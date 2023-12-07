https://ria.ru/20231207/ukraina-1914470207.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T19:07

2023-12-07T19:07

2023-12-07T19:07

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, воздушная тревога в регионах была объявлена практически одновременно – около 18.53 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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харьковская область

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в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы рф