Ираном
, палестинцами, Израилем
, Саудовской Аравией, поэтому в отличие от Запада она может оказать положительное влияние на конфликт на Ближнем Востоке, тем более, Россия обладает для этого эффективными инструментами, ей доверяют в арабском мире", - добавил саудовский эксперт.
По его мнению, международное партнерство, объединившее королевство и Российскую Федерацию в "большой двадцатке", в которую входят сильнейшие экономики мира, помогло развитию взаимопонимания между двумя странами и продвижению их отношений к более тесному совместному сотрудничеству в политической, экономической, научной, культурной и энергетической областях.
Он заявил, что наследный принц королевства впервые посетил Российскую Федерацию в 2015 году, после чего последовало несколько его визитов с 2015 по 2018 годы. Взаимные визиты официальных лиц двух стран способствовали развитию двусторонних отношений и завершились посещением Москвы
королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом
в Москву в 2017 году, добавил эксперт.
Королевский прием: Путин строит новый миропорядок