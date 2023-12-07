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ВЭБ рассматривает проекты фондов акционерного капитала на 100 млрд рублей - РИА Новости, 07.12.2023
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18:21 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/veb-1914460227.html
ВЭБ рассматривает проекты фондов акционерного капитала на 100 млрд рублей
ВЭБ рассматривает проекты фондов акционерного капитала на 100 млрд рублей - РИА Новости, 07.12.2023
ВЭБ рассматривает проекты фондов акционерного капитала на 100 млрд рублей
ВЭБ.РФ совместно с двумя банками-партнерами, включая ВТБ, до конца первого квартала 2024 года создаст два фонда акционерного капитала с суммарным лимитом до 100 РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:21
2023-12-07T18:21
россия
вэб.рф (вэб)
владимир путин
игорь шувалов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВЭБ.РФ совместно с двумя банками-партнерами, включая ВТБ, до конца первого квартала 2024 года создаст два фонда акционерного капитала с суммарным лимитом до 100 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости сообщил старший банкир Бизнес-блока ВЭБ.РФ Антон Перин. Ранее ВЭБ.РФ и банком-партнером уже был создан первый такой фонд с лимитом до 50 миллиардов рублей. В настоящий момент активно рассматриваются сделки, отвечающие мандату фондов, в металлургии, газохимии и инфраструктуре на сумму более 100 миллиардов рублей. По данным ВЭБ.РФ, средства фонда будут направлены на проекты по линии Фабрики проектного финансирования. Объем одного фонда составит до 50 миллиардов рублей. Так, на долю инвестиций коммерческого банка придется две трети, ВЭБ.РФ - до одной трети. Ранее президент РФ Владимир Путин попросил правительство совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ обеспечить скорейший запуск инвестпроектов в рамках программы фондов акционерного капитала. "Прошу правительство совместно с Внешэкономбанком обеспечить скорейший запуск инвестпроектов в рамках программы фондов акционерного капитала. Суть этого механизма в том, что банки направляют свободные средства в фонд, а он, этот фонд, гарантирует доходность вложений. Гарантом выступает Внешэкономбанк. Таким образом банки могут участвовать в бизнес-проектах реального сектора как соучередители", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". Как ранее заявлял председатель ВЭБа Игорь Шувалов, запуск фондов акционерного капитала позволит решить проблему нехватки собственного капитала инициаторам проектов. Для того, чтобы использовать инструмент Фабрики проектного финансирования инвестор должен внести не менее 20% собственных средств в проект (80% - со стороны банков-кредиторов). Фонды позволяют сократить этот объем вдвое. Таким образом, для участия в программе Фабрики проектного финансирования инициатор проекта должен внести не менее 10% от стоимости инвестпроекта, еще 10% могут покрываться за счет фондов, а остальные 80% ‒ кредитами от банков. По словам Игоря Шувалова, благодаря фондам акционерного капитала удастся привлечь в экономику инвестиции на сумму порядка 2 триллионов рублей.
https://ria.ru/20231206/veb-1914120142.html
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россия, вэб.рф (вэб), владимир путин, игорь шувалов
Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Владимир Путин, Игорь Шувалов

ВЭБ рассматривает проекты фондов акционерного капитала на 100 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВЭБ.РФ совместно с двумя банками-партнерами, включая ВТБ, до конца первого квартала 2024 года создаст два фонда акционерного капитала с суммарным лимитом до 100 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости сообщил старший банкир Бизнес-блока ВЭБ.РФ Антон Перин.
Ранее ВЭБ.РФ и банком-партнером уже был создан первый такой фонд с лимитом до 50 миллиардов рублей.
ВЭБ реализует проекты на 233 млрд рублей в ОАЭ и регионе Ближнего Востока - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
ВЭБ реализует проекты на 233 млрд рублей в ОАЭ и регионе Ближнего Востока
6 декабря, 14:35
В настоящий момент активно рассматриваются сделки, отвечающие мандату фондов, в металлургии, газохимии и инфраструктуре на сумму более 100 миллиардов рублей.
По данным ВЭБ.РФ, средства фонда будут направлены на проекты по линии Фабрики проектного финансирования. Объем одного фонда составит до 50 миллиардов рублей. Так, на долю инвестиций коммерческого банка придется две трети, ВЭБ.РФ - до одной трети.
Ранее президент РФ Владимир Путин попросил правительство совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ обеспечить скорейший запуск инвестпроектов в рамках программы фондов акционерного капитала. "Прошу правительство совместно с Внешэкономбанком обеспечить скорейший запуск инвестпроектов в рамках программы фондов акционерного капитала. Суть этого механизма в том, что банки направляют свободные средства в фонд, а он, этот фонд, гарантирует доходность вложений. Гарантом выступает Внешэкономбанк. Таким образом банки могут участвовать в бизнес-проектах реального сектора как соучередители", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
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Как ранее заявлял председатель ВЭБа Игорь Шувалов, запуск фондов акционерного капитала позволит решить проблему нехватки собственного капитала инициаторам проектов. Для того, чтобы использовать инструмент Фабрики проектного финансирования инвестор должен внести не менее 20% собственных средств в проект (80% - со стороны банков-кредиторов). Фонды позволяют сократить этот объем вдвое. Таким образом, для участия в программе Фабрики проектного финансирования инициатор проекта должен внести не менее 10% от стоимости инвестпроекта, еще 10% могут покрываться за счет фондов, а остальные 80% ‒ кредитами от банков. По словам Игоря Шувалова, благодаря фондам акционерного капитала удастся привлечь в экономику инвестиции на сумму порядка 2 триллионов рублей.
 
РоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)Владимир ПутинИгорь Шувалов
 
 
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