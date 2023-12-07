https://ria.ru/20231207/venesuela-1914251464.html

Глава МИД Венесуэлы обсудил с российским послом ситуацию в регионе

Глава МИД Венесуэлы обсудил с российским послом ситуацию в регионе - РИА Новости, 07.12.2023

Глава МИД Венесуэлы обсудил с российским послом ситуацию в регионе

Российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров провел встречу с главой МИД республики Иваном Хилем, на которой обсуждалась ситуация в регионе, по итогам... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T04:46

2023-12-07T04:46

2023-12-07T04:46

венесуэла

в мире

гайана

эссекибо

николас мадуро

оон

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МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров провел встречу с главой МИД республики Иваном Хилем, на которой обсуждалась ситуация в регионе, по итогам встречи министр подтвердил стратегический союз между странами в двусторонних и многосторонних вопросах. "Мы провели встречу с послом России в Венесуэле Сергеем Мелик-Багдасаровым, на которой подтвердили стратегический союз между нашими странами по вопросам, представляющим взаимный интерес, как двусторонним, так и многосторонним. В ходе встречи мы также обсудили текущую ситуацию в регионе и усилия Боливарианской мирной дипломатии Венесуэлы, направленные на то, чтобы гарантировать стабильность и благополучие нашего народа", - написал Хиль в своем блоге в соцсети Х. Встреча дипломатов РФ и Венесуэлы прошла на фоне активизации действий Каракаса по включению в свой состав спорной с Гайаной территории Эссекибо. Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо". Зона восточнее русла Эссекибо, которая последние 100 лет находится в составе Гайаны, поделенная на три зоны развития, должна будет, по словам главы венесуэльского государства, управляться из венесуэльского города Тумеремо в штате Боливар. Руководителем военного и административного штаба Гайана-Эссекибо временно назначен генерал-майор Родригес Кабельо. Спор Венесуэлы за территорию Эссекибо с Великобританией и соседней Гайаной продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.

https://ria.ru/20231206/karta-1914015415.html

венесуэла

гайана

эссекибо

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венесуэла, в мире, гайана, эссекибо, николас мадуро, оон