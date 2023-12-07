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СМИ: украинцев хотят обязать являться в военкомат в течение 48 часов - РИА Новости, 07.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914444189.html
СМИ: украинцев хотят обязать являться в военкомат в течение 48 часов
СМИ: украинцев хотят обязать являться в военкомат в течение 48 часов - РИА Новости, 07.12.2023
СМИ: украинцев хотят обязать являться в военкомат в течение 48 часов
Мужчины призывного возраста на Украине после получения повестки должны будут в течение 48 часов явиться в военкомат, соответствующий законопроект... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:34
2023-12-07T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Мужчины призывного возраста на Украине после получения повестки должны будут в течение 48 часов явиться в военкомат, соответствующий законопроект разрабатывается депутатами Верховной рады, сообщает в четверг украинская версия ВВС со ссылкой на документ. Во вторник член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Федор Вениславский сообщил, что комитет разработал два законопроекта, касающиеся мобилизации в стране, согласно одному из документов, планируется ввести процедуру вручения повесток по электронной почте и заказным письмом. "После уведомления гражданин будет обязан явиться в ТЦК (территориальный центр комплектования - военкомат - ред.) в течение 48 часов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Также, по данным издания, в приложении "Дия" может появиться аналог военного билета - так называемый "Сертификат защитника". Демонстрировать его гражданин должен будет при регистрации прав собственности на недвижимое и движимое имущество, бракосочетании или разводе, для получения высшего образования или медицинских услуг, а также для пересечения госграницы. Военкоматы, как утверждает издание, получат больше инструментов для проверки военно-учетных документов граждан на улицах, доставки их в военкоматы, объявления в розыск. За уклонение от повесток будет увеличен срок ареста и штрафы, появится возможность заочно привлекать их к ответственности. Окончательной редакции законопроекта пока нет, его еще согласовывают. Ранее Вениславский сообщал, что Верховная рада Украины хочет на законодательном уровне обязать мужчин призывного возраста носить с собой военный билет на постоянной основе. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914352617.html
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914128335.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: украинцев хотят обязать являться в военкомат в течение 48 часов

BBC: украинцев предложили обязать являться в военкомат в течение 48 часов

© GENYA SAVILOVУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© GENYA SAVILOV
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Мужчины призывного возраста на Украине после получения повестки должны будут в течение 48 часов явиться в военкомат, соответствующий законопроект разрабатывается депутатами Верховной рады, сообщает в четверг украинская версия ВВС со ссылкой на документ.
Во вторник член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Федор Вениславский сообщил, что комитет разработал два законопроекта, касающиеся мобилизации в стране, согласно одному из документов, планируется ввести процедуру вручения повесток по электронной почте и заказным письмом.
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"После уведомления гражданин будет обязан явиться в ТЦК (территориальный центр комплектования - военкомат - ред.) в течение 48 часов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Также, по данным издания, в приложении "Дия" может появиться аналог военного билета - так называемый "Сертификат защитника". Демонстрировать его гражданин должен будет при регистрации прав собственности на недвижимое и движимое имущество, бракосочетании или разводе, для получения высшего образования или медицинских услуг, а также для пересечения госграницы.
Военкоматы, как утверждает издание, получат больше инструментов для проверки военно-учетных документов граждан на улицах, доставки их в военкоматы, объявления в розыск. За уклонение от повесток будет увеличен срок ареста и штрафы, появится возможность заочно привлекать их к ответственности. Окончательной редакции законопроекта пока нет, его еще согласовывают.
Ранее Вениславский сообщал, что Верховная рада Украины хочет на законодательном уровне обязать мужчин призывного возраста носить с собой военный билет на постоянной основе.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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