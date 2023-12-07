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Глава МИД Венесуэлы обсудил с российским послом ситуацию в регионе - РИА Новости, 07.12.2023
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04:46 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/venesuela-1914251464.html
Глава МИД Венесуэлы обсудил с российским послом ситуацию в регионе
Глава МИД Венесуэлы обсудил с российским послом ситуацию в регионе - РИА Новости, 07.12.2023
Глава МИД Венесуэлы обсудил с российским послом ситуацию в регионе
Российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров провел встречу с главой МИД республики Иваном Хилем, на которой обсуждалась ситуация в регионе, по итогам... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T04:46
2023-12-07T04:46
венесуэла
в мире
гайана
эссекибо
николас мадуро
оон
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МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров провел встречу с главой МИД республики Иваном Хилем, на которой обсуждалась ситуация в регионе, по итогам встречи министр подтвердил стратегический союз между странами в двусторонних и многосторонних вопросах. "Мы провели встречу с послом России в Венесуэле Сергеем Мелик-Багдасаровым, на которой подтвердили стратегический союз между нашими странами по вопросам, представляющим взаимный интерес, как двусторонним, так и многосторонним. В ходе встречи мы также обсудили текущую ситуацию в регионе и усилия Боливарианской мирной дипломатии Венесуэлы, направленные на то, чтобы гарантировать стабильность и благополучие нашего народа", - написал Хиль в своем блоге в соцсети Х. Встреча дипломатов РФ и Венесуэлы прошла на фоне активизации действий Каракаса по включению в свой состав спорной с Гайаной территории Эссекибо. Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо". Зона восточнее русла Эссекибо, которая последние 100 лет находится в составе Гайаны, поделенная на три зоны развития, должна будет, по словам главы венесуэльского государства, управляться из венесуэльского города Тумеремо в штате Боливар. Руководителем военного и административного штаба Гайана-Эссекибо временно назначен генерал-майор Родригес Кабельо. Спор Венесуэлы за территорию Эссекибо с Великобританией и соседней Гайаной продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.
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венесуэла, в мире, гайана, эссекибо, николас мадуро, оон
Венесуэла, В мире, Гайана, Эссекибо, Николас Мадуро, ООН
Глава МИД Венесуэлы обсудил с российским послом ситуацию в регионе

Глава МИД Венесуэлы Хиль и посол России обсудили ситуацию в регионе

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто
© POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Архивное фото
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МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров провел встречу с главой МИД республики Иваном Хилем, на которой обсуждалась ситуация в регионе, по итогам встречи министр подтвердил стратегический союз между странами в двусторонних и многосторонних вопросах.
«
"Мы провели встречу с послом России в Венесуэле Сергеем Мелик-Багдасаровым, на которой подтвердили стратегический союз между нашими странами по вопросам, представляющим взаимный интерес, как двусторонним, так и многосторонним. В ходе встречи мы также обсудили текущую ситуацию в регионе и усилия Боливарианской мирной дипломатии Венесуэлы, направленные на то, чтобы гарантировать стабильность и благополучие нашего народа", - написал Хиль в своем блоге в соцсети Х.
Встреча дипломатов РФ и Венесуэлы прошла на фоне активизации действий Каракаса по включению в свой состав спорной с Гайаной территории Эссекибо.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо".
Зона восточнее русла Эссекибо, которая последние 100 лет находится в составе Гайаны, поделенная на три зоны развития, должна будет, по словам главы венесуэльского государства, управляться из венесуэльского города Тумеремо в штате Боливар. Руководителем военного и административного штаба Гайана-Эссекибо временно назначен генерал-майор Родригес Кабельо.
Спор Венесуэлы за территорию Эссекибо с Великобританией и соседней Гайаной продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Мадуро показал новую карту Венесуэлы с включенным в нее спорным Эссекибо
Вчера, 03:50
 
ВенесуэлаВ миреГайанаЭссекибоНиколас МадуроООН
 
 
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