https://ria.ru/20231207/verkhnevolzhe-1914461459.html

Инвестпроекты в сферах туризма и промышленности реализуют в Верхневолжье

Инвестпроекты в сферах туризма и промышленности реализуют в Верхневолжье - РИА Новости, 07.12.2023

Инвестпроекты в сферах туризма и промышленности реализуют в Верхневолжье

Новые инвестпроекты в сферах туризма и промышленности реализуют в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:26

2023-12-07T18:26

2023-12-07T18:26

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 7 дек - РИА Новости. Новые инвестпроекты в сферах туризма и промышленности реализуют в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Решения, необходимые для развития новых инвестиционных проектов, приняты в четверг на заседании межведомственной комиссии при правительстве Тверской области по земельным отношениям под руководством губернатора Игоря Рудени. Во Весьегонском округе Тверской области рядом с деревней Противье предполагается создать новый глэмпинг с центром водных видов спорта, визит-центром, детской площадкой и другими объектами для отдыха жителей и гостей Верхневолжья. "Это перспективное для муниципалитета направление развития, которое позволит повысить туристическую привлекательность территории", - сказал Руденя, которого цитирует пресс-служба. В районе села Ильинское Калининского округа ООО "ПСК Инициатива" планирует реализацию инвестиционного проекта по строительству предприятия по производству металлоштампов. На площадке будут возведены цеха, выставочный павильон, парковка и другие объекты. Предполагается создание до 100 новых рабочих мест, объем инвестиций составит 460 миллионов рублей. Срок реализации проекта – до 2025 года включительно. В деревне Козино Калининского округа будет развиваться тепличное хозяйство по выращиванию плодово-ягодных, декоративных хвойных и лиственных растений. Проект предусматривает ввод 10 теплиц, погрузочно-разгрузочных площадей, накопителей для поливочной воды, склада и других объектов. Выход инвестпроекта на полную производственную мощность заявлен с 2027 года: объемы выпуска составят более 15 миллионов растений ежегодно. Благодаря реализации проекта будет введено 40 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20231206/investproekty-1914201283.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя