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"Ударят там". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 07.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 07.12.2023 (обновлено: 15:59 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914383662.html
"Ударят там". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Ударят там". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 07.12.2023
"Ударят там". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Российские военные перехватили инициативу и нанесли стратегическое поражение украинским войскам, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:16
2023-12-07T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
скотт риттер
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские военные перехватили инициативу и нанесли стратегическое поражение украинским войскам, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Контрнаступление ВСУ закончилось, и это стало стратегическим поражением для Украины и коллективного Запада. Думаю, мы увидим, как Россия, нейтрализовав украинский удар, будет медленно переходить в собственное наступление и начнет оказывать давление", — отметил он.По мнению бывшего военного, российская армия, скорее всего, ударит там, где у противника сконцентрировано наименьшее количество войск. В итоге ВСУ придется снова перебрасывать резервы, которых у них почти не осталось."У России будет инициатива с этого момента, и в конечном итоге украинская линия обороны падет. Им, вероятно, придется отступить за Днепр и сдать огромный кусок территории, вот куда сейчас все идет", — резюмировал Риттер.Украинские подразделения уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914307695.html
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в мире, украина, скотт риттер, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Скотт Риттер, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Ударят там". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Риттер: ВС России нанесли стратегическое поражение ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские военные перехватили инициативу и нанесли стратегическое поражение украинским войскам, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Контрнаступление ВСУ закончилось, и это стало стратегическим поражением для Украины и коллективного Запада. Думаю, мы увидим, как Россия, нейтрализовав украинский удар, будет медленно переходить в собственное наступление и начнет оказывать давление", — отметил он.
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По мнению бывшего военного, российская армия, скорее всего, ударит там, где у противника сконцентрировано наименьшее количество войск. В итоге ВСУ придется снова перебрасывать резервы, которых у них почти не осталось.
"У России будет инициатива с этого момента, и в конечном итоге украинская линия обороны падет. Им, вероятно, придется отступить за Днепр и сдать огромный кусок территории, вот куда сейчас все идет", — резюмировал Риттер.
Украинские подразделения уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
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