Парламент Венесуэлы одобрил в первом чтении закон о защите Эссекибо
Депутаты Нацассамблеи Венесуэлы одобрил в первом чтении закон о защите Эссекибо
© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы
© AP Photo / Fernando Llano
Мужчина с флагом Венесуэлы. Архивное фото
МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Депутаты национальной ассамблеи Венесуэлы через три дня после референдума о спорной территории единогласно одобрили в первом чтении закон о защите Эссекибо.
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"Уважаемые депутаты, которые выступают за придание (закону) органического характера. Как установлено статьей 203 конституции Боливарианской Республики Венесуэла, прошу голосовать, как обычно, утверждение не менее чем двумя третями голосов ... Единогласно", - заявил спикер парламента Хорхе Родригес, внеочередную сессию ассамблеи показал в эфире венесуэльский телеканал VTV.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне призвал национальную ассамблею страны принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо".
Зона восточнее русла реки Эссекибо, которая последние 100 лет находится в составе Гайаны, поделенная на три зоны развития, должна будет, по словам главы венесуэльского государства, управляться из венесуэльского города Тумеремо в штате Боливар. Руководителем военного и административного штаба Гайана-Эссекибо временно назначен генерал-майор Родригес Кабельо.
Спор Венесуэлы за территорию Эссекибо с Великобританией и соседней Гайаной продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.