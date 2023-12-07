https://ria.ru/20231207/vaktsiny-1914313964.html
Минздрав Новосибирской области опроверг сообщения о дефиците вакцин от кори
Минздрав Новосибирской области опроверг сообщения о дефиците вакцин от кори - РИА Новости, 07.12.2023
Минздрав Новосибирской области опроверг сообщения о дефиците вакцин от кори
Минздрав Новосибирской области опроверг информацию о якобы дефиците в регионе вакцин от кори и коклюша. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:12
2023-12-07T12:12
2023-12-07T12:14
новосибирская область
здоровье - общество
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НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Минздрав Новосибирской области опроверг информацию о якобы дефиците в регионе вакцин от кори и коклюша. Ранее о якобы остром дефиците вакцин от кори и коклюша в 12 регионах страны, в том числе в Новосибирской области, сообщил Telegram-канал Mash. "В нашем регионе нет дефицита противокоревых и антикоклюшных иммунобиологических препаратов. Моновакцина для профилактики кори на территории региона – в достаточном количестве. Комбинированных вакцин, обеспечивающих защиту, в том числе, от коклюша — также достаточно для исполнения плана по охвату вакцинацией в 2023 году", - говорится в сообщении министерства здравоохранения Новосибирской области. В ведомстве добавили, что поставки комбинированных вакцин "Вактривир" (против кори, эпидемического паротита, краснухи) и "Дивакцина" (для профилактики кори и паротита) на территорию Новосибирской области за счет средств федерального бюджета ожидаются в декабре 2023 года. "Напомним, что закупка и поставка медицинских иммунобиологических препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок, в том числе вакцины против кори и коклюша, осуществляется централизованно министерством здравоохранения РФ", - отметили в региональном министерстве.
https://ria.ru/20231019/vaktsiny-1903776573.html
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новосибирская область, здоровье - общество
Новосибирская область, Здоровье - Общество
Минздрав Новосибирской области опроверг сообщения о дефиците вакцин от кори
Новосибирский Минздрав опроверг информацию о дефиците вакцин от кори и коклюша
НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости.
Минздрав Новосибирской области опроверг информацию
о якобы дефиците в регионе вакцин от кори и коклюша.
Ранее о якобы остром дефиците вакцин от кори и коклюша в 12 регионах страны, в том числе в Новосибирской области, сообщил Telegram-канал Mash.
В Минздраве рассказали о сроках поставок комбинированных вакцин против кори
"В нашем регионе нет дефицита противокоревых и антикоклюшных иммунобиологических препаратов. Моновакцина для профилактики кори на территории региона – в достаточном количестве. Комбинированных вакцин, обеспечивающих защиту, в том числе, от коклюша — также достаточно для исполнения плана по охвату вакцинацией в 2023 году", - говорится в сообщении министерства здравоохранения Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что поставки комбинированных вакцин "Вактривир" (против кори, эпидемического паротита, краснухи) и "Дивакцина" (для профилактики кори и паротита) на территорию Новосибирской области за счет средств федерального бюджета ожидаются в декабре 2023 года.
"Напомним, что закупка и поставка медицинских иммунобиологических препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок, в том числе вакцины против кори и коклюша, осуществляется централизованно министерством здравоохранения РФ", - отметили в региональном министерстве.
Минздрав опроверг информацию о дефиците вакцины против ветряной оспы