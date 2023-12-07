Рейтинг@Mail.ru
Политолог считает, что США уже прощупывают кандидатов в президенты Украины - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914436453.html
Политолог считает, что США уже прощупывают кандидатов в президенты Украины
Политолог считает, что США уже прощупывают кандидатов в президенты Украины - РИА Новости, 07.12.2023
Политолог считает, что США уже прощупывают кандидатов в президенты Украины
Американцам выгодно провести выборы на Украине для смены власти и контроля над новым президентом, прощупывание новых кандидатов уже происходит, сказала РИА... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:55
2023-12-07T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
сша
ситуация в днр и лнр
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833677697_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_2cc62001b13a41913dffdf4fe393c656.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Американцам выгодно провести выборы на Украине для смены власти и контроля над новым президентом, прощупывание новых кандидатов уже происходит, сказала РИА Новости кандидат исторических наук, политолог Эльвина Сеитова. "Сообщения о конфликте (между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным – ред.) связаны с предстоящими выборами на Украине в 2024 году. Вопрос очень сложный, как мы понимаем, Зеленский выступает категорически против выборов президента. Американцы же напрямую заинтересованы, чтобы выборы прошли, и всячески прощупывают политический ландшафт – политиков, военных, общественников, которые могут поучаствовать и "выстрелить" на выборах президента", - сказала Сеитова. Кандидатами могут быть Залужный – из-за поддержки военных - или мэр Киева Виталий Кличко, но может "выстрелить" и общественная фигура, полагает политолог. "В последнее время активно накачивают Сергея Притулу (актер, телеведущий – ред.), он появляется в рейтингах, на обложках международных изданий. На одном из телеканалов украинских будет сериал, там в главной роли Притула – повторение уже пройденной технологии. Для США важно не просто провести выборы, а сменить фигуру. Задержавшийся на новый срок может стать независимой политической силой – обрастет влиянием, админресурсом, и таким президентом будет тяжело манипулировать. А необходима марионетка и поэтому нужна ротация. Так нового президента будет легко контролировать", - считает эксперт. Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, которые, по его мнению, "неактуальны". При этом украинское издание "Страна" писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины. На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Как заявил по этому поводу заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, нет и юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
https://ria.ru/20231206/ukraina-1913920689.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833677697_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_474c168da05f002a1800ae02828f18b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, сша, ситуация в днр и лнр, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, США, Ситуация в ДНР и ЛНР, Виталий Кличко
Политолог считает, что США уже прощупывают кандидатов в президенты Украины

Политолог Сеитова: США выгодно провести выборы на Украине и сменить президента

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Американцам выгодно провести выборы на Украине для смены власти и контроля над новым президентом, прощупывание новых кандидатов уже происходит, сказала РИА Новости кандидат исторических наук, политолог Эльвина Сеитова.
"Сообщения о конфликте (между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным – ред.) связаны с предстоящими выборами на Украине в 2024 году. Вопрос очень сложный, как мы понимаем, Зеленский выступает категорически против выборов президента. Американцы же напрямую заинтересованы, чтобы выборы прошли, и всячески прощупывают политический ландшафт – политиков, военных, общественников, которые могут поучаствовать и "выстрелить" на выборах президента", - сказала Сеитова.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Зеленский против Залужного: война становится открытой
7 ноября, 08:00
Кандидатами могут быть Залужный – из-за поддержки военных - или мэр Киева Виталий Кличко, но может "выстрелить" и общественная фигура, полагает политолог. "В последнее время активно накачивают Сергея Притулу (актер, телеведущий – ред.), он появляется в рейтингах, на обложках международных изданий. На одном из телеканалов украинских будет сериал, там в главной роли Притула – повторение уже пройденной технологии. Для США важно не просто провести выборы, а сменить фигуру. Задержавшийся на новый срок может стать независимой политической силой – обрастет влиянием, админресурсом, и таким президентом будет тяжело манипулировать. А необходима марионетка и поэтому нужна ротация. Так нового президента будет легко контролировать", - считает эксперт.
Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, которые, по его мнению, "неактуальны". При этом украинское издание "Страна" писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины.
На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Как заявил по этому поводу заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, нет и юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
План Зеленского раскрыт. В Киеве готовят ответ раздраженным украинцам
6 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйСШАСитуация в ДНР и ЛНРВиталий Кличко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала