https://ria.ru/20231207/vaktsiny-1914313964.html

Минздрав Новосибирской области опроверг сообщения о дефиците вакцин от кори

Минздрав Новосибирской области опроверг сообщения о дефиците вакцин от кори - РИА Новости, 07.12.2023

Минздрав Новосибирской области опроверг сообщения о дефиците вакцин от кори

Минздрав Новосибирской области опроверг информацию о якобы дефиците в регионе вакцин от кори и коклюша. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:12

2023-12-07T12:12

2023-12-07T12:14

новосибирская область

здоровье - общество

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НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Минздрав Новосибирской области опроверг информацию о якобы дефиците в регионе вакцин от кори и коклюша. Ранее о якобы остром дефиците вакцин от кори и коклюша в 12 регионах страны, в том числе в Новосибирской области, сообщил Telegram-канал Mash. "В нашем регионе нет дефицита противокоревых и антикоклюшных иммунобиологических препаратов. Моновакцина для профилактики кори на территории региона – в достаточном количестве. Комбинированных вакцин, обеспечивающих защиту, в том числе, от коклюша — также достаточно для исполнения плана по охвату вакцинацией в 2023 году", - говорится в сообщении министерства здравоохранения Новосибирской области. В ведомстве добавили, что поставки комбинированных вакцин "Вактривир" (против кори, эпидемического паротита, краснухи) и "Дивакцина" (для профилактики кори и паротита) на территорию Новосибирской области за счет средств федерального бюджета ожидаются в декабре 2023 года. "Напомним, что закупка и поставка медицинских иммунобиологических препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок, в том числе вакцины против кори и коклюша, осуществляется централизованно министерством здравоохранения РФ", - отметили в региональном министерстве.

https://ria.ru/20231019/vaktsiny-1903776573.html

https://ria.ru/20231206/ospa-1914108326.html

новосибирская область

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новосибирская область, здоровье - общество