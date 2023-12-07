Политолог считает, что США уже прощупывают кандидатов в президенты Украины
Политолог Сеитова: США выгодно провести выборы на Украине и сменить президента
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Американцам выгодно провести выборы на Украине для смены власти и контроля над новым президентом, прощупывание новых кандидатов уже происходит, сказала РИА Новости кандидат исторических наук, политолог Эльвина Сеитова.
"Сообщения о конфликте (между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным – ред.) связаны с предстоящими выборами на Украине в 2024 году. Вопрос очень сложный, как мы понимаем, Зеленский выступает категорически против выборов президента. Американцы же напрямую заинтересованы, чтобы выборы прошли, и всячески прощупывают политический ландшафт – политиков, военных, общественников, которые могут поучаствовать и "выстрелить" на выборах президента", - сказала Сеитова.
Кандидатами могут быть Залужный – из-за поддержки военных - или мэр Киева Виталий Кличко, но может "выстрелить" и общественная фигура, полагает политолог. "В последнее время активно накачивают Сергея Притулу (актер, телеведущий – ред.), он появляется в рейтингах, на обложках международных изданий. На одном из телеканалов украинских будет сериал, там в главной роли Притула – повторение уже пройденной технологии. Для США важно не просто провести выборы, а сменить фигуру. Задержавшийся на новый срок может стать независимой политической силой – обрастет влиянием, админресурсом, и таким президентом будет тяжело манипулировать. А необходима марионетка и поэтому нужна ротация. Так нового президента будет легко контролировать", - считает эксперт.
Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, которые, по его мнению, "неактуальны". При этом украинское издание "Страна" писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины.
На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Как заявил по этому поводу заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, нет и юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.