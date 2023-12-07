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Парламент Венесуэлы одобрил в первом чтении закон о защите Эссекибо - РИА Новости, 07.12.2023
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01:49 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/venesuela-1914245413.html
Парламент Венесуэлы одобрил в первом чтении закон о защите Эссекибо
Парламент Венесуэлы одобрил в первом чтении закон о защите Эссекибо - РИА Новости, 07.12.2023
Парламент Венесуэлы одобрил в первом чтении закон о защите Эссекибо
Депутаты национальной ассамблеи Венесуэлы через три дня после референдума о спорной территории единогласно одобрили в первом чтении закон о защите Эссекибо. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T01:49
2023-12-07T01:49
гайана
венесуэла
эссекибо
хорхе родригес
оон
николас мадуро
в мире
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МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Депутаты национальной ассамблеи Венесуэлы через три дня после референдума о спорной территории единогласно одобрили в первом чтении закон о защите Эссекибо. "Уважаемые депутаты, которые выступают за придание (закону) органического характера. Как установлено статьей 203 конституции Боливарианской Республики Венесуэла, прошу голосовать, как обычно, утверждение не менее чем двумя третями голосов ... Единогласно", - заявил спикер парламента Хорхе Родригес, внеочередную сессию ассамблеи показал в эфире венесуэльский телеканал VTV. Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне призвал национальную ассамблею страны принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо". Зона восточнее русла реки Эссекибо, которая последние 100 лет находится в составе Гайаны, поделенная на три зоны развития, должна будет, по словам главы венесуэльского государства, управляться из венесуэльского города Тумеремо в штате Боливар. Руководителем военного и административного штаба Гайана-Эссекибо временно назначен генерал-майор Родригес Кабельо. Спор Венесуэлы за территорию Эссекибо с Великобританией и соседней Гайаной продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.
https://ria.ru/20231206/gayana-1914030596.html
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РИА Новости
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гайана, венесуэла, эссекибо, хорхе родригес, оон, николас мадуро, в мире
Гайана, Венесуэла, Эссекибо, Хорхе Родригес, ООН, Николас Мадуро, В мире
Парламент Венесуэлы одобрил в первом чтении закон о защите Эссекибо

Депутаты Нацассамблеи Венесуэлы одобрил в первом чтении закон о защите Эссекибо

© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы
Мужчина с флагом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Fernando Llano
Мужчина с флагом Венесуэлы. Архивное фото
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МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Депутаты национальной ассамблеи Венесуэлы через три дня после референдума о спорной территории единогласно одобрили в первом чтении закон о защите Эссекибо.
«
"Уважаемые депутаты, которые выступают за придание (закону) органического характера. Как установлено статьей 203 конституции Боливарианской Республики Венесуэла, прошу голосовать, как обычно, утверждение не менее чем двумя третями голосов ... Единогласно", - заявил спикер парламента Хорхе Родригес, внеочередную сессию ассамблеи показал в эфире венесуэльский телеканал VTV.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне призвал национальную ассамблею страны принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо".
Зона восточнее русла реки Эссекибо, которая последние 100 лет находится в составе Гайаны, поделенная на три зоны развития, должна будет, по словам главы венесуэльского государства, управляться из венесуэльского города Тумеремо в штате Боливар. Руководителем военного и административного штаба Гайана-Эссекибо временно назначен генерал-майор Родригес Кабельо.
Спор Венесуэлы за территорию Эссекибо с Великобританией и соседней Гайаной продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.
Дома в деревне Сурама на территории Эссекибо - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Гайана обратится в Совбез ООН из-за притязаний Венесуэлы на Эссекибо
Вчера, 08:35
 
ГайанаВенесуэлаЭссекибоХорхе РодригесООННиколас МадуроВ мире
 
 
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